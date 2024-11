La Switch 2 es un secreto a voces. La segunda generación de la consola de Nintendo se encuentra en la última fase de un lanzamiento que apunta a la primavera de 2025. Han sido decenas los artículos que le hemos dedicado, pero con poca o nula información oficial. Ahora, el presidente y CEO de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha realizado un par de anuncios clave sobre la misma.

«En la reunión informativa sobre políticas de gestión corporativa de hoy, anunciamos que el software actual de la Nintendo Switch también se podrá jugar en su sucesora«, ha escrito Furukawa en X, confirmando también que «Nintendo Switch Online también estará disponible en la consola sucesora de la Nintendo Switch».

This is Furukawa. At today’s Corporate Management Policy Briefing, we announced that Nintendo Switch software will also be playable on the successor to Nintendo Switch. Nintendo Switch Online will be available on the successor to Nintendo Switch as well. Further information about…

— 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) November 6, 2024