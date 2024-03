GIGABYTE AORUS FO32U2P, el primero con DisplayPort 2.1

El GIGABYTE AORUS FO32U2P es el primer monitor de la firma taiwanesa que usa DisplayPort 2.1. No es la única característica de interés porque se trata de todo a un 4K a 240 Hz.

DisplayPort 2.1 es la última versión de la interfaz más interesante que podemos usar para conectar ordenadores personales a pantallas de visualización. Si DisplayPort ya era superior al HDMI en prestaciones, la nueva versión acrecienta las diferencias, elevando el ancho de banda por encima de los 80 Gbps. Soporta frecuencias de actualización altísimas y abre la puerta a monitores con resolución 16K que todavía ni existen en la industria. Claramente es el puerto preferente para uso en PCs.

GIGABYTE AORUS FO32U2P

El nuevo monitor de GIGABYTE admite la especificación UHBR20 de DisplayPort 2.1. Es decir, la versión más completa de la norma. Pero va más allá de incluir la interfaz más avanzada.

Monta un panel QD-OLED que combina paneles orgánicos de diodos emisores de luz y la tecnología Quantum Dot (QD) que permite mejorar el control de la iluminación y aporta la ventaja de reducir el ‘quemado’ de los paneles OLED, manteniendo sus prestaciones en calidad de imagen, contraste o soporte a paletas de color.

El panel es de 10 bits y ofrece una diagonal de 31,5 pulgadas. Su resolución nativa alcanza el 4K y su frecuencia de actualización se eleva a 240 Hz, la mejor que puede ofrecer la industria para esta resolución. Su tiempo de respuesta GTG es de tan solo 0,03 ms y dispone de certificación para la norma de alto rango dinámico, DisplayHDR True Black 400.

La conectividad del GIGABYTE AORUS FO32U2P es completísima. Incluye la mencionada entrada DisplayPort 2.1 de tamaño completo y otra mini DisplayPort con menos prestaciones. También cuenta con dos HDMI 2.1 y otra entrada USB tipo C que admite el modo DP-Alt, además de suministro de energía de 65 vatios. Cuenta con un Hub de puertos USB (uno de subida y dos de bajada), así como un conector para auriculares y micrófono. El fabricante también ha equipado el monitor con un par de altavoces de 5 W.

Dispone de una base ergonómica que permite ajustar el monitor a nuestras necesidades, gracias a su ajuste de inclinación, giro, altura y pivote. Completando la configuración, tenemos soporte para KVM, conexión en cadena a través de la salida DP, soporte de imagen en imagen e imagen por imagen y funciones para videojuegos como un punto de mira, visión nocturna o ecualizador de negros.

No se ha informado de la fecha de lanzamiento ni su precio oficial. No será económico, pero tiene muy buena pinta y no solo por el estreno del DisplayPort 2.1.