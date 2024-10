Windows 11 24H2 mejora el rendimiento incluso en PCs no compatibles

Microsoft ha publicado ya la versión de evaluación de Windows 11 24H2, y esto ha permitido que empiecen a aparecer varias pruebas de rendimiento de esta nueva actualización en PCs con diferentes configuraciones. Los resultados en general están siendo muy buenos, y nos hemos llevado una sorpresa al descubrir que esta actualización ha mejorado el rendimiento en PCs de gama baja y en equipos no compatibles.

Windows 11 tiene unos requisitos mínimos muy claros, necesita un procesador compatible de doble núcleo, 4 GB de RAM, una unidad con 64 GB de capacidad de almacenamiento y un chip TPM 2.0 o equivalente (AMD fTPM o Intel PTT). Si nuestro equipo no cumple esos requisitos podemos forzar la instalación de dicho sistema operativo, pero podríamos tener problemas de rendimiento y de estabilidad, según Microsoft.

Esto no es del todo cierto, y puedo dar fe de ello, porque conozco muchos casos de usuarios que han instalado Windows 11 en PCs no compatibles y no han tenido ningún problema. Una de las claves más importantes en este sentido está en superar el requisito mínimo de memoria RAM, aunque no cumplamos con el resto de especificaciones mínimas.

Con la actualización 24H2 el gigante de Redmond ha mejorado el rendimiento del sistema operativo con configuraciones actuales, y también con equipos de gama baja que no cumplen con todos los requisitos. Varios usuarios están confirmando que tras instalar esta actualización en equipos de hace diez años han notado una gran mejora de rendimiento en general.

En los foros de Reddit podemos encontrar varios comentarios de usuarios que se han beneficiado de esta actualización. Uno de ellos dice que instaló Windows 11 24H2 en su equipo configurado con un procesador Intel Bay Trail y 4 GB de memoria RAM, y que desde el principio notó una mejora de rendimiento muy grande que hizo que la experiencia de uso subiese de nivel.

Esa mejora de rendimiento se nota en muchas cosas, como por ejemplo la reducción del tiempo de apertura del explorador de archivos, la fluidez con la que funciona Chrome y el menor tiempo de carga de los vídeos en Youtube bajo resolución 1080p. También destaca una mayor fluidez en la interfaz de usuario de Windows 11 y en la mayoría de las animaciones de este sistema operativo.

En general las opiniones sobre esta nueva actualización son muy positivas, y no debemos olvidar que con Windows 11 24H2 mejora el rendimiento en juegos de los procesadores Ryzen 7000 y Ryzen 9000, así que será una actualización imprescindible para todos los que tengan un PC dedicado principalmente a juegos y equipado con uno de estos procesadores.

Personalmente os recomiendo lo de siempre, esperar primero un poco a ver en qué estado llega esta actualización antes de instalarla, porque siempre cabe la posibilidad de que a Microsoft se le haya escapado algo y de que pueda dar alguna sorpresa desagradable. Eso es precisamente lo que haré yo con mi PC principal, esperar e instalar solo cuando esté seguro de que no tendré ningún problema.

Imágenes generadas con IA.