El AMD Ryzen 7 9800X3D ya es oficial, y promete mucho

Hace ya algún tiempo que esperábamos la presentación oficial del Ryzen 7 9800X3D, y algunas señales como el incremento en las filtraciones durante las últimas semanas, apuntaban a que su anuncio era algo inminente. Claro que, por otra parte y como suele ocurrir en estos casos, nos ha restado buena parte de lo que habría supuesto enterarnos de todo en el momento en el que AMD tenía intención de que así fuera. Así es el mundo de las filtraciones, como ya sabemos.

Sea como fuere, hoy ha sido el día elegido por la tecnológica para presentar la nueva generación de sus integrados X3D que, como sabes, destacan por su rendimiento para juegos, algo en lo que AMD no duda en poner el foco, en este caso incluso destacando las colaboraciones llevadas a cabo con diversos estudios para que éstos puedan sacar el máximo partido de este nuevo procesador.

Modelo Núcleos / hilos Frecuencias turbo / base Caché total TDP Precio AMD Ryzen 7 9800X3D 8N/16H Hasta 5.2 / 4.7 GHz 104MB 120 vatios 479 dólares

Un punto clave, desde su primera generación, lo encontramos en la tecnología tecnología AMD 3D V-Cache, que permite apilar la memoria verticalmente. Pues bien, es aquí donde nos encontramos con una de las novedades más destacables, puesto que con la segunda generación de la misma, ahora 64 de los 96 megabytes de memoria caché L3 se han reubicado bajo el procesador. Esto permite situar el complejo de núcleos de manera más cercana al sistema de refrigeración empleado, lo que a su vez redunda en que los núcleos Zen 5 podrán trabajar a mayor temperatura.

Esto, además, se relaciona directamente con otra novedad importante que llega con el AMD Ryzen 7 9800X3D, y es que se trata del primer chip de la familia X3D totalmente desbloqueado y que, por lo tanto, permite el overclocking a aquellos usuarios que deseen emplear sistemas de refrigeración avanzados para exprimir al máximo el rendimiento de los ocho núcleos (16 hilos) que se responsabilizan del rendimiento del integrado. En lo referido a los núcleos que mencionaba anteriormente, su frecuencia de reloj base es de 4,7 gigahercios, pero puede escalar hasta los 5,2 gigahercios en modo turbo, un gran salto con respecto a su predecesor inmediato, el Ryzen 7 7800X3D, que funciona a 4,2 GHz de frecuencia base y 5 GHz en modo turbo

Este AMD Ryzen 7 9800X3D introduce mejoras destacadas en el rendimiento para videojuegos, lo que se traduce según datos de AMD en hasta un 8% más de FPS promedio respecto a la generación anterior. También señalan a su principal rival, al afirmar que logran superar su rendimiento hasta en un 20%. En pruebas específicas, títulos como The Last of Us: Parte 1 muestran un avance considerable, con un incremento del 31% en los fotogramas mínimos, un cambio que reduce los picos de latencia y minimiza los tirones o «stuttering» que suelen afectar la fluidez.

