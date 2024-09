Pixel 9 Pro Fold, reparar un plegable es posible

No es un secreto que, personalmente, me atrae mucho el Google Pixel 9 Pro Fold, pues combina todo lo bueno de la familia Pixel, que no hace más que mejorar de generación en generación, con la todavía innovadora propuesta que plantean los smartphones plegables. Así, y aunque el plegable de los del buscador ya debutó en el mercado el año pasado con su primera generación, el movimiento llevado a cabo este año por Google para mejorar su integración en la familia, ha servido a efectos de imagen para que se relacione de manera mucho más directa, a diferencia de lo ocurrido el año pasado, cuando prácticamente parecía que iba por libre.

Tras bastante tiempo de dudas al respecto, la presentación de la generación actual nos confirmó algo que ya llevábamos tiempo temiendo, y es que no está prevista, al menos de momento (y no hay señales que podamos interpretar en el sentido contrario) su comercialización en nuestro país. Esto, y ya lo he dicho anteriormente, tiene sentido, pues el de los plegables todavía es un mercado emergente, y por lo tanto lo lógico es minimizar el riesgo, dando pequeños saltos con cada generación para ir desembarcando en más países.

La buena noticia para Google, a este respecto, es que el debut del Pixel 9 Pro Fold ha sido un éxito, al punto de que la tecnológica vio agotarse el stock en sus primeros días, demostrando una evolución en la demanda que, claro, responde a que el Pixel plegable de primera generación ya dejó un sabor de boca bastante positivo en sus usuarios y que, por lo tanto, cabía esperar lo mismo o más de esta renovación. Y hoy sabemos que Google también se reservaba una muy buena noticia para sus usuarios.

Desde la llegada al mercado de este tipo de dispositivos, sobre los smartphones plegables siempre se ha proyectado la sombra de una reparabilidad deficiente, pero la pruebas llevadas a cabo por iFixit nos indican que el Google Pixel 9 Pro Fold marca un gran hito, siendo con diferencia el más «reparable» de los plegables. Es más, según la página especializada en desmontajes y reparaciones, podemos considerarlo como el primer plegable reparable pues, pese a algunos problemas menores, proporciona un acceso más que adecuado a sus componentes.

iFixit pone el foco, con mucha razón, en que no hablamos de un dispositivo económico. Muy al contrario, y salvo contadas excepciones, los plegables son dispositivos caros, especialmente caros si hablamos de los tipo Fold. Así, cabe desear que sea posible repararlos pues, en caso contrario, podemos encontrarnos con que nos hemos quedado sin dispositivo antes incluso de haber terminado de pagarlo, si es que lo hemos financiado. Así, Google se anota otro tanto con el Pixel 9 Pro Fold.