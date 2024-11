Nintendo Switch 2 no será presentada este año

Sabemos muchas cosas sobre Nintendo Switch 2, pero todavía no está claro cuándo presentará la gran N esta consola, porque los rumores no se ponen de acuerdo. Algunas fuentes decían que podría ser presentada a finales de este año, y otras que esa presentación no tendrá lugar hasta 2025.

Con el paso del tiempo la corriente que apuesta por una presentación en 2025 ha ido ganando fuerza, y por la fecha en la que nos encontramos estoy convencido de que lo último que va a hacer la compañía japonesa es presentar Nintendo Switch 2. El motivo es muy sencillo, sería como tirar piedras contra su propio tejado.

Estamos ya en noviembre, y el arranque de la campaña navideña está a la vuelta de la esquina. Esta es una de las épocas más importantes del año para el mercado tecnológico, ya que cientos de millones de consumidores en todo el mundo aprovechan esa campaña para regalar, o regalarse, lo último en tecnología.

Esta campaña navideña va a ser fundamental para terminar de limpiar el stock de Nintendo Switch, y por eso creo que casi seguro que la compañía japonesa esperará a 2025 para presentar a Nintendo Switch 2. En el mejor de los casos puede que su presentación tenga lugar en enero de 2025 aprovechando el marco del CES, pero recordar que varias fuentes apuntan que no estará disponible hasta marzo o abril de 2025.

Nintendo Switch ha sido una de las mejores consolas de la gran N, y ahora mismo es la tercera consola más vendida de la historia. La más vendida es PS2, pero la distancia entre ambas es muy pequeña, tanto que la portátil de Nintendo no debería tener ningún problema para conseguir las ventas que le faltan para superarla.

Esto significa que Nintendo Switch 2 tiene que superar un listón muy alto si aspira, como mínimo, a repetir el éxito del modelo actual. Por lo que he ido viendo en relación a su diseño y a sus especificaciones me da la impresión de que Nintendo ha hecho un buen trabajo, y el uso de una GPU NVIDIA compatible con DLSS me parece todo un acierto.

No quiero pasar por alto otras dos claves que a mi juicio serán fundamentales en Nintendo Switch 2. Por un lado están sus 12 GB de memoria unificada, que son suficientes para que pueda recibir juegos multiplataforma sin grandes sacrificios, y por otra parte tenemos su unidad de almacenamiento con una velocidad de 2.100 MB/s, que está muy cerca de los 2.400 MB/s que alcanza la unidad de Xbox Series S y Xbox Series X.

Si las especificaciones de Nintendo Switch 2 que se han ido filtrando son ciertas esta consola estará mucho más equilibrada que la original, y ofrecerá un valor más interesante para el público más entusiasta y exigente.