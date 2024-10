Requisitos de Cronos: The New Dawn, lo nuevo de Bloober Team

Bloober Team ha confirmado los requisitos de Cronos: The New Dawn, su próximo proyecto para PC, PS5 y Xbox Series X y Xbox Series S cuyo lanzamiento está previsto para algún momento de 2025. El estudio trabaja a un ritmo bastante bueno, la verdad, porque este año han terminado Silent Hill 2 Remake y el año que viene volverán a la carga con otro lanzamiento importante.

Cronos: The New Dawn va a ser un juego de terror y supervivencia con perspectiva en tercera persona que nos permitirá realizar viajes en el tiempo. Tanto la propuesta como la ambientación del juego son muy interesantes, y a nivel gráfico parece que va a rayar a un buen nivel, aunque habrá que ver si son capaces por una vez de optimizar bien desde el principio uno de sus juegos.

Requisitos mínimos de Cronos: The New Dawn

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-8400F o Ryzen 5 3600.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce GTX 1080 o Radeon RX 5700 XT. La equivalencia correcta es una Radeon RX 5700.

DirectX 12.

Unidad SSD con 50 GB de espacio libre.

No dan datos de rendimiento pero esta configuración debería ser suficiente para poder jugar en 1080p con calidad baja o media y 30 FPS estables.

Los requisitos recomendados son mucho más altos, y encajan con lo que podríamos considerar como un PC de gama media-alta:

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Procesador Intel Core i7-10700K o Ryzen 5 3600X. Se han equivocado con la equivalencia de AMD, sería un Ryzen 7 3700X.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 o Radeon RX 6800 XT.

DirectX 12.

Unidad SSD con 50 GB de espacio libre.

Tampoco han dado datos de rendimiento con esta configuración, pero lo más probable es que sea suficiente para jugar en 1080p con calidad máxima y 60 FPS estables o a 1440p con calidad máxima y entre 30 y 60 FPS.

No se han listado más requisitos, pero estoy convencido de que para jugarlo en 4K con calidad máxima y un buen nivel de fluidez necesitaremos contar al menos con una GeForce RTX 4080 o con una Radeon RX 7900 XTX.

Personalmente creo que es el proyecto más interesante en el que se ha embarcado Bloober Team hsata el momento. Las primeras escenas que he visto con juego real me han causado una buena impresión, aunque tengo la sensación de que el desarrollo de la acción va a acabar siendo demasiado lineal, algo parecido a lo que vimos por ejemplo en The Callisto Protocol. Con todo, si no llega muy mal optimizado le acabaré dando una oportunidad.