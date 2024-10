Rufus 4.6 (beta) es la nueva versión de uno de los mejores «quemadores» de imágenes para la creación de medios de instalación de sistemas operativos. Y muy especialmente Windows, donde a nuestro juicio es el mejor, tanto para crear medios estándar como aquellos que permiten «saltarse» los requisitos mínimos de hardware y otras características a las que obliga Microsoft.

Microsoft actualizó la semana pasada su asistente de creación de medios Media Creation Tool (MCT) para facilitar la instalación de Windows 11 2024 Update (Windows 11 24H2). Es uno de los métodos recomendados para instalaciones de Windows, pero solo funciona con sistemas que tengan licencia oficial y que cumplan todos los requisitos, de hardware y otros.

¿Y qué ocurre con el resto de equipos? Microsoft, sin cambiar los requisitos oficiales de hardware, sí ha modificado algunos parámetros en la última versión de Windows (fundamentalmente de CPUs más antiguas) que complican el uso de aquellos scripts, modificaciones del registro o aplicaciones de terceros como Rufus que permitían saltarse requisitos.

Rufus 4.6, novedades

La nueva versión de Rufus está en versión beta, pero ya permite saltarse alguno de esos requisitos odiosos que impone Microsoft. Y no hablamos de los razonables como podría ser el aumento de memoria RAM que los Windows modernos piden a gritos.

No, hablamos de temas convertidos en obsesión en Redmond como el uso de cuentas ID de Microsoft y limitando las locales que es lo que quieren la inmensa mayoría de usuarios. Una de las novedades de Rufus 4.6 facilita su uso por cualquier usuario y en ediciones Pro y Home, pero hay otros cambios de interés:

Configuración de las contraseñas de las cuentas locales para que no caduquen de forma predeterminada

Nuevo setup.exe para evitar las restricciones de actualización local de Windows 11 24H2.

Zona horaria para replicación de opciones regionales.

Se solucionó un error al intentar escribir imágenes VHD comprimidas (para uso en máquinas virtuales)

Mejora de la comprobación de los cargadores de arranque UEFI revocados para que sean compatibles con Linux SBAT, Windows SVN y cert DBX.

Rufus 4.6 (Beta) está disponible en su página web para plataformas Windows x64. La nueva versión para ARM se publicará más tarde. Como todas las anteriores, es totalmente gratuito y de código abierto.

Para finalizar, decir que esta versión no elimina el nuevo requisito de conjunto de instrucciones de CPU (PopCnt y SSE4.2) para CPUs antiguas que añadió Microsoft. El autor de Rufus, Pete Batard, dice que no lo hará hasta que Microsoft no facilite losbypasses:

«No tengo pensado hacerlo. Si los bypasses oficiales que permite Microsoft no funcionan, es un problema de Microsoft, no mío. Rufus funciona dentro del marco de Microsoft, con bypasses que Microsoft incluyó para el instalador y, por lo tanto, como ha sido el caso desde el lanzamiento de Windows 11, espero que los bypasses que permite Microsoft no dejen una máquina inoperativa, y también espero que Microsoft filtre los bypasses que sí lo hagan, como PopCount/SSE4.2».