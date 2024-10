Blizzard no quiso convertir a Battle.net en la «primera Steam»

Un ingeniero de Blizzard quiso convertir a Battle.net en una tienda de juegos para terceros bastante antes del lanzamiento de Steam. La idea, magnífica como ha demostrado la plataforma de Valve, su dominio en el sector y los 10.000 millones de dólares en ingresos, fue rechazada por los ejecutivos de la distribuidora.

Los chicos de Blizzard andan esta semana puliendo el lanzamiento de Vessel of Hatred, la primera expansión para Diablo IV que junto a la sexta temporada que también ha comenzado, ha logrado que -casi- parezca un nuevo juego. Personalmente, llevaba un tiempo sin jugar, lo he probado y me ha gustado mucho, a pesar de que el DLC cuesta una pasta, mínimo 40 euros.

Battle.net, ¿la primera Steam?

Pero no queríamos hablar de juegos sino de libros y en concreto del escrito por el veterano periodista de la industria del videojuego, Jason Schreier, Play Nice: The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment. El libro se ha publicado esta misma semana y en PcGamer han ofrecido un adelanto de lo más significativo.

Schreier escribe que varios años antes de que Valve sacara Steam de la versión beta el 12 de septiembre de 2003, un programador de Blizzard llamado Patrick Wyatt y otros desarrolladores, propusieron a sus jefes la idea de «convertir Battle.net en una tienda digital para una variedad de juegos de PC».

A Mike O’Brien, el ingeniero responsable de la creación de Battle.net como un servicio multijugador en línea gratuito para los títulos de Blizzard, le gustó la idea, pero los ejecutivos de la compañía en ese momento no estaban convencidos y rechazaron la propuesta.

Blizzard ha sido una de las distribuidoras más importantes de la industria de los videojuegos, pero hubiera sido interesante saber cómo habrían resultado las cosas si el servicio hubiera comenzado a vender juegos casi siete años antes de que llegara Steam. Aunque quizá no hubiera tenido el exitazo de la tienda de Valve y en general la industria del juego hubiera cambiado poco, a buen seguro que la historia para Blizzard no hubiera sido la misma si hubiera contado con su propia Steam, quizá no hubiera acabado en Activision y más tarde bajo Microsoft.

Hay que decir que O’Brien, Wyatt y el programador Jeff Strain dejaron Blizzard en el año 2000 por desacuerdos en la dirección que tomó el desarrollo de Warcraft 3. Fundaron ArenaNet, desarrollador de Guild Wars. Battle.net no se convirtió nunca en Steam.