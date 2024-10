Los AIO MSI Modern AM273QP AI y Modern AM273Q AI son las nuevas computadoras compactas del fabricante taiwanés. Destacan por incorporar los últimos procesadores Core Ultra de Intel y el apoyo en la IA para diversas tareas junto al Microsoft Copilot y el MSI AI Engine.

Los ordenadores AIO, los llamados ‘todo en uno’ al incluir la electrónica junto a la pantalla, son ideales cuando no tenemos demasiado espacio o queremos conseguir un escritorio lo más ‘limpio’ posible. No hay tanta oferta como en Mini-PC o incluso las torres típicas de sobremesa, pero el segmento cuenta con seguidores fieles que no usan otro tipo de computadora de sobremesa. Los nuevos AIO MSI Modern tienen muy buena pinta. Enfocados a negocio y productividad, pueden usarse de la misma manera en oficinas o incluso escritorios de consumo.

Tienen su base en paneles IPS de 27 pulgadas con resolución nativa WQHD (2560 x 1440 píxeles) y un montón de tecnologías añadidas por el fabricante, desde el MSI EyesErgo, que incluye función antiparpadeo con certificación TÜV, antirreflejos y también contra la molesta luz azul a cargo del Less Blue Light PRO, un filtro basado en hardware que protege los ojos al tiempo que conserva brillo, contraste y nivel de colores. Decir que la tasa de refresco es de 100 Hz, lo que debe garantizar imágenes más fluidas y claras, y ayudar a reducir la fatiga visual.

Como decíamos, los equipos están equipados con procesadores Intel Core Ultra ‘Lunar Lake’ y su nueva unidad de procesamiento neuronal, que junto al propio motor de MSI «simplifica tus tareas diarias y mejoran la productividad mediante funciones intuitivas impulsadas por IA». El motor MSI AI Engine detecta automáticamente los escenarios del usuario y optimiza el rendimiento, mejorando, por ejemplo, las videoconferencias con funciones como Windows Studio Effects y Live Captions, y la creación de imágenes con Image Creator.

Ambos modelos cuentan con una variedad de puertos, incluidos Thunderbolt 4, HDMI, USB tipo C, USB 5 Gbps tipo A y LAN 2.5G. La tecnología MSI Instant Display permite que la pantalla se encienda instantáneamente cuando se conecta, lo que permite que el PC funcione como un monitor. Soporta alimentación de contenido hasta cuatro pantallas de manera simultánea a través de las salida HDMI y Thunderbolt 4, en un espacio de pantalla adicional que viene siempre bien en multitarea. Incluye una cámara web Full HD retráctil para garantizar la privacidad y la seguridad, y un soporte ajustable en altura e inclinación.

Los nuevos AIO MSI Modern estarán disponibles a partir de noviembre de 2024, con un lanzamiento inicial en Italia, España y Francia.