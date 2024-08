Windows 11 23H2 mejora el rendimiento con los Ryzen 7000 y Ryzen 9000

La actualización Windows 11 24H2 trae cambios y optimizaciones tan importantes que, de media, es capaz de mejorar el rendimiento de los procesadores Ryzen 7000 y Ryzen 9000 en gaming hasta en un 10%. Lamentablemente, esta actualización solo está disponible en el canal insider, y no llegará al canal general hasta el mes de octubre.

Microsoft y AMD no han querido dejar a los usuarios esperando durante tanto tiempo, y por eso han trabajado juntas contrarreloj para buscar una solución. Dicha solución por fin ha llegado, y lo ha hecho en forma de actualización opcional para Windows 11 identificada como KB5041587.

Esa actualización para Windows 11 23H2 incluye todas las optimizaciones en el predictor de saltos que eran exclusivas de la versión 24H2, lo que significa que al instalarla estaremos disfrutando de una importante mejora de rendimiento en juegos si tenemos un Ryzen 7000 o un Ryzen 9000.

AMD ha destacado que esperan que esta actualización introduzca una mejora de rendimiento similar a la que ofrece Windows 11 24H2. Esto significa que podría ser igual o ligeramente inferior, pero en cualquier caso es una buena noticia. Esta actualización ya se encuentra disponible y podéis descargarla entrando en «Windows Update > Opciones Avanzadas > Actualizaciones Opcionales».

Por qué han esperado a Windows 11 23H2

Dado que la mejora de rendimiento afecta tanto a los Ryzen 7000 como a los Ryzen 9000 no puedo evitar hacerme esta pregunta. AMD podría haber trabajado con Microsoft poco después del lanzamiento de los Ryzen 7000 para introducir una actualización para optimizar el trabajo del predictor de saltos, y con ello habría podido mejorar el rendimiento de estos procesadores en juegos mucho antes.

Sin embargo, AMD no lo hizo, dejó que pasaran dos años, y solo ahora, tras la polémica que surgió debido a los resultados obtenidos por los Ryzen 9000 en algunos análisis, han decidido tomar cartas en el asunto y optimizar el predictor de saltos en Windows 11 para que sus dos últimas generaciones de procesadores rindan mejor en juegos.

Como dije es una buena noticia, cualquier mejora de rendimiento gratuita lo es, pero no entiendo por qué ahora y por qué no hace dos años, cuando los Ryzen 7000 podrían haberse beneficiado de esta mejora de rendimiento. No tengo una explicación oficial, pero ha surgido un rumor bastante interesante que apunta directamente a Spectre, una vulnerabilidad que fue parcheada hace tiempo.

Según el rumor los parches para solucionar esa vulnerabilidad afectaron mucho al rendimiento de los procesadores de AMD, y las optimizaciones que introducen las actualizaciones KB5041587 y 24H2 lo único que hacen es suavizar esa pérdida de rendimiento.

AMD ha confirmado que esta actualización mejora también el rendimiento de todos los procesadores basados en Zen 3, aunque dice que los que más se benefician de ella son los procesadores basados en Zen 5.