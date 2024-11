Cambios importantes en GeForce Now... y más juegos

No cabe demasiado espacio a la discusión si planteamos que GeForce Now es, con mucho, el más exitoso de los servicios de juego en la nube de cuantos coexisten en la actualidad. Esto del juego en la nube no es, en realidad, algo tan nuevo como muchas personas piensan, en realidad las primeras propuestas en este sentido empezaron a verse durante la primera década de este siglo, si bien ha sido de manera algo más reciente cuando la tecnología ha alcanzado el nivel necesario como para proporcionar los elementos necesarios para una experiencia de juego de primera clase.

Pues bien, hay novedades interesantes en el servicio, y es que NVIDIA ha anunciado una actualización en su suscripción de GeForce NOW, previamente conocida como Prioritaria, que ahora pasa a llamarse Performance. Este cambio implica un aumento en la resolución máxima, que sube de 1080p a 1440p, ofreciendo una mejora en la calidad de imagen para aquellos usuarios que buscan una experiencia visual más detallada. La suscripción Performance mantiene una tasa de 60 fps y añade compatibilidad con resoluciones ultrawide, lo que permite un mayor ajuste a distintas configuraciones de pantalla.

Otra de las novedades de esta suscripción es la posibilidad de guardar configuraciones de juego entre sesiones, incluyendo ajustes específicos de las tecnologías NVIDIA RTX, como DLSS y Reflex. Con esta actualización, NVIDIA busca ofrecer un servicio más completo y alineado con las demandas de los usuarios, simplificando la experiencia al permitir que cada partida conserve los parámetros de personalización elegidos previamente.

Por otra parte, a partir de 2025, NVIDIA implementará una limitación de 100 horas mensuales de juego en la nube para sus suscripciones Performance y Ultimate. Esta medida responde a los datos de uso que maneja la compañía, según los cuales el 94% de los usuarios no alcanza ese límite, por lo que la experiencia de la gran mayoría no se verá afectada. Para quienes deseen ampliar sus horas, NVIDIA permitirá acumular hasta 15 horas de un mes a otro y adquirir bloques adicionales de 15 horas a un coste de 2,99 USD en la modalidad Performance y 5,99 USD en Ultimate. Los suscriptores actuales podrán seguir disfrutando sin este límite hasta el 1 de enero de 2026.

Y aún hay más novedades, y es que la tecnológica ha anunciado un descuento temporal del 25% en los pases de un día para GeForce NOW, que permite a los usuarios probar las modalidades Performance y Ultimate durante 24 horas. Esta opción de acceso temporal está pensada para quienes deseen evaluar el rendimiento antes de optar por una suscripción mensual. Además, si deciden contratar el servicio dentro de las 48 horas posteriores, podrán descontar el costo del pase en su primera suscripción.

Como parte de esta actualización, GeForce NOW ha añadido también una sección en el panel de usuario donde cada miembro podrá consultar su tiempo de juego en la nube, facilitando el control del uso mensual. Esta herramienta busca ayudar a los jugadores a gestionar sus horas y evitar sorpresas respecto a los límites de uso introducidos.

GeForce Now Thursday, ¿qué novedades llegan esta semana?

Y claro, como cada jueves, también tenemos la lista de los nuevos juegos, siete, que se suman al servicio esta semana. Son los siguientes:

Planet Coaster 2 (Nuevo en Steam, 6 de noviembre)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (Nuevo en Steam, 6 de noviembre)

Empire of the Ants (Nuevo en Steam, 7 de noviembre)

Unrailed 2: Back on Track (Nuevo en Steam, 7 de noviembre)

TCG Card Shop Simulator (Steam)

StarCraft II (Xbox, PC Game Pass, 5 de noviembre. Es necesario activar el acceso)

StarCraft Remastered (Xbox, PC Game Pass, 5 de noviembre. Es necesario activar el acceso)

