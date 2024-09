Apple presentará el iPad Mini 2024 en octubre

En unas semanas se cumplirán tres años desde que Apple presentará la que es, hasta el momento, la generación más reciente del iPad Mini, la tablet de formato reducido que, pese a que fue descartada por Steve Jobs, terminó viendo la luz cuando el fundador y líder espiritual de la compañía ya había fallecido. Y en este punto hay que decir que Jobs tomó muchas decisiones excelentes, pero que cerrarse a la posibilidad de una tablet de formato reducido no fue una de ellas, como ha quedado acreditado por el éxito del más pequeño de los iPad, que en muchos aspectos también es el más polivalente.

Como usuario de iPad desde su primera generación, la llegada del iPad Mini me supuso un antes y un después, al punto de que esta versión de tamaño reducido se convirtió en la que empleaba de manera más habitual. Dado que las tareas de redacción, edición y demás, las suelo realizar en PC por costumbre y comodidad, el tamaño del Mini me permitió empezar a emplear la tablet en muchos usos para los que ni el portátil y el iPad de tamaño completo, por dimensiones y peso, me resultaba práctico.

La presentación del modelo de 2021 supuso, además, un enorme salto cualitativo con respecto a sus predecesores, no fue una simple puesta al día. Apple puso el foco en convertir el iPad Mini en una herramienta aún más útil, y lo hizo tanto mejorando su rendimiento como sumando un buen conjunto de nuevas funciones. El único problema es que esa renovación llegó con una subida de precio, que se incrementó aún más un año después de su lanzamiento, aunque posteriormente ha sido revisado a la baja.

A principios de este verano ya tuvimos noticia de ello, y ahora Mark Gurman ha confirmado que el iPad Mini 2024 se presentará en octubre en un evento que, obviamente, todavía tardará en ser confirmado por Apple, pero que se sumará al formato de doble keynote (septiembre y octubre) que ya parece haberse estandarizado para los de Cupertino. La principal duda al respecto es, claro, si estará dedicado en exclusiva a nuevos iPad o si, por el contrario (y más probablemente) también veremos la llegada de nuevos ordenadores con el SoC Apple Silicon M4.

Aunque Gurman no se ha pronunciado sobre las novedades que podemos esperar en el nuevo iPad Mini, parece que en este caso no nos encontraremos frente a una renovación tan acusada como la anterior. En base a rumores de los últimos meses, y además de la evidente renovación de su SoC, encontraremos mejoras en sus cámaras, compatibilidad con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3 y nuevas opciones de color. Suena bien, aunque si Apple le sumara también otro ajuste en el precio a la baja, ya sería perfecto.