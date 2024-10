Valorant saltará al Unreal Engine 5, pero tranquilo, seguirá funcionando en PCs «patata»

Riot Games ha confirmado que Valorant, uno de sus juegos más populares se actualizará para dar el salto al Unreal Engine 5, un motor gráfico de última generación que es conocido por ser muy exigente, aunque también es bastante escalable si se desactivan sus avances gráficos más importantes, como Lumen, por ejemplo.

Valorant fue desarrollado utilizando el Unreal Engine 4, pero de una manera muy particular, porque Riot se centró totalmente en la optimización, lo que convirtió a este juego en uno de los más asequibles y mejor optimizados de todos los que utilizan dicho motor gráfico. Esto se deja notar en sus requisitos, que son muy bajos, y en lo bien que rinde incluso con tarjetas gráficas integradas de poca potencia.

Si miramos los requisitos nos daremos cuenta de que a partir de un Intel Core 2 Duo o AMD Athlon 200GE y una Intel HD 4000 es jugable a 30 FPS, y con una configuración tan básica como un Intel Core i3-4150 o un Ryzen 3 1200, 4 GB de RAM y una GeForce GT 730 o una Radeon 7 240 podemos jugar a Valorant en 1080p con 60 FPS.

Esos requisitos tan asequibles contribuyeron a disparar la popularidad de este juego. Riot es consciente de ello, y sabe que no puede permitirse que el salto de Valorant al Unreal Engine 5 dispare los requisitos del juego. Si esto ocurre podrían perder una gran base de jugadores. Para tranquilizar a los jugadores Anna Donnlon, que es la SVP y jefa de los equipos de desarrollo de Valorant, ha dicho que no tienen nada de lo que preocuparse en este sentido.

Según Anna, esta actualización al Unreal Engine 5 no va a afectar de manera significativa ni a la calidad gráfica ni al rendimiento de Valorant, al menos no de momento. Una buena noticia, sobre todo para aquellos que tienen PCs muy modestos y que no podrían hacer frente a una notable subida de los requisitos de este juego.

Qué podemos esperar de Valorant bajo el Unreal Engine 5

Por las palabras de Anna creo que está bastante claro cómo pinta el futuro a corto y medio plazo de este juego. Veremos una pequeña mejora gráfica que traerá como consecuencia un leve aumento de los requisitos, al menos en esta primera etapa. Puede que más adelante se introduzcan otras mejoras gráficas que afecten en mayor medida al juego, pero esto es algo que no está confirmado.

Incluso tras su actualización al Unreal Engine 5 Valorant seguirá siendo un juego muy asequible que funcionará en casi cualquier PC, y en casi cualquier GPU integrada. League of Legends, otro de los juegos más populares de Riot Games, está cortado por ese mismo patrón, es un título extremadamente popular y muy asequible a nivel de requisitos.

Ambos son dos de los mejores juegos gratis con pocos requisitos que podemos encontrar ahora mismo en PC.