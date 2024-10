La GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE logra mover memoria DDR5 a 10.600 MT/s

Dentro de su nuevo catálogo de placas base con socket LGA1851 la GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE ocupa un lugar muy especial, porque es una placa base diseñada especialmente para los amantes del overclock. Su cuidado diseño y su calidad de construcción tampoco pasan desapercibidos, pero lo más importante está en sus capacidades de overclock.

Para demostrar las capacidades de overclock de esta placa base el gigante taiwanés ha realizado una prueba con el nuevo Intel Core Ultra 7 265K y un kit de memoria de dos módulos de 24 GB. Dicha prueba contó con la maestría del overclocker profesional HiCookie, quien fue capaz de llevarla hasta unos impresionantes 10.600 MT/s.

En la captura de CPU-Z se puede ver que las latencias estaban configuradas en CL48, una cifra elevada pero razonable teniendo en cuenta que gracias al overclock se rompió el techo de los 10.000 MT/s. Ya sabéis cómo funciona esto, cuando se aumenta mucho la velocidad de trabajo de la memoria es necesario aumentar también la latencia para no tener problemas de estabilidad.

Una memoria extremadamente rápida con unas latencias muy ajustadas puede acabar dando serios problemas de estabilidad. Tiene tanto peso que en muchas ocasiones es mejor incrementar ligeramente la latencia para conseguir ese extra de estabilidad que intentar afinar la velocidad poco a poco mediante el método de prueba y error.

La GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE está equipada con un conjunto de herramientas diseñadas para el overclock, cuenta con teclas de acceso directo, interruptores de palanca y funciones avanzadas de detección de voltaje. También utiliza IA para mejorar sus capacidades de overclock a nivel de software, hardware y firmware.

Esta placa base viene con dos ranuras de memoria porque esa configuración es la ideal para utilizar DDR5 de alta velocidad. Es un tema que ya os he comentado en otras ocasiones, pero me gusta recordarlo porque sé que todavía genera dudas, y porque sé que puede inducir a errores. La memoria DDR5 está diseñada por defecto para dar lo mejor de sí con dos módulos de memoria, tanto a nivel de rendimiento como de estabilidad.

No he visto que la GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON ICE esté disponible todavía en el mercado español, así que no puedo daros detalles sobre su posible precio de venta en nuestro país, al menos de momento. Si recibo información oficial en este sentido actualizaré este artículo para compartirla con vosotros.