Tetris Forever, una prometedora recopilación

Tetris es uno de los juegos más exitosos de toda la historia, absolutamente toda la historia del videojuego. Y lo es, además, con algunas particularidades, entre las que destaca sin duda el haber sido creado por una única persona, que además en aquel momento se encontraba al otro lado del telón de acero. Es cierto, eso sí, que tardó tres años en cruzar las fronteras de la Unión Soviética y, de este modo, en empezar a conquistar el mundo, pero una vez que dio comienzo su expansión geográfica, ya nunca se detuvo.

Desde finales de los ochenta, tiempos en los que las recreativas arcade tenían una gran presencia en espacios públicos de ocio y restauración, el juego de los bloques empezó a convertirse en un imprescindible, en un gran éxito. Fueras a la hora que fueras a un local en el que había una recreativa con Tetris, raro era encontrarla vacía y, con suerte, hasta te podías encontrar con alguna de esas personas que mostraban una habilidad sobrehumana para apilar los bloques aunque estos descendieran a una velocidad próxima a la de la luz.

Las recreativas arcade fueron desapareciendo de los bares (y otros muchos espacios), pero Tetris había llegado para quedarse. Ya fuera en versión para consola (el de Game Boy es todavía muy recordado por quienes lo disfrutaron en su momento) o para ordenador, con los mil clones que proliferaron, su expansión no encontró límites. Y a día de hoy sigue suscitando muchísimo interés. No en vano, hace solo unos meses te contábamos que había aparecido un versión histórica aún más compleja, y también que un joven de 13 años había logrado «terminarse» el juego. Por no hablar del estreno el año pasado, en Apple TV+, de Tetris, un más que interesante biopic de Henk Rogers, responsable de la llegada de Tetris a Estados Unidos.

Pues bien, para los amantes de apilar tetrominós, tenemos excelentes noticias ya que Digital Eclipse acaba de anunciar Tetris Forever, un completísimo recopilatorio de versiones de Tetris. En concreto, nos encontraremos con nada menos que 15 versiones clásicas del juego, incluida una reconstrucción del creado por Alexey Pajitnov en 1984, buena parte de los cuales no habían salido hasta ahora del mercado japonés, así como un nuevo título, Tetris Time Warp, creado específicamente para la ocasión, con motivo de los 40 años del lanzamiento de la versión original.

Tetris Forever no se conforma con incluir las versiones del juego, también encontraremos más de una hora de documentales centrados en la amistad entre Alexey Pajitnov y Henk Rogers, el protagonista de la producción de Apple TV+ que mencionaba anteriormente. ¿La mala noticia? Pues que todavía no hay una fecha concreta para su llegada al mercado. ¿La buena? Que en cualquier caso no tendremos que esperar demasiado, pues se ha anunciado para este mismo año, y ya lo puedes añadir a tu lista de deseados de Steam.