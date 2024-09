KIA EV9, ascensos

«Sun is cold and rain is hard» Creedence Clearwater Revival (Have you ever seen the rain, 1970)

La movilidad eléctrica sigue avanzando con alguna dificultad técnica que parece poder superarse en un futuro inmediato, principalmente la fabricación de baterías más compactas, con mayor capacidad y más asequibles, pero esto no resta empuje a los fabricantes que siguen proponiendo nuevos vehículos con características cada vez más ambiciosas. En el terreno de los vehículos de seis y siete plazas los modelos aún son escasos, pero van aumentando poco a poco con la electrificación de furgonetas procedentes del mercado profesional pero también con modelos con sobrado espacio interior que han nacido como turismos como el Kia EV9.

Modelo analizado KIA EV9 Motor y acabado AWD GT-line 7 plazas Potencia 385 CV Velocidad máxima 200 Kmh Aceleración o-100 5,3 s Largo/ancho/alto 5015/1980/1780 mm Potencia máxima RPM 385 CV Par máximo Nm/RPM 700 Nm Caja de cambios Automático Web https://www.kia.es/ Precio 78.566 euros

Se trata de un coche extremadamente grande, con más de cinco metros de longitud y casi dos metros de anchura, y pesado que compite en tamaño y espacio interior con los SUV y monovolúmenes de mayor tamaño. Sobre el papel las cifras son sobresalientes y compiten con otras estrellas del mercado de los vehículos eléctricos grandes ya que dispone de dos motores que suman 385 caballos y una batería que roza los 100 KWh de capacidad con la posibilidad de recargar mediante corriente contínua con picos de hasta 210 KW. No son las cifras más elevadas que nos hemos encontrado pero sí unas credenciales importantes.

Estética única

Pero además de estas cifras más que respetables el Kia EV9 destaca por su estética. Si en algunos casos el propio fabricante ha optado por versiones eléctricas de sus modelos con motores de combustión (como con el Niro EV), en este caso el diseño de este modelo es totalmente nuevo y marca una estética que se desmarca totalmente de éstos. De hecho su aspecto es incluso más rompedor que el que pudimos comprobar con su modelo EV6 y no se acomoda a las líneas de un monovolumen o un SUV sino que se queda a medio camino con líneas futuristas y más bien rectas.

Es un diseño que obedece a la filosofía «Opuestos Unidos» de Kia introducido en el año 2021. Se basa en encontrar un cierto equilibrio entre elementos estéticos contrastantes, inspirándose en los que se encuentran tanto en la naturaleza como en la propia humanidad. Para ello la marca procura combinar elementos naturales y de alta tecnología, busca un equilibrio entre formas audaces y líneas limpias y elegantes sin comprometer la practicidad. También están presentes otros conceptos como la practicidad y la eficiencia, importante en un vehículo eléctrico, pero siendo visualmente atractivos.

También se busca cierta cohesión entre el diseño exterior y las líneas interiores. En el caso del EV9 Kia ha buscado adaptar esta filosofía de los “Opuestos Unidos” incorporando el “Digital Tiger Face” en el aspecto del frontal del modelo, una variante más moderna del “morro de tigre” tradicional de la marca para transmitir la apuesta por la innovación sin renunciar a la identidad de marca. Las líneas limpias transmiten una suerte de geometría sólida que queda subrayada por unos grupos ópticos delanteros de diseño minimalista que contrastan con el gran paragolpes frontal que luce en los laterales sendas tiras de led.

Perfil de barco

Este diseño de luces es uno de los toques más originales del coche y no pasa desapercibido y envuelve con sus varios elementos la parte frontal del coche. Los diseñadores de este modelo dicen haberse inspirado en las constelaciones del cielo nocturno, así la línea que recorre el capó, que forma las luces de carretera, une las constelaciones de los laterales que componen las luces diurnas. La ausencia de una parrilla, sustituida por unas discretas entradas de aire en la parte central del frontal, remata este aspecto vanguardista que luce el EV9 en su parte delantera.

El perfil de este EV9 tiene un diseño, según los responsables de Kia, de quilla de barco y va estrechándose hacia la parte trasera de forma suave. Llaman la atención la gran superficie de las lunas laterales, tintadas en la parte de atrás, y el diseño de cuatro brazos de las grandes llantas de aleación de 21 pulgadas. Una gran moldura de plástico oscuro recorre los pasos de rueda y la parte inferior de la carrocería. Se han incorporado detalles para mejorar la penetración aerodinámica que alcanza un coeficiente de 0,28, que aunque no es malo para un SUV de formas tan rectas está por detrás de las cifras que ofrecen otros competidores como el Model Y o el BMW iX.

En la parte trasera también prima la originalidad y destacan también aquí los grupos ópticos verticales, que recorren prácticamente ambos laterales totalmente. Este diseño subraya la altura y la anchura del vehículo. El Spoiler cubre la parte superior y se encarga de mejorar el rendimiento aerodinámico de esta parte trasera junto con el diseño del parachoques acabado en la parte inferior por un protector de material plástico pintado de color plateado. El diseño poligonal del paragolpes trasero sigue la misma línea futurista que la del resto del EV9.

Interior futurista

Tal y como se ha mencionado, el diseño del interior está pensado para continuar con las líneas modernas y esa filosofía de opuestos que hemos comentado para el exterior. Lo que más llama la atención es el espacio, en nuestro caso potenciado por la tapicería bicolor y el doble techo solar que deja entra la luz de forma independiente sobre los asientos delanteros y sobre la segunda fila de asientos. El espacio que dejan las puertas y el ángulo de apertura de las mismas es muy generoso por lo que el acceso tanto a las plazas delanteras como a las traseras e incluso a la tercera fila es muy cómodo.

Llama la atención la altura del coche que permite acomodar sin estrechez ninguna a personas de más de 1,90 metros en cualquiera de las plazas. Los asientos delanteros son muy grandes y envolventes, prácticamente sillones de viaje con un buen acolchado y unos reposacabezas también grandes y especialmente cómodos. Los laterales pueden regularse para que se extiendan o se recojan en el caso que queramos que envuelvan mejor, por ejemplo para una conducción más dinámica.

El diseño del salpicadero es del tipo “pantalla continua” en el que se colocan varias pantallas, en este caso tres, con molduras que imiten el mismo aspecto de las pantallas dando la impresión de que son una sola. En el caso del EV9 encontramos una pantalla para la instrumentación detrás del volante de 12,3 pulgadas, otra más a la derecha para las funciones del climatizador de 5,3 pulgadas y finalmente la que sirve para controlar el sistema de información y entretenimiento que dispone también de 12,3 pulgadas. La impresión es como si estuviéramos ante los controles de una nave espacial.

Tecnología funcional

Esto es impresionante desde el punto de vista estético pero desde el punto de vista de la funcionalidad hay que lidiar con pantallas táctiles que tenemos que mirar para accionar y no siempre en el lugar más lógico o cómodo por lo que requiere cierto aprendizaje. Por lo demás la visibilidad de las pantallas es excelente y el funcionamiento del sistema es rápido. El diseño de los menús es bueno y se accede a todas las funciones de forma rápida. La instrumentación es clara y bien visible aunque dispone de escasas opciones para configurar la información a nuestro gusto.

Otro detalle futurista que en este caso nos ha parecido útil es que al accionar los intermitentes aparecen en los laterales izquierdo y derecho de la pantalla de instrumentación (en cada caso) una imagen de forma redonda de las cámaras laterales que apuntan a la parte trasera. Así podremos tener visibilidad de lo que ocurre detrás de nosotros en cada lado eliminando en la posibilidad de que los obstáculos o vehículos que se encuentren an los laterales queden en el punto ciego de los retrovisores. Es una imagen nítida y que ayuda mucho en caso de maniobra, incorporación o cuando arrancamos el coche para asegurarnos que no viene nadie y nos ha parecido extremadamente útil (además de vistoso).

En los menús del sistema de información y entretenimiento podemos configurar los numerosos sistemas de ayuda a la conducción de los que dispone este modelo además de la configuración de carga y todos los detalles de funcionamiento del sistema de propulsión eléctrico. Entre los sistemas de ayuda también incluyen el Highway Driving Pilot (HDP) que es un sistema de conducción semiautónoma de Nivel 3. Este sistema utiliza 15 sensores que incluyen dos sistemas de detección o lidares, para escanear el entorno del coche en 360 grados. Con esta información el sistema de conducción puede reaccionar en milisegundos para actuar sobre el acelerador o el freno o cambiar la trayectoria del vehículo.

Sistemas de ayuda

Los sistemas de ayuda incluyen además control adaptativo de velocidad, sistema de mantenimiento de carril, asistente de ángulo muerto, asistente para evitar colisiones, estacionamiento remoto automático mediante la llave inteligente, asistente de salida segura para la apertura de puertas, monitor de visión de 360 grados con reconstrucción de la imagen, reconocimiento de señales de tráfico, asistente para la prevención de colisiones en cruces e intersecciones y otros. Otras funciones configurables incluyen el sistema de sonido, la climatización y los asientos.

Dado el tamaño de este EV9 el maletero es por fuerza uno de sus puntos fuertes, y lo es incluso con las siete plazas a disposición (existe un modelo con seis plazas). Cuando tenemos todas las plazas disponibles en el modelo de siete plazas la capacidad del maletero es de 333 litros, respetable para un siete plazas. Con cinco la tercera fila de asientos abatida dispondremos de 828 mientras que si abatimos la segunda también podremos disponer de nada menos que 2.318 litros. El piso del maletero es totalmente plano y la boca de carga es muy amplia gracias al gran portón.

Este se abre mediante un motor eléctrico con sensor para la apertura bajo el parachoques trasero para accionarlo cuando tenemos las manos ocupadas. El EV9 dispone también de maletero en la parte anterior (o frunk) con una capacidad de 52 litros que podemos utilizar para pequeñas bolsas o como es lo más habitual para los cables de carga. Al acceder al maletero podemos accionar los botones para el plegado y desplegado mediante motor eléctrico los asientos y así ampliar el maletero de forma cómoda. También dispone de tomas eléctricas y ganchos de anclaje.

Prueba dinámica

Para la prueba de conducción dinámica como siempre tenemos en cuenta las características mecánicas del coche. En este caso estamos ante un coche de 2,7 toneladas, todo un peso pesado, que por otro lado dispone de un motor eléctrico que rinde 385 caballos con un par máximo de nada menos que 700 Nm. Como hemos apuntado la batería es muy grande, de 99,8 kWh y eso contribuye al peso total del coche con 567 kilogramos nada menos ocupando en la parte inferior del vehículo unos 380 litros de volumen.

Con ese peso y potencia la relación entre ambas magnitudes no es de las mejores. Por ejemplo un Tesla Model X tiene una relación de peso potencia de 3,73 Kg/CV y un BMW iX 4,94 kg/CV. Al que más se acercan los casi 7 kg/CV del Kia EV9 es el Audi Q8 e-tron que tiene una relación entre peso y potencia de 6,36 Kg/CV. Con todo y eso y con las cifras oficiales en la mano el Kia EV9 es capaz de acelerar sus 2.700 kilos de cero a cien kilómetros por hora en 5,3 segundos con lo que se queda en la zona media de la competencia en el sector de SUV eléctricos de gran tamaño.

En cuanto a la autonomía el peso del coche y un diseño no optimizado para la aerodinámica penalizan algo al EV9 que si bien en el ciclo WLTP luce unos razonables 505 kilómetros la competencia con baterías de tamaño similar permiten recorrer distancias más largas sin recargar. En cualquier caso son cifras similares que permiten realizar viajes sin demasiados apuros. Sobre todo porque Kia ha puesto mucha atención en la capacidad para recargas rápidas. El EV9 permite cargar con corriente continua con picos de 210 kW lo que según la marca permite cargar del 10 al 80% de la batería en poco más de 20 minutos. La carga por corriente alterna se realiza con un máximo de 11 kW.

Sensación de control

Al volante el EV9 impresiona al principio por su tamaño, pero enseguida los sistemas de asistencia nos transmiten una total sensación de control muy agradable. Es decir que las modernidades no son sólo fachada. Sin ir más lejos nos ha gustado mucho el sistema de cámaras traseras para complementar los retrovisores y el sistema de visualización del entorno con imagen en 3D del propio coche es muy útil al realizar maniobras. Al ponernos en marcha llama la atención lo mucho que se ha empleado Kia en la insonorización. Detalle que nos permite disfrutar del sistema de sonido de 14 altavoces Meridian.

No es el mejor sistema de sonido que hemos probado y quizás le falte algo de potencia en los graves, pero el sonido envolvente es muy eficaz y en definitiva la calidad del audio es de notable alto. Otro detalle de refinamiento que notamos en ciudad cuando afrontamos terrenos con badenes es lo bien resuelta que está la suspensión, una asignatura complicada para automóviles de este tonelaje. Además cuando lanzamos al EV9 a la carretera las suspensiones no se sienten blandas y acompañan bien en las curvas, sin balanceos., ayudadas por el bajo centro de gravedad de la batería de más de 500 kilos, claro.

Es evidente cuando se intenta sacar algo más del EV9 que es un coche pensado para viajes tranquilos más que para para emular tramos de rallies, pero podemos mantener medias de velocidad altas sin problemas incluso en terrenos virados con una notable compostura. Hay que advertir que si en un coche eléctrico normalmente el consumo se resiente al subir de velocidad y con las aceleraciones continuadas, esto es especialmente cierto con el EV9 que por sus características de peso e índice aerodinámico resulta más penalizado que otros modelos.

Conclusiones

El Kia EV9 es un gran coche y un coche grande. Se nota detrás una apuesta muy importante por parte del fabricante coreano para colocar un coche con planta de Premium (a un precio también Premium) dotándolo de excelentes acabados, buenas prestaciones, una habitabilidad puntera y buen tacto al volante. Además se han incorporado multitud de avances tecnológicos que realmente ayudan al conductor que en general no son intrusivos (salvo algún comportamiento demasiado puntilloso del sistema de mantenimiento de carril de forma puntual).

Es uno de esos coches grandes y pesados que cuando se lleva un tiempo conduciéndolo uno se olvida de todo eso ya que se comporta con una agilidad impropia de su volumen y peso. También es digno de mención la capacidad máxima de recarga en corriente alterna. No encontraremos muchos cargadores que nos permitan picos de carga de 200 kW, pero si las cosas en el universo de la movilidad siguen el paso que han seguido hasta ahora está claro que el EV9 está preparado para el futuro. En definitiva el Kia EV9 no solamente es un buen coche sino un excelente escaparate tecnológico con un aspecto futurista que aunque tiene un precio alto entrega mucho a cambio.