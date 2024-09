El Galaxy S25 Ultra va a estrenar un nuevo diseño. Uno de los cambios más importantes que introduce ese nuevo diseño es el uso de un marco totalmente plano, que sigue el mismo enfoque que el marco presente en los Galaxy S24 y Galaxy S24 Plus. También tendrá esquinas redondeadas, pero hay otra novedad importante a la que no le habíamos dado la importancia que merece.

Gracias a ese nuevo diseño con un marco metálico plano y unas esquinas redondeadas el Galaxy S25 Ultra tendrá un frontal más limpio. Fijaos en la imagen adjunta, a la izquierda tenemos al Galaxy S24 Ultra y a la derecha al Galaxy S25 Ultra. El marco metálico del primero sobresale mucho y produce un efecto de ampliación del borde de la pantalla, dándole un aspecto más tosco.

En el Galaxy S25 Ultra ocurre todo lo contrario. El marco metálico se integra de una manera mucho más discreta y sobresale muy poco con respecto al borde de la pantalla. Las esquinas redondeadas también disimulan mucho el impacto del marco metálico, y dan forma a un frontal todo pantalla mucho más limpio, minimalista y estético.

La diferencia se puede apreciar mejor en el primer plano que encontraréis justo encima de estas líneas. En términos de ergonomía, este cambio representará una mejora importante frente al Galaxy S24 Ultra, un terminal que ha sido objeto de múltiples quejas por lo incómodo que resulta su agarre. El Galaxy S25 Ultra también será más delgado y más ligero que el modelo actual.

El Galaxy S25 Ultra va a ser el smartphone de nueva generación de Samsung que más cambios va a traer a nivel de diseño. Los Galaxy S25 y S25 Plus van a mantener el mismo diseño y la misma calidad de acabados que los modelos de la generación actual, así que no debemos esperar ningún cambio importante más allá de las novedades a nivel de hardware.

Las especificaciones del Galaxy S25 Ultra todavía no se han confirmado, y tenemos una duda importante con respecto al SoC que podría utilizar este terminal. Samsung ha confirmado el SoC Exynos 2500, pero no está claro si va a utilizar ese nuevo chip en todos sus smartphones de próxima generación, o si por el contrario lo limitará a algunos modelos como ha hecho en ocasiones anteriores.

Ahora mismo lo más probable es que este nuevo smartphone opte por utilizar un Snapdragon 8 Gen 4, pero no podemos asegurarlo con una certeza absoluta. Os recuerdo que la presentación de toda la familia Galaxy S25 se espera para principios de este año, probablemente entre enero y febrero.

S24 Ultra vs S25 Ultra This is the most direct contrast. The S25U has removed the thick and heavy metal middle frame, which makes it look thinner and lighter. pic.twitter.com/t3G0xBdcVY

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) September 15, 2024