El proyecto de Star Wars KOTOR Remake sigue vivo y adelante

De la gran cantidad de juegos basados en el universo de Star Wars, KOTOR (Knights of the Old Republic) es, sin duda, uno de los que mejores recuerdos ha dejado a quienes lo disfrutaron en su momento (grupo en el que me incluyo). Su continuación, Knights of the Old Republic II – The Sith Lords, también gustó mucho, aunque es cierto que se notaron las prisas por lanzarlo al mercado (dos años después del título original), lo que se tradujo en que se notara incompleto, aunque pese a ello fuera muy, muy disfrutable.

Tan buen sabor dejó que, años después de su lanzamiento inicial, vimos cómo años después daba el salto a otras plataformas (primero a Linux y macOS, y posteriormente a Android e iOS, donde un tiempo después también aterrizó su secuela), y los rumores sobre un posible remake han estado durante mucho tiempo en el aire. Por no hablar de proyectos como el tristemente cancelado Apeiron, que pretendía reconstruir KOTOR desde cero empleando Unreal Engine 4.

Todo esto cambio cuando, en 2021, se hizo público y oficial que Aspyr Media estaba trabajando en el esperado remake. La noticia fue recibida con júbilo por quienes lo jugamos en su momento, más aún porque el estudio ya tenía experiencia previa con la saga, pues fue el responsable de adaptarla a Linux y macOS, y como usuario de KOTOR y KOTOR II en Mac (muchos años de haberlo jugado en PC). Sin embargo, poco después empezaron a llegar las malas noticias (en muchos casos rumores, eso sí) sobre retrasos, cancelaciones, etcétera. Tiempo después supimos que el desarrollo pasaba de Aspyr Media a Saber Interactive, y después… bueno, no creo que sea necesario recordar la situación de Embracer Group, ¿verdad?

Así las cosas, el proyecto volvía a parecer descartado, pero no, parece que hay luz al final del túnel. Y es que, según leemos en IGN, Saber Interactive se encuentra centrada actualmente en el desarrollo de Star Wars KOTOR Remake, y la información es totalmente fiable, pues ha sido Tim Willits, CCO de la empresa, quien lo ha confirmado en una entrevista a dicho medio. Eso sí, no esperes mucha más información, pues de momento no la hay.

“Right now, we are focused on development. We look forward to sharing more when the time is right. There you go, brother”, son las palabras citadas por dicho medio para volver a activar las expectativas de quienes esperamos este remake como agua de mayo. El problema es que, claro, que después de tantos años esperándolo, es imposible no recibir estos comentarios con cierto recelo, pues ya han sido unas cuantas las ocasiones en las que hemos sabido que estaba en desarrollo. No obstante, tocará volver a sacar el optimismo y cruzar los dedos, a ver si esta vez sí que es la buena.