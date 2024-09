GIGABYTE AORUS FO27Q3, análisis: un monitor QD-OLED de primera

El mercado de los monitores tiene un nuevo jugador dentro de la gama alta, el AORUS FO27Q3. Con este modelo GIGABYTE ha hecho toda una demostración de saber hacer, ya que ha dado forma a uno de los monitores con resolución QHD más completos y más interesantes que existen ahora mismo dentro de su rango de precio.

El AORUS FO27Q3 implementa con maestría la línea de diseño que caracteriza a la familia de productos AORUS de GIGABYTE. Esto quiere decir que tenemos una línea angulosa que le confiere un diseño atemporal, y una estética sobria y elegante que se combina a la perfección con detalles que rompen la uniformidad del monitor y le aportan un toque único, como la iluminación LED RGB en la parte trasera, los detalles en plástico negro brillante y el logo iridiscente de AORUS en la base.

GIGABYTE también ha sabido afinar a la perfección el tamaño de pantalla y la resolución, ya que el AORUS FO27Q3 es un monitor que tiene un panel de 27 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.440 píxeles. El panel es plano, y tiene una tasa de refresco de 360 Hz, lo que significa que está pensado para jugadores muy exigentes que quieran disfrutar de sus juegos favoritos con tasas muy altas de fotogramas por segundo.

Su panel es de tipo QD-OLED de tercera generación, como el que incluye el AORUS FO32U2P, un estándar que se ha convertido en el más avanzado del sector, y que supera a los paneles OLED tradicionales tanto en representación del color como en brillo máximo, y también en vida útil y fiabilidad. La guinda al pastel la ponen sus dos altavoces integrados de 5 vatios, que nos permitirán empezar a utilizarlo aunque no contemos con altavoces dedicados.

Especificaciones del AORUS FO27Q3

Gracias a GIGABYTE España hemos recibido una unidad del AORUS FO27Q3 para analizar, y tras probarlo durante más de una semana por fin estoy listo para compartir mi opinión y mi valoración con vosotros. Antes de empezar con el análisis externo y con el proceso de montaje, que son dos partes clave de cualquier análisis de un monitor, voy a repasar sus especificaciones técnicas.

Es importante ver primero sus especificaciones porque esto nos dará una base que necesitaremos para entender todo lo que os voy a ir contando sobre el AORUS FO27Q3 en cada uno de los apartados de este análisis. Si os surge cualquier duda sobre dichas especificaciones podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla.

Monitor de gama alta para gaming de 27 pulgadas con pantalla plana.

Panel QD-OLED de tercera generación con resolución QHD (2.560 x 1.440 píxeles) y tasa de refresco de hasta 360 Hz.

Tiene un tiempo de respuesta de 0,03 ms de gris a gris, una profundidad de color de 10 bits y reproduce el 99% del espacio de color DCI-P3.

Brillo de 250 cd/m2, pico máximo de 1.000 nits (HDR APL 3%). Cuenta con la certificación DisplayHDR 400.

Tiene un contraste de 1.500.000: 1 y consigue negros puros gracias a su panel QD-OLED.

Ofrece ángulos de visión perfectos en 178 grados, tanto en horizontal como en vertical.

Viene calibrado de casa para ofrecer una precisión de color Delta E < 2.

El panel tiene acabado antirreflejos, y cuenta con la certificación EyeSafe para el cuidado de la vista y ClearMR 13000, que garantiza una altísima claridad de la imagen en movimiento.

Soporta AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC en modo compatible.

Software OLED Care integrado con un algoritmo de IA que controla de forma inteligente el panel para reducir al máximo el desgaste y el riesgo de sufrir persistencia de la imagen, maximizando su vida útil.

Soporte ergonómico con una pieza de plástico reservada para facilitar la gestión del cableado. Es regulable en altura, inclinación, orientación y giro.

Viene con iluminación LED RGB personalizable en la parte trasera, e incluye dos altavoces de 5 vatios.

Función KVM, que nos permite controlar diferentes equipos conectados al monitor con un único juego de teclado y ratón.

Incluye software dedicado de GIGABYTE y un joystick que nos permite controlar fácilmente los aspectos más importantes del monitor, y activar herramientas y funciones que nos darán ventaja en nuestros juegos favoritos.

Cuenta con dos conectores HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un puerto USB Type-C compatible con DisplayPort, dos jacks de 3,5 mm para micrófono y auriculares, un USB Type-B de subida y dos USB 3.2 Gen1 Type-A.

Medidas con base de apoyo: 610,3 x 532,5 x 158,6 mm

Peso con base de apoyo: 7,2 kilogramos.

Precio: está en oferta ahora mismo en PcComponentes por 877,93 euros.

Primer contacto y proceso de montaje del AORUS FO27Q3

GIGABYTE ha cuidado hasta el empaquetado del AORUS FO27Q3. La caja ya deja claro que estamos ante un producto de gama alta, y el resumen de especificaciones que aparece en el lateral nos permite hacernos una idea de lo que podemos esperar. El proceso de desempaquetado es muy sencillo, y está tan bien planteado que nos ayudará a montar el monitor sin necesidad de ayuda, y de una manera muy cómoda.

Esto es muy importante, porque precisamente dos de los problemas que suelen dar algunos monitores están relacionados con un empaquetado poco inteligente y con un proceso de montaje demasiado complicado. El AORUS FO27Q3 ha resuelto con nota ambas cuestiones, y montarlo no os llevará más de un par de minutos.

Lo primero que tenemos que hacer es tumbar la caja para poder abrirla de forma segura, tal y como vemos en la imagen, con la maneta de sujeción de plástico mirando hacia vosotros. Al abrirla os encontraréis con lo que veis en la imagen, el conjunto de cables que incluye el AORUS FO27Q3 y la base de apoyo. Retiramos el bloque de corcho para acceder a la segunda zona, donde están la pantalla y el brazo de sujeción.

A la izquierda tenemos el brazo de sujeción y en el centro está la pantalla. El montaje del monitor es muy sencillo, sacamos el brazo de sujeción y retiramos el envoltorio de protección, acto seguido abrimos la parte trasera del envoltorio de protección de la pantalla para dejar al descubierto la zona donde deberemos insertar el cabezal superior del brazo de sujeción.

No saquéis la pantalla, porque os estaréis complicando el proceso de montaje de forma innecesaria y podríais tener algún descuido y causar daños al panel. Con la zona al descubierto, insertamos primero las pestañas de la parte superior del cabezal, y una vez hecho pulsamos para recoger las pestañas inferiores y terminar de introducir el cabezal. Cuando esté dentro soltamos para liberar las pestañas y comprobamos que ha quedado bien sujeto.

En la galería adjunta, que podéis ampliar haciendo clic, podréis ver con más detalle un resumen del proceso. Una vez que hemos terminado de insertar el brazo de sujeción tenemos que pasar al montaje de la base de apoyo, que es la última pieza que nos queda para poder sacar el monitor de la caja y colocarlo sobre la mesa.

No tiene misterio, solo debemos insertar el tornillo en la parte inferior, donde viene el logo de AORUS que vemos en la imagen, y apretar el tornillo hasta que la base quede bien sujeta. No necesitamos herramientas, basta con hacer un poco de fuerza con la mano para que la base quede perfectamente acoplada.

Ya tenemos el monitor montado, así que podemos proceder a sacarlo de la caja con cuidado. Os recomiendo que lo agarréis firmemente por el brazo de apoyo y que evitéis aplicar fuerza o presión en la zona de la pantalla. Una vez colocado en la mesta queda como vemos en la imagen adjunta, que podéis ampliar también haciendo clic en ella.

El AORUS FO27Q3 está terminado en color gris oscuro, pero tiene detalles en negro brillante, toques iridiscentes e iluminación LED RGB que rompen para bien la sobriedad del conjunto, y le confieren un acabado mucho más atractivo. Su estética gaming está muy cuidada, y no tiene ningún tipo de estridencia, lo que le permite quedar bien en cualquier ambiente, y en cualquier escritorio.

Este monitor incluye el cableado de alimentación, y viene también con un cable HDMI, un cable DisplayPort y un cable USB Type-B a USB Type-A, que podremos conectar a un PC o a un portátil para sacar el máximo partido a este monitor. Tenemos todo lo que necesitamos para empezar a utilizar el AORUS FO27Q3 nada más sacarlo de la caja, y para conectarlo como queramos.

El AORUS FO27Q3 tiene un panel extremadamente delgado, como podes ver en esta toma lateral, donde apreciamos un bonito contraste con el bloque donde se integra toda la circuitería y donde se encuentra el espacio para ensamblar el brazo de apoyo. En esta imagen también podemos ver que el diseño del pie de apoyo casa a la perfección con el diseño general del monitor.

Echando un vistazo a la parte trasera podemos ver con más detalle ese módulo y la zona de contacto con el brazo de sujeción. Como os dije predominan las líneas rectas y angulosas, y tenemos iluminación LED RGB, un detalle que sin duda le da un espíritu gaming mucho más marcado.

El brazo de sujeción está lleno de detalles que contribuyen a mejorar la estética sin estridencias, como las líneas rectas y la pieza central terminada en negro brillante. Ya vimos que en la base tenemos el logo AORUS con terminación iridiscente, que cambia de color en función de la perspectiva desde la que lo miremos.

GIGABYTE ha cuidado al máximo la construcción de este monitor. Los plásticos son de buena calidad y transmiten buenas sensaciones al tacto. El brazo de sujeción y la base de apoyo están fabricados en metal. Ambos consiguen una estabilidad total en cualquier posición. Las dos patas de la base tienen una forma de «U» bastante abierta, un diseño que es clave para conseguir esa estabilidad tan buena.

En la imagen podemos ver con más detalle el diseño de las patas y el espacio dedicado para facilitar la gestión del cableado, así como el recorrido para la regulación en altura del monitor. Este modelo es regulable también en orientación, giro e inclinación, y podemos utilizarlo totalmente en vertical si queremos.

Tened en cuenta que al utilizarlo en esa posición el cableado que tengamos conectado se moverá y quedará visible por el lateral, aunque podremos disimularlo con un poco de gestión del mismo. Para cambiar esta posición no hay que hacer apenas fuerza, y lo mismo ocurre con la inclinación y la orientación, así que es muy fácil ajustar la posición del AORUS FO27Q3.

El AORUS FO27Q3 tiene iluminación LED RGB en la parte trasera que podemos activar, desactivar y personalizar a través del software dedicado de GIGABYTE. Personalmente me gusta como queda, y creo que es un buen añadido para un monitor como este, porque al fin y al cabo estamos ante un producto gaming de gama alta, un nivel donde la iluminación LED RGB es imprescindible. Si no te gusta lo dicho, puedes apagarla.

Pasamos ahora echar un vistazo a la zona de dedicada a la conectividad, y tenemos dos conectores HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un puerto USB Type-C compatible con DisplayPort, dos jacks de 3,5 mm para micrófono y auriculares, un USB Type-B de subida y dos USB 3.2 Gen1 Type-A. Los conectores van en la parte baja del módulo donde van todos los circuitos, pero podemos girarlo para facilitar la conexión del cableado.

Como dije anteriormente, el AORUS FO27Q3 viene con un cable HDMI 2.1, un cable DisplayPort y un cable USB Type-B a USB Type-A, así que no tendremos que comprar ningún cable adicional para empezar a disfrutarlo. Incluye todo lo necesario.

En la imagen también podemos ver el sistema de control del monitor. En el centro está el joystick multidireccional con pulsación central que nos sirve para desplazarnos por los menús y como botón de selección. A su izquierda está el botón dedicado para activar la función KVM, y a la derecha tenemos un botón dedicado para activar el conmutador táctico.

Cuando pulsamos el conmutador táctico la pantalla se reduce a un tamaño de 24,5 pulgadas con la resolución que tengamos seleccionada (1080p, por ejemplo). El cambio se produce con rapidez y todo sigue funcionando a la perfección, así que es una característica perfectamente implementada y muy útil.

Sé que alguno de nuestros lectores se estará preguntando para qué sirve esto en un caso de uso real, y la respuesta es muy sencilla. Imagina que estás jugando a un juego competitivo y que la partida no está saliendo como te gustaría. Pulsar este botón y cambiar el tamaño y la resolución te ayudará a generar un efecto de visión de túnel que puede ayudarte a concentrarte, y reducir la resolución aumentará el rendimiento del juego.

Configuración, interfaz y funciones exclusivas

He probado el AORUS FO27Q3 con diferentes equipos y configuraciones. Lo he utilizado con el banco de pruebas, que consta de un procesador Intel Core i9-13900K, 32 GB de DDR5 y una tarjeta gráfica GeForce RTX 4090, y también lo he probado con dos portátiles diferentes para ver cómo se comporta este monitor trabajando como pantalla externa, y en ambos casos la experiencia ha sido perfecta.

Los dos portátiles utilizados tenían una tarjeta gráfica GeForce RTX 4060, y al conectaros por HDMI no he tenido el más mínimo problema para activar el modo G-SYNC compatible. Esto es muy importante, porque dicho modo nos permite liberarnos del stuttering y el tearing en juegos. El primero provoca un tartamudeo de la imagen por retrasos en la generación de fotogramas, y el segundo da pie a rupturas en la imagen que se manifiestan en forma de líneas horizontales.

Con G-SYNC activado la experiencia en juegos mejora tanto que os puedo garantizar que representa un valor fundamental a día de hoy en cualquier monitor gaming. El AORUS FO27Q3 también es compatible con FreeSync Pro de AMD, que en esencia realiza las mismas funciones, así que si tenéis un equipo con GPU Radeon de AMD no tendréis nada de lo que preocuparos, también estaréis cubiertos.

Activar esta tecnología es muy sencillo, solo tenemos que entrar en el panel de control de NVIDIA, y en la zona de la izquierda hacemos clic en «Pantalla > Configuración G-SYNC». Una vez dentro marcamos las casillas correspondientes, como vemos en la imagen adjunta, para poder activar esta tecnología. No os preocupéis por el aviso, porque funciona perfectamente.

El AORUS FO27Q3 es un monitor ideal para acompañar a un PC de gama alta, pero también está diseñado para funcionar sin problemas con PS5 y Xbox Series X, porque es compatible con VRR, siglas en inglés de tasa de refresco variable, lo que significa que puede trabajar con ambas consolas a un máximo de 120 Hz, y que podremos activar los modos tanto de 120 FPS como los de 40 FPS que incluyen algunos juegos para dichas consolas.

El menú de configuración que incluye el AORUS FO27Q3 es muy completo, y resulta muy sencillo e intuitivo. A través del joystick podremos acceder a una gran cantidad de ajustes que incluyen cosas como la tasa máxima de refresco, la configuración del color y del brillo, la gestión del modo OLED Care, los perfiles de visualización, la temperatura del color y muchas cosas más.

Os dejo una galería para que podáis hacer un repaso más visual con las secciones más importantes que incluye interfaz de este monitor. Podéis ampliarlas haciendo clic en ellas.

A través de de dicha interfaz también podremos acceder a funciones exclusivas para mejorar nuestra experiencia en juegos. Algunas son muy útiles y pueden darnos ventaja. Os dejo un resumen donde os explico cuáles son las más interesantes:

Game Assist, nos permite alternar entre los modos HDR400, Game Mode y Movie Mode, y también nos da la posibilidad de activar determinadas ayudas que nos harán la vida más fácil en nuestros juegos favoritos, como por ejemplo el estabilizador de puntería, que reduce el desenfoque de movimiento y activa la sincronización vertical al mismo tiempo para ayudarnos a apuntar mejor, las crucetas de mira personalizadas para apuntar más fácilmente, y los contadores de tiempo que nos permitirán seguir mejor el ritmo de la acción.

nos permite alternar entre los modos HDR400, Game Mode y Movie Mode, y también nos da la posibilidad de activar determinadas ayudas que nos harán la vida más fácil en nuestros juegos favoritos, como por ejemplo el estabilizador de puntería, que reduce el desenfoque de movimiento y activa la sincronización vertical al mismo tiempo para ayudarnos a apuntar mejor, las crucetas de mira personalizadas para apuntar más fácilmente, y los contadores de tiempo que nos permitirán seguir mejor el ritmo de la acción. Dashboard Gaming , un panel de monitorización que es uno de mis añadidos favoritos, porque nos permite visualizar información útil relacionada con el hardware y con los periféricos de nuestro equipo. A través de una interfaz minimalista mostrará datos importantes, como por ejemplo la temperatura de la CPU y de la GPU, la tasa de utilización de ambas, el consumo de memoria gráfica y la tasa de fotogramas por segundo de cada juego.

, un panel de monitorización que es uno de mis añadidos favoritos, porque nos permite visualizar información útil relacionada con el hardware y con los periféricos de nuestro equipo. A través de una interfaz minimalista mostrará datos importantes, como por ejemplo la temperatura de la CPU y de la GPU, la tasa de utilización de ambas, el consumo de memoria gráfica y la tasa de fotogramas por segundo de cada juego. Black Equalizer 2.0, es una característica que nos permite ver de forma más detallada incluso los tonos negros más profundos de cada escena sin que esto afecte a la claridad general de la pantalla. Muy interesante para juegos donde la ambientación tenga un gran impacto en el desarrollo de la acción.

es una característica que nos permite ver de forma más detallada incluso los tonos negros más profundos de cada escena sin que esto afecte a la claridad general de la pantalla. Muy interesante para juegos donde la ambientación tenga un gran impacto en el desarrollo de la acción. Night Vision, que mejorará nuestra visión en zonas donde la iluminación del juego sea baja. Actúa acentuando los detalles sin llegar a producir una sobreexposición de la imagen que pueda deslucir la experiencia al jugar, y tiene un modo de visión de águila que nos permite hacer zoom hasta 4x.

También podemos acceder a un completo abanico de opciones de configuración a través del software GIGABYTE Control Center, que podemos descargar de forma totalmente gratuita desde la web oficial de GIGABYTE. Os dejo también una galería donde encontraréis un repaso visual por algunas de las opciones más importantes que podremos encontrar en dicho software.

Calidad del panel y experiencia de uso

El AORUS FO27Q3 incorpora un panel QD-OLED de última generación con un tamaño de 27 pulgadas, y tiene una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles (formato 16:9). La relación entre tamaño y resolución nos deja una buena densidad de píxeles por pulgada, un valor importante porque de él dependerá la nitidez de la imagen.

Para un monitor con resolución QHD el tamaño ideal es de entre 27 y 28 pulgadas, así que GIGABYTE ha acertado. También ha dado en el clavo con la elección del panel, esto es algo que queda claro nada más encender y empezar a utilizar el AORUS FO27Q3. La representación del color es sobresaliente, los negros tienen una profundidad excelente porque se generan apagando los píxeles de forma individualizada, y los ángulos de visión son perfectos en 178 grados.

La precisión del color que ofrece este monitor es fantástica. Raya un gran nivel en todos los modos, pero destaca especialmente bajo el modo sRGB. El tiempo de respuesta no se queda atrás, ya que el monitor responde de forma casi instantánea, y esto permite una reproducción perfecta y definida de imágenes en movimiento, incluso cuando estos se producen de forma rápida.

Este monitor tiene una profundidad de color de 10 bits, lo que se traduce en un degradado de colores perfecto y sin ningún tipo de corte entre visible. Esto, unido a su capacidad para representar un 99% del espacio de colores DCI-P3, lo convierte en un monitor que también tiene mucho que decir más allá del gaming, y que puede ofrecer una buena experiencia en tareas de edición, diseño y creación de contenidos.

Los niveles de brillo cumplen con lo que podemos esperar de un monitor con un valor de 250 cd/m2 en modo SDR y certificación DisplayHDR 400. Cuando se utiliza en modo SDR los valores de brillo suelen moverse en todo momento entre los 250 cd/m2 y los 265 cd/m2, y en modo HDR los valores suelen superar los 440 cd/m2 bajo un escenario de uso realista.

La tasa de refresco máxima del AORUS FO27Q3 es de 360 Hz, y como he dicho soporta VRR, AMD FreeSync Pro y G-SYNC en modo compatible. Estas tecnologías marcan una enorme diferencia en juegos, porque nos permiten disfrutar de una experiencia perfecta y libre de stuttering y tearing. He probado el monitor con juegos como DOOM Eternal, Cyberpunk 2077 y Gears 5, y ha superado mis expectativas.

En términos de calidad de imagen mi experiencia con esos juegos ha sido sobresaliente, tanto por nitidez como por la representación del color, que se mantuvo brillante y vívida en todo momento. Tampoco he identificado problemas de ghosting, y la respuesta del monitor es prácticamente instantánea. Jugar con este monitor estando acostumbrado a un panel VA es como subir varias veces de nivel.

El modo HDR funciona bastante bien en este monitor, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ante un modelo con certificación Display HDR400, y representa una mejora notable sobre todo en juegos donde tenemos contrastes muy marcados entre escenas con mucha y poca luz, y también en zonas donde hay partes oscuras con diferentes niveles de intensidad.

Uno de los juegos donde más lo he notado ha sido en Resident Evil 4 Remake, ya que mejoraba la uniformidad de las zonas oscuras y realzaba el contraste con las zonas iluminadas. Obviamente no está a la altura de modelos con certificaciones Display HDR600 y superiores, pero es lógico, no podemos pedirle algo que no tiene.

Para terminar os adjunto varias imágenes más para que podáis ver mejor el nivel de calidad de imagen en general (nitidez y color) que es capaz de alcanzar el panel QD-OLED del AORUS FO27Q3. Es sin duda uno de los mejores monitores que he tenido la suerte de analizar. Podéis hacer clic en la galería para ampliarla y verlas con más detalle, y también podéis descargar las imágenes.

Os he dicho que el AORUS FO27Q3 viene con dos altavoces de 5 vatios cada uno, y como no podía ser de otra forma también he decidido probarlos. La verdad es que ofrecen una calidad bastante buena teniendo en cuenta sus limitaciones, incluso en juegos, y por ello son un añadido de valor, aunque para disfrutar de la mejor experiencia multimedia posible lo ideal es acompañar a este monitor de un buen conjunto de altavoces.

Notas finales

El AORUS FO27Q3 es un monitor de gama alta en todos los sentidos. GIGABYTE ha sabido perfilar un diseño muy atractivo con toques minimalistas y una línea marcadamente angulosa, que se ve rematada por un toque de iluminación LED RGB muy bien planteado para no romper con la elegancia del conjunto, que podemos sincronizar con otros componentes de GIGABYTE, como la placa base.

La calidad de construcción está a la altura de lo que cabe esperar de un monitor de este rango de precio, y la ergonomía es fantástica, ya que podemos regularlo tanto en altura como en inclinación, orientación y giro. Si lo necesitamos podemos utilizarlo tanto en horizontal como en vertical, algo que sin duda gustará a los profesionales del mundo del diseño, la edición y la creación de contenidos.

Este monitor está pensado para jugar, y ofrece una experiencia perfecta tanto con un PC como con una consola de la presente generación, ya que cuenta con todas las tecnologías necesarias para sacarles el máximo partido, como VRR para soportar los modos de 120 FPS y de 40 FPS en consolas y G-SYNC compatible y FreeSync Pro en PC. También es perfecto como pantalla externa conectada a un portátil.

La representación del color, la precisión del mismo y la profundidad de los negros consiguen una experiencia única en la visualización de juegos y de contenidos multimedia. La relación tamaño-resolución es la adecuada para lograr una buena densidad de píxeles por pulgada, y su tasa de refresco de 360 Hz y su excelente tiempo de respuesta redondean uno de los mejores paneles QD-OLED que he tenido la oportunidad de probar hasta el momento.

Es cierto que el precio del AORUS FO27Q3 es alto, pero teniendo en cuenta lo que ofrece es totalmente lógico. Un monitor espectacular que no desentona absolutamente en nada, ni siquiera en los niveles de brillo, todo un logro que confirma las mejoras que se han conseguido en este sentido con los paneles QD-OLED de tercera generación. Muy recomendable, si te llega el presupuesto.