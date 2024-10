No podrás jugar a GTA 6 si tu PC no cuenta con este componente

Los requisitos para jugar a GTA 6 en PC van a ser altos, aunque estarán dentro de lo normal para un juego exigente diseñado sobre la base de la generación actual de consolas. Rockstar tendrá que hacerlo funcionar en Xbox Series S, una consola modesta que equivale a un PC de gama baja actual, y esto es, en el fondo, una buena noticia por todo lo que implica a nivel de requisitos.

Para jugarlo en 1080p con un nivel de calidad medio y una tasa aceptable de fotogramas por segundo no nos va a hacer falta un PC potente, pero es importante que tengáis en cuenta una cosa, y es que para que GTA 6 funcione bien en compatibles deberemos contar sí o sí con un componente clave, una unidad de almacenamiento SSD.

Este tipo de unidades de almacenamiento se han convertido en un requisito fundamental par la mayoría de los juegos actuales, y si no contamos con uno no podremos disfrutar de GTA 6 en PC. Con esto no quiero decir que el juego no vaya a funcionar en una unidad HDD, puede que lo haga, pero tened claro que el rendimiento será muy malo y que tendremos problemas con la carga de assets que afectarán gravemente a la geometría y a las texturas.

Os pongo un ejemplo, Alan Wake 2 funciona en un disco duro, pero tiene problemas tan graves que buena parte de la geometría no llega a cargar, muchas texturas no están presentes y hay fallos gráficos muy graves. La experiencia es totalmente horrible al jugar a este título con un disco duro, y lo mismo ocurre con otros como Starfield, que directamente va a tirones y se congela cada pocos segundos.

Por qué GTA 6 va a necesitar un SSD

Pues porque ha sido desarrollado sobre la base de las consolas actuales, como dije anteriormente, y todas tienen un SSD. La base está en el modelo que montan Xbox Series S y Xbox Series X, una unidad SSD con una velocidad de 2,4 GB/s, así que lo ideal sería contar con una solución que alcance al menos ese nivel de ancho de banda.

Desde una perspectiva más técnica, este juego va a necesitar una unidad SSD porque utilizará una versión avanzada del motor gráfico RAGE adaptado a la generación actual de consolas, y porque mantendrá el planteamiento de tipo mundo abierto que caracteriza a la franquicia. Este mundo se va generando en tiempo real, así que es necesario mantener un flujo constante de assets.

Un motor gráfico de este nivel aplicado a un juego de tipo mundo abierto tendrá que trabajar con una gran cantidad de assets, y como he dicho el flujo será constante, así que necesitará de un alto ancho de banda para que todo funcione como es debido. Un disco duro suele funcionar con un ancho de banda de entre 100 MB/s y 200 MB/s, mientras que un SSD PCIe NVMe económico ya suele superar sin problemas los 2.000 MB/s.

La diferencia de rendimiento es enorme, como podemos apreciar, y es clave para que un juego de tipo mundo abierto con la calidad que tendrá GTA 6 pueda ir cargando todos los assets que necesita en tiempo real, sin pantallas de carga entre zonas y sin que se produzcan tirones ni fallos en la carga de la geometría en las texturas. Ya os hablé de este tema hace unos años, y es que incluso un SSD SATA ya marca una diferencia enorme en juegos frente a un HDD.