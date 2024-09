Acaba de lanzarse Microsoft Edge 129, una nueva versión del navegador web con, a decir verdad, poco, muy poco en su haber: el acumulado de parches y correcciones, algunos cambios a nivel interno de los que pocos usuarios se darán cuenta, cambios de carácter técnico que correrá la misma suerte… Lo habitual, con alguna excepción que merezca comentario, pero sin nada destacado.

Por ejemplo, esas excepciones incluyen el fin del soporte para macOS 10.5 Catalina, la eliminación de la función CryptoWallet dentro de la Carpeta del navegador (en «Configuración > Perfil»). Pero esto no significa que en Microsoft no estén trabajando en mejorar la aplicación. De hecho, lo están haciendo por diferentes vías, como sucede en el caso que nos ocupa. Y es que ¿quién usa un navegador sin extensiones hoy en día?

Las extensiones son uno de los mejores inventos por la funcionalidad de que proveen, sin recargar a la aplicación de manera predeterminada con cosas que no todo el mundo quiere. Ahora bien, tienen su contrapartida: pueden suponer un riesgo de seguridad, aumentan el consumo del navegador y pueden generar problemas de rendimiento y estabilidad. En Microsoft están trabajando en ello.

En concreto, el objetivo es «tomar el control del rendimiento del navegador al usar extensiones con Microsoft Edge», según lo publicado en el blog de Windows. Lo harán con un detector de rendimiento de extensiones que alertará al usuario cuando, valga la redundancia, «se detecte un problema de rendimiento persistente derivado del uso de extensiones». Blanco y en botella.

Cuándo llegará esta función a la versión estable del navegador no está claro, pero no debería tardar mucho: los usuarios de las versiones en desarrollo de Microsoft Edge (Canary 130) ya lo tienen activo, mientras que los demás pueden encontrarla ya en las opciones ocualta, léase las flags, buscando el término «Extension performance detector» o a través de la URI «edge://flags/#edge-performance-extension-detection».

Dicho lo cual, si ya has actualizado a Microsoft Edge 129 y no encuentras la opción, dale tiempo, porque no está llegando por igual a todos los usuarios del navegador. Mientras tanto, recuerda que el icono del corazón te muestra los «aspectos esenciales del navegador«, incluyendo información relativa al rendimiento del mismo. Vamos, que no tienes que andar a ciegas hasta que aparezca el detector de marras.

Asimismo recuerda que si usas Microsoft Edge o cualquier otro derivado de Chromium, tienes un «administrador de tareas del navegador» donde puedes consultar en tiempo real el consumo de páginas y extensiones, y no necesitas ser un genio de la informática para detectar por ti mismo si alguno de estos elementos se va de madre. Lo encuentras en los menús de la aplicación o con el atajo «Mayúsculas+Esc».