La GeForce RTX 5090 será más cara que la GeForce RTX 4090

El precio de la GeForce RTX 5090 todavía no se ha confirmado, pero ya han empezado a aparecer rumores que hablan de una importante subida de precio con respecto a la GeForce RTX 4090. Estos rumores no están confirmados, y tienen un nivel de credibilidad bastante dudosa por lo exagerados que son.

Para ponerlo en perspectiva, el precio de lanzamiento de la GeForce RTX 4090 fue de 1.959 euros en su versión Founders Edition. Dicho precio era inferior a los 2.249 euros que pedía NVIDIA en su momento por la GeForce RTX 3090 Ti, una tarjeta gráfica tan extremadamente potente que es capaz de ofrecer un rendimiento parecido al de la GeForce RTX 4070 Ti SUPER en ciertos juegos con resolución 4K.

Los últimos rumores dicen que la GeForce RTX 5090 será muy potente, y que podría costar 2.500 dólares, una cifra que no tiene ningún sentido porque supone un incremento desmedido frente al precio de la GeForce RTX 4090, y porque tras convertirlo a euros y aplicar impuestos se traduciría en un precio en Europa de casi 2.800 euros aplicando redondeo al alza.

Todo apunta en esa dirección. Las fuentes más fiables y más creíbles, aquellas que tienen una mayor tasa de acierto en el mundillo de las tarjetas gráficas, creen que no habrá una subida de precio significativa entre ambas generaciones, aunque no dan una cifra concreta.

Leyendo entre líneas se entiende que habrá una subida de precio, pero que esta no será muy marcada. No se ha hablado todavía de cifras concretas, pero lo más probable es que estemos hablando de un aumento de entre 50 y 100 dólares. Esta es la franja que tendría sentido si hablamos de una subida poco significativa.

Personalmente creo que lo más probable es que la GeForce RTX 5090 acabe llegando al mercado con un precio de 1.999 euros. Esta cifra supondría una pequeña subida frente a la generación anterior, y colocaría esta nueva tarjeta gráfica por debajo de la barrera psicológica de los 2.000 euros.

Y esas bajadas se producirán principalmente en dos grandes momentos, durante el Black Friday y en la campaña de ofertas de Navidad. El canal tiene todavía bastante stock de las GeForce RTX 40 que necesita limpiar, y para acelerar el proceso antes del lanzamiento de las GeForce RTX 50 minoristas y ensambladoras no tendrán más remedio que bajar precios.

Este movimiento debería obligar también a AMD a reducir el precio de sus Radeon RX 7000. Si estás pensando en comprar una tarjeta gráfica lo más recomendable ahora mismo es que esperes al Black Friday, una campaña de ofertas que sin duda será la más interesante para renovar tarjeta gráfica a buen precio. Como de costumbre, compartiremos con vosotros una selección con las mejores ofertas cuando llegue el momento.

Imágenes generadas con IA.

I don’t believe there will be a significant price increase for RTX 5090.

— kopite7kimi (@kopite7kimi) October 10, 2024