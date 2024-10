Encaramos la recta final de octubre con un repaso a todas las novedades que llegarán a GeForce Now en noviembre. El conocido servicio de juego en la nube de NVIDIA va a recibir algunos de los lanzamientos más importantes previstos para el mes que viene, y a partir de esta semana ampliará su catálogo con otros cinco juegos.

Empezamos con los títulos que llegan esta semana a GeForce Now:

Life Is Strange: Double Exposure (nuevo en Steam yXbox, Microsoft store).

Dragon Age: The Veilguard (nuevo en Steam y EA App).

Resident Evil 4 (Steam).

Resident Evil 4 Chainsaw Demo (Steam).

VR Chat (Steam).

Resident Evil 4 Remake y Dragon Age: The Veilguard son sin duda las dos grandes incorporaciones de esta semana, pero lo que está por venir a lo largo de noviembre es todavía más interesante. Echa un vistazo:

Metal Slug Tactics (nuevo en Steam).

Planet Coaster 2 (nuevo en Steam).

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (nuevo en Steam).

Empire of the Ants (nuevo en Steam).

Unrailed 2: Back on Track (nuevo en Steam).

Farming Simulator 25 (nuevo en Steam).

Sea Power: Naval Combat in the Missile Age (nuevo en Steam).

Industry Giant 4.0 (nuevo en Steam).

Towers of Aghasba (nuevo en Steam).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (nuevo en Steam y Xbox, PC Game Pass).

Star Wars Outlaws (nuevo en Steam).

Dungeons & Degenerate Gamblers (Steam).

Headquarters: World War II (Steam).

PANICORE (Steam).

Slime Rancher (Steam).

Sumerian Six (Steam).

TCG Card Shop Simulator (Steam).

En esa lista tenemos 17 juegos, a los que debemos sumar los otros cinco que hemos visto en el primer listado, lo que nos deja un total de 22 juegos.

Dentro de esa lista S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl es uno de los nuevos lanzamientos más importantes para el mes de noviembre, y uno de los juegos más esperados del año. Que vaya a llegar de forma simultánea a PC, Xbox Series X-Series S y GeForce Now es una buena noticia, porque se trata de un juego muy exigente que va a necesitar de un PC muy potente, y si tu equipo no cumple con sus requisitos no tendrás de qué preocuparte porque podrás jugarlo en GeForce Now.

Recuerda que este servicio en la nube se puede utilizar de manera gratuita, aunque solo ofrece su máximo potencial con la suscripción «ultimate» GeForce RTX 4080, que nos permite jugar en 4K con trazado de rayos y hasta 120 fotogramas por segundo. Es la misma experiencia que tendríamos con un PC tope de gama.