Las filtraciones alrededor del Ryzen 7 9800X3D se están intensificando, y esto quiere decir que su lanzamiento debe estar a la vuelta de la esquina. Todavía no tenemos información oficial por parte de AMD, así que no puedo daros una fecha exacta, pero todo parece indicar que dicha CPU llegará al mercado a principios del mes de noviembre.

Sé que este es uno de los procesadores más esperados, y por eso he decidido hacer una recopilación con toda la información que se ha ido filtrando hasta el momento sobre el Ryzen 7 9800X3D. Como he dicho anteriormente, aún no hay nada oficial, pero la información que os voy a dar es bastante creíble y procede de fuentes que tienen un cierto grado de fiabilidad.

En lo que respecta a los datos de rendimiento, estos sí que tienen origen oficial porque forman parte de una filtración que se produjo durante un evento que celebró MSI, aunque todavía son muy limitados y podrían diferir ligeramente de los datos obtenidos posteriormente en análisis imparciales, así que debemos tomarlos con cautela.

Especificaciones del Ryzen 7 9800X3D

Arquitectura Zen 5.

Chiplet CPU con 8 núcleos y 16 hilos fabricado en el nodo de 4 nm de TSMC.

Chiplet I/O fabricado en el nodo de 6 nm de TSMC.

Frecuencia de trabajo de 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo.

96 MB de memoria caché L3. 32 MB en el chiplet CPU y 64 MB apilados en 3D.

8 MB de caché L2.

TDP de 120 vatios.

El modo turbo se refiere al pico máximo de velocidad que este procesador será capaz de alcanzar con un único núcleo activo. Cuando se utilicen una mayor cantidad de núcleos la velocidad máxima se reducirá de forma gradual en función del total de núcleos activos, y lo más probable es que ronde los 4,7 GHz o 4,8 GHz con todos los núcleos activos.

Comparado con el Ryzen 7 7800X3D tenemos una mejora sustancial en este sentido, porque dicho procesador funciona a 4,2 GHz de frecuencia base y 5 GHz en modo turbo con un núcleo activo. Este aumento de la velocidad de trabajo ya le da una ventaja importante en términos de rendimiento frente al modelo de la generación actual.

Ambos tienen el mismo TDP y la misma cantidad de núcleos. También cuentan con la misma cantidad de caché, así que la diferencia de rendimiento entre ambos vendrá dada por ese aumento de frecuencia en el Ryzen 7 9800X3D, por el mayor IPC de este y por la posible inclusión de mejoras y optimizaciones en la caché apilada en 3D.

Este procesador será compatible con las placas base equipadas con chipset serie 600 y con chipset serie 800, según las primeras filtraciones parece que no tendrá problema para funcionar con memorias de alta velocidad, ya que en teoría, y dependiendo del soporte de la placa base utilizada, es compatible con módulos de hasta 8.800 MT/s.

Rendimiento comparativo frente al Ryzen 7 7800X3D

Debemos diferenciar dos tipos de rendimiento, el rendimiento en aplicaciones y benchmarks sintéticos y el rendimiento en juegos. El Ryzen 7 9800X3D tendrá un mayor IPC y una mayor frecuencia de trabajo, así que rendirá mejor que el Ryzen 7 7800X3D en ambos, pero la diferencia será mayor en aplicaciones sintéticas, según los primeros datos que se han filtrado.

En juegos, el Ryzen 7 9800X3D será hasta un 11% más rápido que el Ryzen 7 7800X3D. He dicho hasta porque esa cifra representa uno de los mejores valores posibles, y por tanto la diferencia entre ambos podría ser menor en juegos concretos. Todo dependerá de la optimización concreta de cada título, sin más.

La diferencia entre ambos será mucho más grande en aplicaciones sintéticas. En Cinebench R23, que es una prueba de renderizado por CPU altamente exigente, el Ryzen 7 9800X3D es hasta un 18% más rápido en monohilo y un 28% más rápido en multihilo. Estos números encajan con los resultados que he ido viendo en mis análisis de los Ryzen 9000, donde estos mostraban un mayor rendimiento en pruebas sintéticas como esa que en juegos.

El Ryzen 7 9800X3D será un procesador mucho mejor equilibrado en lo que respecta a rendimiento en juegos y en desempeño en otro tipo de aplicaciones, y ofrecerá un valor más sólido que el Ryzen 7 7800X3D en este sentido. No obstante, no creo que las diferencias entre ambos vayan a ser suficientes como para justificar una actualización de CPU si ya tenemos un Ryzen 7 7800X3D.

Si comparamos con el Ryzen 7 9700X este será más potente en aplicaciones y benchmarks sintéticos por su mayor frecuencia de trabajo, pero el Ryzen 7 9800X3D será muy superior en juegos. Recordad que, como os conté en mi análisis, el Ryzen 7 9700X no supera en juegos al Ryzen 7 7800X3D.

Posible fecha de lanzamiento y precio

Son dos incógnitas muy importantes que tenemos ahora mismo, aunque gracias a los últimos rumores están un poco más claras. Todo parece indicar que el lanzamiento de esta nueva CPU se producirá a principios del mes de noviembre, y tiene todo el sentido del mundo, porque con un lanzamiento tan temprano AMD podría contrarrestar el próximo lanzamiento de los Intel Core Ultra 200K.

Con respecto al precio, el Ryzen 7 9800X3D ha sido listado por entre 484 y 520 dólares. No son precios oficiales, son listados tempranos que indican algo interesante, y es que este procesador podría tener un precio de venta más alto que el Ryzen 7 7800X3D en el momento de su lanzamiento, ya que este llegó al mercado por 449 dólares.

En España el Ryzen 7 7800X3D debutó por 509,90 euros, una cifra que nos permite hacer un cálculo aproximado de cuánto podría costar el Ryzen 7 9800X3D en nuestro país. Si partimos de un precio base de 499 dólares, convertimos divisa y aplicamos impuestos tenemos un precio final de 555 euros, que aplicando un ligero redondeo pasarían a ser 559 euros.

Recuerdo una vez más que todavía no hay nada oficial, pero un coste de entre 500 y 550 euros tiene sentido. EL Ryzen 7 7800X3D ronda ahora mismo los 470 euros, así que su precio debería bajar una vez que llegue el Ryzen 7 9800X3D, aunque todo dependerá del precio al que llegue este. Si acaba costando 550 euros puede que el modelo actual apenas baje ligeramente, porque ambos podrían coexistir en el mercado con una diferencia de precio de 100 euros.