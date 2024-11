Windows Intelligence, nuevo rebranding para Microsoft Copilot

Es posible que, en pocas semanas, Windows Intelligence sea un nombre que empecemos a repetir de manera frecuente. Pero, en esta ocasión, no estamos hablando de una nueva propuesta de los de Redmond en lo referido a la aplicación de la inteligencia artificial en su sistema operativo. No, de lo que estamos hablando es de un rebranding que, aunque de momento no es oficial, sí que se ha atisbado en un origen que hace que esta información resulte bastante creíble.

La noticia es que Microsoft podría estar a punto de renombrar su asistente de inteligencia artificial, Copilot, a «Windows Intelligence». Este posible cambio de marca ha sido detectado gracias a cadenas de código halladas en las últimas versiones de prueba de Windows 11, lo que ha generado expectación sobre un próximo anuncio en el evento Ignite 2024, que se celebrará del 18 al 22 de noviembre en Chicago, así como en formato online.

El evento Ignite es uno de los escenarios más importantes para Microsoft, y en él suele presentar sus principales avances tecnológicos. En esta ocasión, todo apunta a que se centrará en sus herramientas de inteligencia artificial y en la nube, con especial atención a la evolución de Copilot. El cambio de nombre a «Windows Intelligence» podría tener el objetivo de consolidar las diversas aplicaciones de inteligencia artificial bajo una identidad unificada, algo que ya hemos visto en otras grandes tecnológicas, como Apple con «Apple Intelligence».

Según los desarrolladores que han examinado las últimas builds de Windows 11, el nombre «Windows Intelligence» aparece asociado con nuevas funciones y servicios que indican una integración más profunda de la IA en el sistema operativo. Esto sugiere que Microsoft quiere que las capacidades de su inteligencia artificial sean más accesibles y fáciles de identificar para los usuarios. La unificación podría proporcionar una experiencia más coherente, simplificando el uso de las herramientas basadas en IA.

Por lo tanto, la estrategia de rebranding no sería solo un cambio cosmético. Al consolidar su oferta de inteligencia artificial, Microsoft busca destacar el papel que juega la IA en la evolución de Windows. Desde el lanzamiento inicial de Copilot, la compañía ha estado mejorando sus capacidades, y este cambio de marca apunta a ser el siguiente paso para reforzar la presencia de la inteligencia artificial en su ecosistema.

A medida que se acerca Ignite 2024, la atención está puesta en cómo Microsoft planea posicionar esta tecnología en el futuro. Si se confirma este cambio, podría tener un impacto significativo en la percepción del usuario y en cómo se entiende el uso de la IA en Windows. La competencia en este sector se está volviendo cada vez más intensa, y la integración de la IA es clave para mantenerse a la vanguardia. De momento, eso sí (y como ya indicaba al principio) no hay confirmación oficial al respecto, si bien tenemos bastantes razones para pensar que sí que se producirá este cambio, con todo lo que implica.

