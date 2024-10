Hera ya vuela hacia Dimorphos

Si hablamos de Dimorphos, todo el mundo piensa en DART, por razones obvias, pero lo cierto es que Hera también va a jugar un papel crucial en una misión de cuyos resultados podría depender el futuro de la humanidad. Bien, llegados a este punto de la noticia, entiendo que hay dos potenciales perfiles de lector en función de la interpretación de la misma. Por una parte, claro, están aquellos que saben exactamente de qué estoy hablando, y que por lo tanto quieren conocer las últimas noticias sobre Hera. Y, por otra parte, están quienes no lo saben, y que posiblemente se estén preguntando si hablo de mitología griega, de lo nuevo de Marvel o de la enésima producción que Disney sobre el universo de Star Wars que planea estrenar y cancelar en 48 horas.

Así, empezaremos por aclararlo para quienes no sepan de qué estoy hablando. La primera vez que te hablamos de Hera fue en 2019, cuando esta misión fue aprobada por la ESA (Agencia Espacial Europea, por sus siglas en inglés). En aquel momento ya te explicamos que se trataba de una misión que se desarrollaba en el marco de la misión conjunta AIDA (Asteroid Impact & Deflection Assessment), en conjunto con la misión DART, de la NASA, que tendría lugar con anterioridad, y que ambas se relacionaban con Dimorphos, un asteroide que orbita alrededor de otro de mayor tamaño, Didymos, conformando un sistema binario.

Esta doble misión busca una posible solución a la amenaza de que un meteoro entre en rumbo de colisión con nuestro planeta. Así, DART colisionó intencionalmente con Dimorphos a finales de septiembre de 2022, y un par de semanas después ya tuvimos las primeras noticias de que la misión, que pretendía comprobar si esta colisión podía modificar su trayectoria, había sido un éxito absoluto. No obstante, dicha información es solo una primera aproximación, y ahí es precisamente donde entra Hera.

Liftoff! ESA’s Hera mission lifted off on a SpaceX Falcon 9 from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA, on 7 October at 10:52 local time (16:52 CEST, 14:52 UTC). pic.twitter.com/FODxNQsteh

— European Space Agency (@esa) October 7, 2024