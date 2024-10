Windows 11 24H2 también tiene problemas, estos son los más importantes

Windows 11 24H2 es una de las actualizaciones más importantes que ha lanzado Microsoft hasta la fecha para su último sistema operativo. Como os conté hace unos días, esta viene con mejoras de rendimiento tan notables que afectan incluso a equipos no compatibles, pero también os dije en aquel artículo que lo más recomendable era esperar un tiempo prudencial antes de instalarla, porque este tipo de actualizaciones siempre suelen venir con errores no resueltos.

No me equivocaba, Microsoft ha confirmado que Windows 11 24H2 tiene varios problemas que no fueron resueltos antes de su lanzamiento, y uno de ellos es un fallo que puede acabar generando un pantallazo azul de la muerte. Para que tengáis una idea muy clara os he preparado un resumen con todos los fallos y problemas confirmados en esta nueva versión de Windows 11.

Fallos confirmados en Windows 11 24H2

Problemas con los drivers Intel Smart Sound Technology , que afecta a los controladores 10.29.0.5152 y 10.30.0.5152, y puede producir pantallazos azules de la muerte en procesadores Intel Core Gen 11. Para evitarlos tenemos que instalar los drivers 10.29.00.5714 o 10.30.00.5714 y superiores.

, que afecta a los controladores 10.29.0.5152 y 10.30.0.5152, y puede producir pantallazos azules de la muerte en procesadores Intel Core Gen 11. Para evitarlos tenemos que instalar los drivers 10.29.00.5714 o 10.30.00.5714 y superiores. Esta actualización rompe muchas aplicaciones de personalización de fondos de pantalla. Dependiendo de la aplicación que utilicemos el grado de afectación será mayor o menor, y no hay nada que podamos hacer, solo esperar a que se lancen parches que resuelvan este problema.

de personalización de fondos de pantalla. Dependiendo de la aplicación que utilicemos el grado de afectación será mayor o menor, y no hay nada que podamos hacer, solo esperar a que se lancen parches que resuelvan este problema. Problemas para jugar a Asphalt 8 , hasta tal punto que pueden dejar el juego completamente inhabilitado. Como en el caso anterior, solo podemos esperar a que Gameloft lance un parche que solucione el problema.

, hasta tal punto que pueden dejar el juego completamente inhabilitado. Como en el caso anterior, solo podemos esperar a que Gameloft lance un parche que solucione el problema. Fallos en Easy Anti-Cheat, una aplicación antitrampas que está integrada en Fortnite y otros juegos multijugador muy populares. Con la actualización se producen conflictos con procesadores Intel Alder Lake y con la plataforma Intel vPro.

que está integrada en Fortnite y otros juegos multijugador muy populares. Con la actualización se producen conflictos con procesadores Intel Alder Lake y con la plataforma Intel vPro. Problemas con Safe Exam Browser , que podemos resolver instalando la versión 3.8.0, cuyo lanzamiento se produjo el pasado 26 de septiembre. Todas las versiones anteriores están dando problemas, pero Microsoft ha confirmado que se resuelven actualizando a esa versión.

, que podemos resolver instalando la versión 3.8.0, cuyo lanzamiento se produjo el pasado 26 de septiembre. Todas las versiones anteriores están dando problemas, pero Microsoft ha confirmado que se resuelven actualizando a esa versión. Fallos en los lectores de huellas dactilares, un componente que está presente en muchos ordenadores portátiles, y que se utiliza como sistema de autenticación biométrica. Este deja de funcionar, y de momento no hay una solución recomendada por Microsoft.

Qué puedo decir, el control de calidad que hace Microsoft de las actualizaciones de Windows no es que brille precisamente. La compañía de Redmond nos ha acostumbrado a que siempre que lanzan una actualización esta acabe llegando acompañada de errores importantes, una realidad que me ha llevado a recomendar de forma general que nunca seáis los primeros en actualizar vuestro equipo.

Lo mejor siempre es esperar un tiempo para que salgan estos errores sin identificar, y para que se resuelvan. No hay un tiempo mínimo recomendado, pero en mi caso he llegado a paralizar las actualizaciones durante dos meses para evitar cualquier problema, por pequeño que este pueda ser.

Imagen de portada generada con IA.