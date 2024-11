Microsoft no quiere que descargues Windows 10

Menos de un año nos separa ya del final del ciclo de vida de Windows 10. Bueno, del ciclo de vida regular, porque como ya te hemos contado en algunas ocasiones, y recordábamos con fechas y números la semana pasada, Microsoft aún proporcionará soporte básico en forma de actualizaciones del sistema, a aquellos usuarios particulares que decidan pasar por caja, pagando los 30 dólares que costará un año extra de dicho soporte. En el caso de las empresas, este soporte extendido podrá prolongarse hasta tres años.

La fecha clave es el 14 de octubre de 2025, momento en el que podemos entender que Microsoft espera que finalice (o casi finalice) el proceso de migración masiva de Windows 10 a Windows 11 que, hasta el momento, no ha tenido lugar. Y es que los números no mienten, y aunque es cierto que, lógicamente, Windows 11 ha ido creciendo en cuota de mercado estos últimos años (algo en lo que influye más de lo que podamos pensar la venta de sistemas con el OS preinstalado), Windows 10 sigue siendo, a día de hoy, el sistema operativo de escritorio más empleado en todo el mundo, tal y como podemos ver en este gráfico de StatCounter, que nos muestra la distribución en el uso de Windows en sus diferentes versiones desde octubre de 2021 hasta octubre de 2024

Así, en este punto, la gran duda es si llegado octubre de 2025 Windows 11 habrá superado en cuota de mercado a Windows 10 o si, por lo contrario, el veterano OS se despedirá asestando un golpe simbólico más al que debería haber sido su gran renovación. Y es normal que esto sea una herida abierta para Microsoft, pues es evidente que sus planes pasaban por que, a estas alturas, la situación fuera muy distinta, con Windows 11 bastante más arriba en ese gráfico.

Esto nos explica, claro, que en Redmond estén aprovechando todos y cada uno de los espacios disponibles para intentar disuadir a los usuarios de usar Windows 10, y el último ejemplo de ello lo encontramos en la página de ayuda para la creación de medios de instalación de su OS. En la misma, si bien todavía es posible descargarlo, ahora se muestra un mensaje con un recordatorio del final del ciclo de vida de Windows 10 si pretendemos descargarlo.

Como ya te hemos venido contando desde hace tiempo, Microsoft se encuentra embarcada en un tour de force para disuadir a los usuarios de seguir empleando Windows 10, y esto tiene sentido. El problema es que, para eso, no basta con mensajes como éste, y menos aún con otras medidas como intentar «colar» la actualización a Windows 11 por todos los recovecos del sistema operativo. Y el problema aún mayor es que, en este punto, ya parece imposible que Windows 11 se pueda ganar el favor de aquellos que lo rechazan, por no contar a todos aquellos cuyos equipos no son compatibles.