Las consolas nunca morirán, eso cree el expresidente de Blizzard

Llevamos años escuchando hablar de la muerte de las consolas, y la verdad es que no son más que comentarios sin sentido, porque estas no solo no están muertas, sino que hoy en día siguen viviendo un buen momento, y realmente no hay nada que respalde la idea de que puedan llegar a morir ni a corto ni a largo plazo.

No obstante, a pesar de que la realidad es tan clara ya sabéis lo fácil que puede llegar a ser manipular situaciones y la misma realidad para crear una narrativa que se ajuste a los intereses de una parte en concreto. Eso es precisamente lo que se ha estado haciendo con el tema de la muerte de las consolas según Mike Ybarra, expresidente de Blizzard.

Ybarra lo tiene claro, las consolas nunca van a morir, y los que piensan lo contrario solo inventan una narrativa que les interesa por alguna razón. No le falta razón, aunque siendo justos hay que reconocer que durante las últimas dos décadas han surgido muchas formas nuevas de jugar que en su momento no nos habríamos podido imaginar, como el juego en la nube y los smartphones.

Lo importante es que esas nuevas formas de jugar no han llegado con le objetivo de acabar con las consolas, sino que lo que hacen precisamente es complementarlas. Solo tenemos que ver las ventas que ha conseguido Nintendo Switch desde su lanzamiento o el enorme éxito de PS5 para darnos cuenta de la realidad, y de que pensar que las consolas están muriendo es un sinsentido.

Y esto no va a cambiar. Soy jugador tanto de PC como de consola, y mis primeros pasos como amante de los videojuegos fueron posibles gracias a los salones arcade y a una venerable Atari 2600, así que he tenido la suerte de vivir buena parte de la historia de las consolas de primera mano.

La evolución de las consolas durante esos casi 40 años ha sido espectacular. Hay cosas que se han hecho muy bien, y otras que se han hecho regular, pero haciendo un balance general estas han sabido mantenerse como un pilar central en la industria, y ofrecen un gran valor para aquellos que quieren disfrutar de los videojuegos de una manera más sencilla.

Ya sabéis que con una consola no tenemos que preocuparnos por los requisitos de los juegos ni por actualizar el hardware, y que la experiencia de uso también es más sencilla que en un PC. El valor del hardware por el precio de venta suele ser muy bueno durante la primera mitad de su ciclo de vida, dependiendo del sistema podemos disfrutar de juegos exclusivos que no siempre llegan a PC.

Estoy seguro de que las consolas seguirán evolucionando para transformarse y adaptarse a las realidades de cada momento, pero coincido con Ybarra, no creo que vayan a morir nunca. Y vosotros, ¿qué pensáis sobre este tema, creéis que las consolas de videojuegos son «inmortales» o tenéis algún tipo de predicción sobre su posible final? Nos leemos en los comentarios.

I think those losing push the narrative that fits for them. Consoles will never die in my opinion.

— Mike Ybarra (@Qwik) August 30, 2024