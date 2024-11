Cómo activar los avisos de Protección Civil en el móvil

Desgraciadamente, los términos DANA y avisos de Protección Civil llevan ya un par de semanas en la boca de todo el mundo, y aún parece que seguirán estándolo, como mínimo, unos días más. Como todos recordaremos durante mucho tiempo, probablemente para toda la vida, hoy se cumplen dos semanas de la fatídica DANA que castigo Valencia con una terrible virulencia, dejando a su paso más de dos centenares de fallecidos, a los que debemos sumar la cifra de personas que aún figuran como desaparecidas.

Ahora, desde hoy mismo, encuentra en el litoral mediterránea concretísima y dolorosa aplicación esa frase común de que llueve sobre mojado. Ya está lloviendo, en realidad, y las previsiones para los próximos días, especialmente para el litoral sur de Castellón, todo el de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante, son preocupantes. Lo único que podemos poner en positivo, en este caso, es que una consecuencia de lo ocurrido hace dos semanas está llevando a que, en esta ocasión, se actúe con muchísima más cautela.

No voy a entrar en la polémica sobre la hora a la que se emitió el aviso a los teléfonos móviles de los ciudadanos en las zonas afectadas hace dos semanas, aunque es imposible no pensar que, de haberse emitido con antelación, las consecuencias habrían sido menos funestas. Y tampoco entraré en el tema de la desinformación, pero en este caso porque ya lo hizo hace unos días mi compañero Juan en este artículo de opinión, sobre el que lo único que puedo decir es que no le cambiaría ni una coma.

12/11 11:42 #AEMET actualiza #FMA en C. Valenciana. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx naranja. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:42 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/8qVmJoVdek https://t.co/1LVNWfShhz — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) November 12, 2024

Hace poco más de un años, con la emisión de uno de estos mensajes de Protección Civil, también a consecuencia de una DANA, explicábamos en qué consiste la difusión de celda (la tecnología empleada para su envío) y repasábamos los ajustes necesarios para activar o desactivar las mismas. Mi recomendación, a día de hoy, sigue siendo la que hice hace un año, mantenerlas SIEMPRE ACTIVADAS (perdón por las mayúsculas, pero todo énfasis en este punto me parece poco). Y creo que este es el momento perfecto para volver a recordar cómo se realiza este ajuste:

Android: accede a la configuración y busca, en ajustes, un apartado dedicado a alertas inalámbricas, ajustes de difusión, difusión de celda o similares. Al acceder al mismo, verás los tipos de alerta que puedes activar y desactivar. Ajústalas a voluntad.

iOS: en el sistema de Apple tendrás que acceder a Ajustes, después a Notificaciones y, ya en ese apartado, desplázate hasta el final (tendrás que pasar por todas las apps que tengas instaladas) hasta encontrar el aparado ES-ALERT, en el que se mostrará la entrada «Pre-Alertas de Protección Civil», que podrás activar y desactivar, según tu preferencia.

Este tipo de mensajes, lo vuelvo a recordar, son totalmente anónimos, se envían indiscriminadamente a todos los terminales conectados a las antenas de las zonas en las que se quiere difundir la alarma, y el emisor no tiene constancia alguna de su recepción por parte de los mismos. Así, ahora es por la DANA, igual que lo fue hace dos semanas, pero son muchas las razones por las que se pueden emitir avisos de este tipo. Avisos que, recordemos, pueden salvar vidas.