Cepillo de Dientes Oclean X Lite, análisis: ligero e inteligente

En el mercado actual, los cepillos de dientes eléctricos han pasado de ser un lujo a convertirse en herramientas accesibles para mejorar la higiene bucal diaria. Oclean es una de las empresas que buscan hacerse un hueco en este sector cada vez más competitivo, con uno de sus últimos lanzamientos, el Oclean X Lite, un cepillo de dientes sónico inteligente con un precio bastante asequible. Hemos tenido la oportunidad de probarlo y vamos a ver cuáles son sus características

Al abrir la caja nos encontramos con un cepillo de dientes con un diseño sobrio pero cuidado y bastante ligero, acompañado únicamente de un cabezal y un pequeño cable de carga.

¿Qué hace que el Oclean X Lite sea «inteligente»?

El Oclean X Lite se posiciona como un cepillo de dientes «inteligente», pero ¿qué significa realmente esto en términos de funcionalidad? Su principal baza tecnológica es la pantalla inteligente que permite ver en tiempo real los datos sobre el cepillado, mostrándote las áreas que no has limpiado correctamente (marcadas en naranja) para que puedas dar un repaso si fuera necesario.

A través de un sensor giroscópico de 6 ejes, el cepillo monitorea el cepillado de las 8 zonas dentales, proporcionando orientación adicional si te has saltado alguna. Esta es una característica interesante, ya que no es común en cepillos de esta gama de precio. Sin embargo, la falta de una aplicación para el móvil puede hacer que la pantalla, aunque útil, resulte algo incómoda de consultar mientras te estás cepillando. No es fácil visualizar los datos y cepillarte simultáneamente.

Modos de cepillado para cada situación

El Oclean X Lite ofrece cinco modos de cepillado, lo que lo convierte en una herramienta versátil para diferentes necesidades bucales. Estos modos incluyen: limpieza diaria, limpieza profunda, blanqueamiento, cuidado de encías y masaje calmante. Esta variedad es perfecta para adaptarse a casa caso y, sobre todo, para ajustar la potencia del cepillo.

Uno de los reclamos de este cepillo es la tecnología Maglev, que en términos simples significa que el cepillo emplea un motor de levitación magnética que reduce la pérdida de energía, lo que se traduce en una limpieza más eficiente, con hasta 72.000 movimientos por minuto.

Además, el cabezal de cepillo tiene cerdas de diamante de la marca Dupont, lo que asegura una limpieza profunda pero respetuosa con las encías. El diseño en forma de «W» del cabezal también está pensado para llegar a zonas difíciles, como los espacios entre los dientes. Sin embargo, algo que habría sido un valor añadido es que el paquete incluyera un cabezal extra, ya que no se trata de la marca más extendida y, por ahora, los repuestos solo pueden comprarse en su web oficial.

Carga y autonomía

Uno de los mayores atractivos del Oclean X Lite es su batería de larga duración, con una duración de hasta 40 días de uso con cepillados de dos minutos. Pero teniendo en cuenta que tres de los cinco modos de limpieza duran 2 minutos y 30 segundos, y que son los que más he utilizado, en mi experiencia la batería dura unos 30 días. Se trata de una autonomía bastante buena con respecto a otros competidores, además del plus de que el conector de carga es un USB-C.

Sin embargo, aquí encontramos una pequeña molestia, y es que el puerto de carga está en la base del cepillo, lo que significa que debes dejarlo tumbado mientras se carga. Esto podría no ser un gran problema, pero no es lo más práctico si estás acostumbrado a cepillos que pueden mantenerse en posición vertical sobre su soporte mientras se cargan.

Además, aunque se trata de un concepto de cepillo que encajaría bastante bien para viajeros, por su ligereza y su amplia autonomía, no incluye una funda de transporte, ni siquiera una tapa protectora para el propio cepillo.

El cepillo cuenta con una certificación IPX7, es resistente al agua y puede sumergirse hasta un metro de profundidad sin sufrir daños. Esto da un plus de seguridad para tenerlo en el baño e incluso lo convierte en una opción para quienes se cepillan los los dientes mientras se duchan.

Conclusiones

El Oclean X Lite ofrece una propuesta sólida, especialmente considerando su precio de 49,90€. La combinación de tecnología avanzada, como la pantalla inteligente y los sensores para el monitoreo en tiempo real, la duración de la batería o los cinco modos de cepillado, lo hacen una opción atractiva para quienes buscan algo más que un simple cepillo eléctrico.

Sin embargo, también tiene algunos puntos débiles a tener en cuenta, como la falta de una aplicación para facilitar el monitoreo del cepillado, la ausencia de accesorios como una funda o cabezales adicionales, o la incomodidad de tener que cargarlo en posición horizontal.

El cepillo de dientes Oclean X Lite está disponible en dos colores (gris y azul) en la web oficial de Oclean por un precio de €49,90.