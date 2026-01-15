MSI ha presentado el Roamii BE Pro WiFi 7 Mesh, un solución de red en malla diseñado para ofrecer conectividad fluida y de alta velocidad para conectar sistemas informáticos domésticos. Diseñado pensando tanto en el rendimiento como en la estética, promete «una experiencia fluida en streaming, juegos y hogar inteligente en cada rincón de la casa».

Aunque Wi-Fi 8 ya ha dado sus primeros pasos, aún quedan unos cuantos años para su despliegue y teniendo en cuenta que el nuevo estándar no aumentará la velocidad de transferencia de datos, las soluciones de red que soporten Wi-Fi 7 conectarán tus equipos y dispositivos durante muchos años.

Roamii BE Pro Mesh

Las soluciones de red en malla (Wi-Fi Mesh) como la que nos ocupa, son ideales para conectar varios nodos de infraestructura bajo una sola red inalámbrica y con ello cubrir de la manera más eficiente y a la misma velocidad un buen número de dependencias.

El router de MSI dispone de antenas internas de alta ganancia para aumentar la señal y se entrega con accesorios de montaje adicionales en paredes por si el cliente lo requiere. Muy atractivo con ese diseño triangular en vertical, incluye 10 efectos de iluminación RGB predefinidos.

El nuevo router de MSI soporta las características avanzadas de Wi-Fi 7, con velocidad de transferencia de datos teórica de hasta 46 Gbps; ancho de banda de 320 MHz; la modulación de amplitud en cuadratura QAM de hasta 4094 frente a los 1024 de Wi-Fi 6; el doble de cantidad de flujos espaciales de 8 a 16; las mejoras en la función MIMO; la coordinación de puntos de acceso múltiple (AP) en transmisión coordinada y conjunta o las mejoras de la tecnología de operación multienlace , que agrega múltiples canales en diferentes bandas de frecuencias al mismo tiempo para mejorar el tráfico de la red.

El Roamii BE Pro Mesh ofrece un ancho de banda elevado en las tres bandas soportadas (5764 Mbps en 6 GHz + 4323 Mbps en 5 GHz y 688 Mbps en la de 2,4 GHz) y permite que los dispositivos se conecten a múltiples enlaces al mismo tiempo, mejorando la velocidad, la latencia y la confiabilidad de la red.

Para conexiones cableadas, el nuevo Roamii incluye cuatro puertos Ethernet de 2,5 Gbps con la opción de funcionar como backhaul en malla o como conexión por cable de alta velocidad. Estos puertos Ethernet garantizan una experiencia sin retardo para necesidades de alto consumo de ancho de banda, minimizando las interrupciones mientras disfrutas de entretenimiento en línea que exija alto ancho de banda, como el multijugador competitivo on-line.

MSI proporciona el servicio de seguridad FortiSecu, que proporciona múltiples capas de protección con escaneo de amenazas y protección de dispositivos conectados; controles parentales o configuración de red adicionales y aisladas de la principal para niños o invitados. También es compatible con varios protocolos VPN. MSI incluye una app ‘Router 2.0’ que permite activar y configurar la red en malla de una manera sencilla a través de un móvil.

El Roamii BE Pro Mesh estará pronto disponible en el canal internacional.