Google Maps y Waze funcionarán en los túneles de la M-30

Cualquier persona que haya circulado por los túneles de la M-30 y haya intentado emplear Google Maps y Waze en los mismos, habrá comprobado que estos servicios no funcionan en su interior. Y esto es lo más lógico del mundo, claro, pues ambos servicios se basan en la función de posicionamiento global que depende, claro, de la señal enviada constantemente a la superficie de la Tierra por una red de satélites. Claro, el problema es que esas señales no se pueden recibir estando bajo tierra.

El problema, y esto lo sabrá prácticamente cualquier persona que haya circulado por los mismos, es que los túneles de la M-30 son un tanto complejos, por lo que es muy sencillo no darse cuenta de cuál es tu salida hasta el último instante, dudar de si debes tomar una bifurcación a la derecha o a la izquierda… en fin, que tienen su miga y, por lo tanto, efectivamente, son precisamente el escenario en el que resultaría ideal poder emplear Google Maps y Waze para recibir indicaciones en tiempo y forma sobre la ruta que debes seguir.

Así, me consta de no pocas personas, tanto de Madrid como personas que vienen a la capital con el coche de cuando en cuando, que prefieren callejear, con lo que esto supone, a emplear una red de túneles que, en verdad, sí que es bastante eficiente. E incluso, como conductor, reconozco que yo mismo he dudado en alguna ocasión sobre si tomarlos o no, cuando para ello debía tomar alguna salida que no tengo bien identificada. Sin embargo, y por suerte, parece que esto está cerca de cambiar.

Según informa la agencia Europa Press, el Ayuntamiento de Madrid instalará balizas en los túneles de la M-30, que permitirán emplear los servicios de posicionamiento de Google Maps y Waze. En concreto, hablamos de balizas con conectividad bluetooth (por lo que entendemos que será necesario tener activada dicha conexión en los dispositivos en los que empleamos ambas apps), situadas en ambos laterales y con distancias entre ellas que irán de los 20 a los 40 metros y que, al contar con un identificador único, permitirán (seguramente en combinación con el acelerómetro) determinar de manera constante la ubicación del vehículo.

Las balizas para la navegación asistida en interiores no son una tecnología especialmente novedosa, ya llevamos años sabiendo de proyectos para implantarlas en espacios de lo más diversos. Sin embargo, este es el proyecto de mayor calado que hemos visto hasta el momento en nuestro país, y que además tiene un plazo de ejecución bastante razonable, puesto que se acaba de abrir la licitación de su puesta en marcha, y los planes del Ayuntamiento son que ya esté en funcionamiento en primavera de 2025.