Microsoft sigue su guerra contra las cuentas locales en Windows

Microsoft ha lanzado esta semana una nueva actualización de vista previa de Windows 10 para el canal Insider sin novedades de interés, salvo los nuevos banners introducidos en la configuración general para que cambies el uso de cuentas locales en Windows a favor de las propias de Microsoft.

«Esta actualización inicia la implementación de notificaciones relacionadas con cuentas de Microsoft en Configuración > Inicio. Una cuenta de Microsoft conecta Windows con sus aplicaciones de Microsoft. La cuenta también realiza una copia de seguridad de todos sus datos y le ayuda a administrar sus suscripciones. También puede agregar medidas de seguridad adicionales para evitar que se le bloquee el acceso a su cuenta. Esta función muestra notificaciones en el menú Inicio y Configuración», dice Microsoft.

Seguro que te suena esta historia. Hace años que Microsoft comenzó una batalla contra el uso de cuentas locales en Windows, incluyendo los burdos ‘patrones oscuros’ que no respetan la decisión de sus clientes. Simplemente, la compañía quería y quiere que uses las cuentas Microsoft ID por motivos comerciales: para que termines contratando sus propios servicios y aplicaciones y no los de la competencia.

¿Cuentas locales en Windows o las de Microsoft?

Windows 10 y Windows 11 pueden funcionar con una cuenta local creada por el usuario o con una cuenta ID de Microsoft. El funcionamiento de algunas características del sistema operativo y su administración varía según selecciones una u otra. Y como todo, cada una tiene sus ventajas.

Si ya usas los servicios de Microsoft (OneDrive, Office y otros) te vendrá bien. Una cuenta propia en línea con ID de la compañía te ofrecerá ventajas como una mejor conexión con las aplicaciones y servicios en nube de Microsoft, mejor sincronización con otros equipos o acceso a funciones adicionales.

Si no usas los servicios de Microsoft, es mucho mejor usar cuentas locales que tienen la ventaja de no estar vinculadas a una identidad en línea que puede ser pirateada. Por no hablar de su mayor grado de privacidad, uno de los puntos más polémicos de los últimos Windows cuya telemetría y recolección de datos es enorme.

Ya conoces nuestra opinión. Microsoft debe informar de las ventajas de cada tipo de cuentas y ponerlas al mismo lugar de manera transparente para que sea el usuario el que elija la que prefiera. Sin patrones oscuros, coacciones o molesta publicidad de la que Windows 10 y 11 están cada vez más llenos. Por no hablar del cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE para estimular la competencia, algo que las cuentas de Microsoft no fomentan.