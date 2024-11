No Man’s Sky ya soporta guardado cruzado

La historia de No Man’s Sky es, seguramente ya lo sabes, uno de esos pocos ejemplos de cómo algo que empezó mal puede acabar muy bien, o incluso mejor. En este sentido, podemos compararlo con Cyberpunk 2077, otro título que experimentó un prelanzamiento, lanzamiento y posterior evolución, muy equiparables a la del título de Hello Games. Historias que nos permiten mantener algo de fe incluso en aquellos lanzamientos que, inicialmente, son decepcionantes.

Desde su lanzamiento en 2016, No Man’s Sky ha sido un claro ejemplo de dedicación por parte de sus creadores, quienes no han dejado de trabajar para convertir el juego en algo mucho más ambicioso y completo de lo que los jugadores recibieron inicialmente. Ahora, Hello Games ha dado un nuevo paso en esta evolución al anunciar una actualización que incluye la esperada función de guardado en la nube y compatibilidad de partidas entre plataformas, además de optimizaciones específicas para PS5 Pro.

La actualización permite que los jugadores puedan cambiar de dispositivo sin perder su progreso, una mejora que sin duda será bien recibida por aquellos que alternan entre diferentes plataformas, ya sea desde una consola a una PC o viceversa. Según Hello Games, esta función está diseñada para facilitar aún más la experiencia de exploración en el vasto universo de No Man’s Sky, haciendo que la transición entre dispositivos sea fluida y sin contratiempos. Además, las optimizaciones para PS5 Pro prometen una experiencia gráfica mejorada, aprovechando las capacidades de la consola para ofrecer un rendimiento visual más refinado.

No Man’s Sky ha recorrido un largo camino desde su lanzamiento inicial, y esta actualización es una prueba más del compromiso de Hello Games por redimirse del fallido lanzamiento del juego. El título fue inicialmente criticado por no cumplir con las altas expectativas generadas en su promoción, al no incluir características tan esperadas como un multijugador funcional o una jugabilidad tan rica como la que se había prometido. Sin embargo, a través de una serie de actualizaciones gratuitas, Hello Games ha transformado el juego, añadiendo contenido, mejorando mecánicas y expandiendo las posibilidades de exploración.

Hoy, No Man’s Sky es visto como un modelo de redención en la industria del videojuego, una muestra de cómo un equipo comprometido puede convertir un lanzamiento fallido en una historia de éxito. Esta actualización no solo mejora la experiencia de juego, sino que también refuerza la reputación de Hello Games como desarrollador que escucha y responde a su comunidad. Con el continuo apoyo a No Man’s Sky, el estudio ha demostrado que, a pesar de los tropiezos iniciales, se puede construir una base de usuarios leal y lograr una segunda oportunidad en el mercado. Ojalá otros muchos tomen ejemplo.