iPhone 16, diseño, especificaciones, fecha de lanzamiento y posible precio

El iPhone 16 será el smartphone tope de gama de próxima generación de Apple, y se ha convertido en uno de los terminales más esperados de este año, aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente. Su lanzamiento está cada vez más cerca, así que es un buen momento para hacer un repaso de toda la información que tenemos hasta el momento.

Como es lógico todavía no tenemos detalles oficiales, ya que Apple no ha soltado prenda, pero gracias a las diferentes filtraciones que se han ido produciendo en los últimos meses tengo bastante información fiable y de valor que os ayudará a haceros una idea de lo que podéis esperar. Con todo, antes de lanzarnos de lleno a ver esa información vamos a repasar el panorama actual para tener un poco de contexto.

Apple, como Samsung y otras grandes del sector, ha venido apostando por mantener un ciclo de renovación anual de forma ininterrumpida, lo que significa que cada año actualiza su familia de smartphones tope de gama. Dicho de una manera más sencilla, cada año lanza un nuevo iPhone, sin más.

Esto tiene una importante consecuencia, y es que los ciclos de desarrollo entre generaciones son cada vez más cortos, y por eso no siempre tiene margen suficiente para conseguir avances importantes, y por tanto no es capaz de introducir novedades realmente interesantes en cada nueva generación del iPhone, lo que hace que algunas generaciones sean más atractivas que otras.

Os pongo un ejemplo, el iPhone 13 y la renovación que se produjo con el iPhone 14. Esta fue, probablemente, una de las evoluciones más limitadas y menos interesantes que han tenido lugar en los últimos años dentro de la serie iPhone de Apple. El motivo es muy simple, las diferencias entre ambos son mínimas, tanto que incluso utilizan el mismo SoC, un Apple A15. La única mejora relevante que traía el iPhone 14 frente al anterior era que contaba con 2 GB más de RAM (6 GB en total).

Ahora vamos con otro ejemplo que funciona al contrario que el anterior. El iPhone 15 sí que marcó una evolución mucho más interesante frente al iPhone 14, ya que adoptó la Dynamic Island y utilizó el SoC Apple A16, dos características que estuvieron limitadas a los iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max.

Con todos estos precedentes, y revisando la información que tenemos hasta el momento, podemos sacar en claro que lo más probable es que Apple mantenga con el iPhone 16 la misma estrategia que hemos visto en las últimas generaciones, es decir, que este se perfile como una evolución menor del iPhone 15, y que no introduzca cambios importantes que inciten a los usuarios de dicho smartphone, o incluso a los que tienen un iPhone 14, a comprar este nuevo terminal.

iPhone 16: posible diseño, tamaño y calidad de construcción

A la hora de hablar del posible diseño del iPhone 16 debemos diferenciar tres partes, el frontal, el marco lateral y la parte posterior. Las últimas informaciones que pude ver indicaban que Apple estaba trabajando con un total de tres prototipos diferentes, todos ellos diferenciados únicamente por la disposición e integración de las cámaras traseras, como podéis ver en la imagen anterior.

El primer prototipo recuperaría la distribución de dos cámaras en vertical integradas en una isleta cuadrada con bordes redondeados, que es la misma que vimos en el iPhone 12. El segundo prototipo mantendría la isleta cuadrada y la disposición en vertical de las cámaras, pero con un estilo más cercano al del iPhone X, y finalmente tenemos el tercer prototipo, que adoptaría una pequeña isleta ovalada y separaría las cámaras en dos círculos perfectamente visibles.

En marzo, que fue cuando publiqué la primera versión de este artículo, todavía no tenía claro cuál de esos diseños podría elegir Apple para el iPhone 16, pero una reciente filtración de maquetas de dicho smartphone indica claramente que el gigante de la manzana ha optado por una versión del primer diseño con dos cámaras en vertical.

Parece que la parte trasera permanecerá sin cambios, y lo mismo podemos esperar del marco, que seguirá siendo plano, como en el iPhone 15. Si nos fijamos en los botones de estos prototipos vemos que los de subir y bajar volumen se han integrado en un solo botón, y también se pueden apreciar un botón de acción capacitivo y un nuevo botón de capturar.

En la parte frontal no espero ninguna novedad importante. El iPhone 16 mantendrá un frontal todo pantalla con unos bordes muy contenidos y utilizará la Dynamic Island, que ya estuvo presente en los iPhone 15. Tampoco cambiará el tamaño de pantalla, que seguirá siendo de 6,1 pulgadas en el modelo estándar y de 6,7 pulgadas en el modelo Plus.

Sin embargo, en el caso de los modelos Pro y Pro Max sí que veremos cambios en el tamaño de la pantalla. El primero podría dar el salto a un panel de 6,3 pulgadas y el segundo podría montar un panel de 6,9 pulgadas. Esto supondría un aumento del tamaño de la pantalla de 0,2 pulgadas, y en el caso del iPhone 16 Pro Max se convertiría en el smartphone más grande diseñado hasta la fecha.

En cuanto al diseño de los iPhone 16 Pro y Pro Max, no esperamos cambios en la parte trasera. Se mantendrá la isleta cuadrada con esquinas redondeadas y las tres cámaras dispuestas en relación 2:1. En la imagen que está encima de estas líneas podéis verlo con más claridad. Tampoco habrán cambios en el marco, que seguirá siendo plano.

Tenía algunas dudas sobre la calidad de construcción de esta nueva generación de Apple, ya que al principio no estaba claro si vendrán construidos en aluminio y cristal o en titanio y cristal, pero tras repasar las informaciones más recientes estoy convencido de que lo más probable es que los de la manzana sigan reservando el titanio para los modelos Pro y Pro Max, y que los modelos estándar y Plus utilizarán aluminio.

Por lo demás se mantienen las esquinas redondeadas en ese marco plano, y también repetirá la Dynamic Island en todos los modelos. Está por ver si Apple introduce algún cambio menor en esta, ya sea en su tamaño, en su ubicación o en el funcionamiento de la misma. Todo esto es un misterio ahora mismo, así que solo nos queda esperar.

Posibles especificaciones de los iPhone 16

Como ya ocurrió con las generaciones anteriores el iPhone 16 estándar será el modelo más económico de los cuatro que lanzará Apple este año. En términos de potencia y prestaciones será un calco del modelo Plus, y la única diferencia importante entre ambos será el tamaño de la pantalla, que será mayor en este último. Esta diferencia es suficiente para que Apple aumente significativamente el precio, así que tenedlo en cuenta.

Si se incrementa el tamaño de la pantalla del iPhone 16 Pro a las 6,3 pulgadas tengo muy claro que el modelo plus perderá parte de su sentido, porque por la diferencia a nivel de precio y de prestaciones será mucho mejor invertir un poco más e ir a por el primero, ya que este ofrecerá una mayor calidad de construcción, será mucho más potente y contará con un apartado fotográfico claramente superior.

No obstante, también es posible que ese aumento del tamaño de pantalla del iPhone 16 Pro y Pro Max acabe afectando al precio de ambos modelos, y que ambos sean más caros en su lanzamiento que sus equivalentes dentro de la generación actual. Esto encaja con algunas informaciones que apuntaban a una subida de precio en general dentro de esta nueva generación de Apple.

En cuanto al SoC, la verdad es que tenía muchas dudas, porque Apple marcó un cambio de tendencia con los iPhone 14 Pro-Pro Max y los iPhone 15 Pro-Pro Max. Ambas generaciones utilizan SoCs diferentes con mayor potencia que los que montan los iPhone 14 y iPhone 15. Cabe la posibilidad de que Apple repita esta estrategia con el iPhone 16, pero las informaciones más recientes apuntan en dirección contraria.

Las líneas de código que se han encontrado en la versión más reciente de iOS 18 dicen que todos los iPhone 16 utilizarán un SoC Apple A18, así que en principio con esta generación de smartphones Apple pondría fin a esa diferenciación de chipsets que introdujo con el iPhone 14. No obstante, esto no quiere decir que no puedan existir pequeñas diferencias entre el Apple A18 estándar y la versión utilizada en los modelos Pro y Pro Max, puede que esta tenga un GPU un poco más potente, por ejemplo.

Saltando a la memoria RAM es importante recordar que, cuando Apple lanzó los iPhone 14, aumentó la cantidad integrada en los modelos base y plus en 2 GB frente a la generación anterior, pero no hizo lo mismo con los iPhone 14 Pro y Pro Max, que seguían contando con 6 GB de RAM. Los iPhone 15 estándar y plus mantuvieron los 6 GB de RAM, pero los iPhone 15 Pro y Pro Max subieron a 8 GB de RAM. Con esto en mente, creo que lo más probable es que todos los iPhone 16 vengan con 8 GB de RAM.

Para que tengáis una visión más completa y precisa de lo que podemos esperar de esta nueva generación de smartphones de Apple he recopilado, de una manera sencilla y fácil de consultar, todos los datos que tenemos hasta el momento, y los he agrupado en cuatro listados que os dejo justo a continuación. Recordad que no están confirmados, pero tienen un alto grado de credibilidad.

Especificaciones del iPhone 16

Pantalla AMOLED LTPS con un tamaño de 6,1 pulgadas, tasa de refresco de 60 Hz y resolución de 2.556 x 1.179 píxeles.

Dynamic Island y Ceramic Shield.

SoC Apple A18 con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento a 3,78 GHz y cuatro de alta eficiencia a 2,11 GHz). Fabricado en el nodo de 3 nm.

GPU Apple con 6 núcleos gráficos.

Módem Qualcomm X70 con 5G mmWave + Sub 6.

Conectividad Wi-Fi 7.

8 GB de memoria LPDDR5.

128 GB, 256 GB o 512 GB de capacidad de almacenamiento, según versión.

Cámara principal de 48 MP (angular), cámara secundaria gran angular de 12 MP.

Estabilizador óptico de imagen.

Cámara frontal de 12 MP con sistema de reconocimiento 3D por láser.

Batería de 3.500 mAh con recarga rápida.

iOS 18 como sistema operativo.

Chasis en aluminio y cristal en ambas caras.

Especificaciones del iPhone 16 Plus

Pantalla AMOLED LTPS con un tamaño de 6,7 pulgadas, tasa de refresco de 60 Hz y resolución de 2.796 x 1.290 píxeles.

Dynamic Island y Ceramic Shield.

SoC Apple A18 con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento a 3,78 GHz y cuatro de alta eficiencia a 2,11 GHz). Fabricado en el nodo de 3 nm.

GPU Apple con 6 núcleos gráficos.

Módem Qualcomm X70 con 5G mmWave + Sub 6.

Conectividad Wi-Fi 7.

8 GB de memoria LPDDR5.

128 GB, 256 GB o 512 GB de capacidad de almacenamiento, según versión.

Cámara principal de 48 MP (angular), cámara secundaria gran angular de 12 MP.

Estabilizador óptico de imagen.

Cámara frontal de 12 MP con sistema de reconocimiento 3D por láser.

Batería de 4.200 mAh con recarga rápida.

iOS 18 como sistema operativo.

Chasis en aluminio y cristal en ambas caras.

Especificaciones del iPhone 16 Pro

Pantalla AMOLED LTPO con un tamaño de 6,3 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y resolución sin concretar. Debería superar los 2.556 x 1.179 píxeles.

Dynamic Island y Ceramic Shield.

SoC Apple A18 Pro con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento a 3,9 GHz y cuatro de alta eficiencia a 2,3 GHz). Fabricado en el nodo de 3 nm.

GPU Apple con 7 núcleos gráficos.

Módem Qualcomm Snapdragon X75 con 5G mmWave + Sub 6.

Conectividad Wi-Fi 7.

8 GB de memoria LPDDR5.

128 GB, 256 GB, 512 GB o 1 TB de capacidad de almacenamiento, según versión.

Cámara principal de 48 MP (angular), cámara gran angular de 48 MP y teleobjetivo de tipo periscopio de 12 MP con zoom óptico 5x.

Doble estabilizador óptico de imagen.

Cámara frontal de 12 MP con sistema de reconocimiento 3D por láser.

Batería de 3.500 mAh con recarga rápida de hasta 40 vatios.

iOS 18 como sistema operativo.

Chasis fabricado con titanio y cristal en ambas caras.

Especificaciones del iPhone 16 Pro Max

Pantalla AMOLED LTPO con un tamaño de 6,9 pulgadas, tasa de refresco de 120 Hz y resolución sin concretar. Debería superar los 2.796 x 1.290 píxeles.

Dynamic Island y Ceramic Shield.

SoC Apple A18 Pro con CPU de seis núcleos (dos de alto rendimiento a 3,9 GHz y cuatro de alta eficiencia a 2,3 GHz). Fabricado en el nodo de 3 nm.

GPU Apple con 7 núcleos gráficos.

Módem Qualcomm Snapdragon X75 con 5G mmWave + Sub 6.

Conectividad Wi-Fi 7.

8 GB de memoria LPDDR5.

256 GB, 512 GB o 1 TB de capacidad de almacenamiento, según versión.

Cámara principal de 48 MP (angular), cámara gran angular de 48 MP y teleobjetivo de tipo periscopio de 12 MP con zoom óptico 5x.

Doble estabilizador óptico de imagen.

Cámara frontal de 12 MP con sistema de reconocimiento 3D por láser.

Batería de 4.400 mAh con recarga rápida de hasta 40 vatios.

iOS 18 como sistema operativo.

Chasis fabricado con titanio y cristal en ambas caras.

Como dije anteriormente los iPhone 16 Pro y Pro Max tendrán pantallas más grandes, estas ofrecerán una mayor resolución y calidad de imagen, y podrían tener una tasa de refresco más elevada. También serán más potentes gracias al SoC A18 con GPU mejorada, contarán con un apartado fotográfico mucho más avanzado, y su calidad de construcción será claramente superior a la de los iPhone 16 y 16 Plus, gracias al uso del titanio como material presente en el marco del terminal.

Obviamente esas importantes diferencias a nivel de acabados y de especificaciones se dejarán notar también en el precio de venta de dichos modelos, que serán más caros que las versiones estándar y plus. Esto no es nuevo y no debería sorprendernos, porque es la estrategia que ha venido adoptando Apple desde hace varias generaciones para establecer una mejor diferenciación entre ellos.

El iPhone 15 Pro problemas de exceso de calor desde el momento de su lanzamiento. Apple logró solucionarlo con una actualización de iOS, pero imagino que habrán tomado nota de esto y que utilizarán un sistema de refrigeración más potente con la próxima generación de smartphones para que no vuelva a suceder.

La nueva generación de smartphones de Apple vendrá acompañada también de un nuevo sistema operativo, iOS 18. Se rumorea que esta versión marcará un importante punto de inflexión, y que será la gran apuesta de Apple por la IA generativa, ya que vendrá con funciones avanzadas impulsadas por dicha tecnología. Antes no teníamos claro el grado de soporte que iba a darle Apple, pero ahora sabemos que dicha IA solo funcionará en los iPhone 15 Pro y superiores.

Medidas y peso de los nuevos iPhone 16

Los iPhone 16 y 16 Plus se mantendrán prácticamente sin cambios frente a la generación actual, pero los modelos Pro y Pro Max sí que traerán cambios notables en este sentido. Vamos a verlos haciendo una comparación rápida con los iPhone 15 Pro y Pro Max:

iPhone 16 Pro

Grosor de 8,25 mm, el mismo que el iPhone 15 Pro.

Altura de 149,6 mm, supera los 146,6 mm del iPhone 15 Pro.

Ancho de 71,45 mm, un poco más que los 70,60 mm del iPhone 15 Pro.

Pantalla de 6,3 pulgadas, 0,2 pulgadas más que el iPhone 15 Pro.

Borde de pantalla de 1,2 mm, menos que los 1,71 mm del iPhone 15 Pro.

Peso de 194 gramos, un poco más que los 184 gramos del iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro Max

Grosor de 8,26 mm, un poco más que el iPhone 15 Pro Max.

Altura de 163 mm, supera los 159,9 mm del iPhone 15 Pro Max.

Ancho de 77,58 mm, un poco más que los 76,70 mm del iPhone 15 Pro Max.

Pantalla de 6,9 pulgadas, 0,2 pulgadas más que el iPhone 15 Pro Max.

Borde de pantalla de 1,15 mm, menos que los 1,55 mm del iPhone 15 Pro Max.

Peso de 225 gramos, un poco menos que los 221 gramos del iPhone 15 Pro Max.

Posible precio y fecha de lanzamiento

El anuncio de los iPhone 16 se espera para la primera mitad de septiembre de este año, una fecha que cuadra con la que ha venido manteniendo Apple en generaciones anteriores. Sin embargo, debemos tener claro que anuncio y lanzamiento no son lo mismo, y que en este caso es probable que el lanzamiento de estos nuevos terminales se produzca entre una y dos semanas después de su presentación.

Así, por ejemplo, si Apple decide presentarlos el 10 de septiembre su lanzamiento podría tener lugar entre el 17 y el 24 de septiembre. Esas son precisamente las dos fechas que se barajan ahora mismo como las más probables, aunque no están confirmadas, así que como siempre os digo debemos tomarlas con suma cautela.

Con todo, la filtración más reciente que he podido ver apunta precisamente al 10 de septiembre como fecha de presentación. La fuente es fiable, pero como siempre debemos tomarla con cautela al ser algo que no se ha confirmado.

Con respecto al precio, ya os he comentado que es bastante probable que los iPhone 16 acaben siendo más caros que los iPhone 15. Hay una razón de peso para pensar de esta manera, y es que el coste de fabricación de los iPhone 15 subió notablemente pero Apple decidió absorber esos costes, cosa que no creo que vaya a hacer también este año con los iPhone 16, ya que afectaría a sus ingresos, sobre todo si se produce un nuevo incremento de los costes de fabricación de esta nueva generación.

Es difícil hacer una estimación de los precios, pero haciendo un análisis de la situación actual creo que lo más probable es que se produzcan ligeros aumentos de precio en todas las versiones (entre 5o y 100 euros, aproximadamente), o que en el mejor de los casos estos se mantengan sin cambios comparados con la generación actual.

Precios de los iPhone 16 (estimados)

iPhone 16: entre 959 y 999 euros el modelo de 128 GB, 1.139 euros el modelo de 256 GB y 1.389 euros el modelo con 512 GB de capacidad.

entre 959 y 999 euros el modelo de 128 GB, 1.139 euros el modelo de 256 GB y 1.389 euros el modelo con 512 GB de capacidad. iPhone 16 Plus: entre 1.109 y 1.199 euros el modelo de 128 GB, 1.289 euros el modelo de 256 GB y 1.539 euros el modelo con 512 GB de capacidad.

entre 1.109 y 1.199 euros el modelo de 128 GB, 1.289 euros el modelo de 256 GB y 1.539 euros el modelo con 512 GB de capacidad. iPhone 16 Pro: entre 1.219 y 1.299 euros el modelo de 128 GB, 1.399 euros el modelo de 256 GB, 1.659 euros el modelo de 512 GB y 1.899 euros el modelo de 1 TB.

entre 1.219 y 1.299 euros el modelo de 128 GB, 1.399 euros el modelo de 256 GB, 1.659 euros el modelo de 512 GB y 1.899 euros el modelo de 1 TB. iPhone 16 Pro Max: entre 1.499 y 1.549 euros el modelo de 256 GB, 1.769 euros el modelo de 512 GB y 2.119 euros el modelo con 1 TB de capacidad.

La estimación de precios la he calculado aplicando IVA, que es el impuesto que llevan los productos electrónicos de consumo en España, y que asciende a un 21%. Os digo esto para que lo tengáis un poco más fácil a la hora de calcular el posible precio en vuestro país si nos leéis desde fuera de España.

Por ejemplo, creo recordar que en México el IVA es de un 16%, así que para calcular el posible precio del iPhone 16 tendríais que quitarle un 21% al precio que indico en este artículo, luego debéis convertir de euros a pesos mexicanos y una vez hecho esto le aplicáis el 16% de IVA. Haciendo esos cálculos, el precio del iPhone 16 en México se acercaría a los 20.000 pesos.