Vivaldi 6.9 trae más personalización y soporte para Windows ARM

Ha llegado una nueva versión de Vivaldi para PC y lo ha hecho con diferentes novedades en su haber, así como con el lanzamiento de la versión del navegador web para Windows ARM, por lo que si usas un dispositivo con esta arquitectura, ya lo sabes: tus opciones para surcar la web suman una alternativa de lo más interesante.

Hablamos de Vivaldi 6.9 y, pese a que lo nuevo que trae esta versión hace honor a la idiosincrasia del proyecto, no se trata de un lanzamiento especialmente potente, para lo que nos tiene acostumbrados. Más bien al contrario, aunque tal vez en la presentación oficial de Vivaldi para Windows ARM tenga la culpa de ello, lo cual es comprensible.

Yendo al grano, Vivaldi 6.0 trae novedades como la de renombrar pestañas, una opción que ya existía para los grupos de pestañas y que se extiende ahora a las pestañas individuales, algo que en principio no parece tener mucho sentido práctico -el nombre de las pestañas suele servir al propósito de identificación- pero que, es de suponer, puede resultar de utilidad en según qué situación, amén de la personalización por la personalización. En el menú contextual de la pestaña encuentras la opción.

Hablando de las pestañas, otra novedad de Vivaldi 6.9 que sí tiene un sentido más práctico es la reorganización de las pestañas sincronizadas, que ahora se muestran en el panel de ventanas, divididas por dispositivos, espacios de trabajo y pilas de pestañas. Con todo, el auténtico avance de este cambio es disponer de los grupos de trabajo sincronizados, aun cuando no sea de una manera óptima (que se vean en su sitio, y no solo ahí; que incluyan la funcionalidad completa, etc). Pero algo es algo.

Por último, Vivaldi 6.9 añade la opción de arrastrar y soltar las descargas del panel al escritorio, una carpeta, un mensaje de correo electrónico, un documento… Agilizando un poco el trámite y evitando el pasar por la carpeta de descargas. En el anuncio oficial enlazado más arriba se indican también otros cambios, como mejoras en Vivaldi Mail y Calendar, correcciones y optimizaciones de carácter general, etc. Lo típico e indispensable de cada lanzamiento.

Sin embargo, Vivaldi 6.9 tiene más que ofrecer, y es que con esta versión se hace oficial la llegada del navegador a dispositivos ARM con Windows, con especial atención hacia equipos de nueva generación Copilot+ con procesadores Snapdragon X Elite y Snapdragon X Plus. ¿Qué cabe esperar de esta edición de Vivaldi? Nada. Se trata del mismo navegador, con las mismas funciones, pero adaptado y optimizado para la nueva arquitectura y procesadores. Amplía la información en este enlace.