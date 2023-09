Alertas de Protección Civil en el móvil: resolviendo dudas

Hace unas horas, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid han recibido un mensaje de Protección Civil en el que se alertaba, en castellano y en inglés, sobre los riesgos asociados a la alerta roja vigente en estos momentos en el centro peninsular a consecuencia de las fuertes lluvias previstas, unas predicciones en las que la Comunidad de Madrid y Toledo se llevan la peor parte, pero que amenazan a buena parte de la península y al archipiélago balear. Así, y antes de entrar en materia, lo primero es pedirle a la población de las zonas afectadas que tengan mucho cuidado y desear que las consecuencias de las precipitaciones sean lo más leves posibles.

Pero no, la razón de ser de esta noticia no es hablar de la DANA que está azotando a buena parte del país, sino de la enorme cantidad de ruido que se ha producido, y aún se sigue produciendo, como consecuencia de un mensaje que, como indicaba al principio, ha sido recibido por la inmensa mayoría de las personas que se encuentran en este momento en Madrid. Un mensaje que ha suscitado polémica por varias razones, principalmente por dos.

Lo primero, antes de entrar en el meollo de la cuestión, es recordar que esto de los mensajes de alerta de Protección Civil no es algo que debiera pillarnos por sorpresa ya que, como te contamos en su momento, se informó puntualmente a la población, tal y como puedes recordar en esta noticia, de las pruebas del sistema de avisos a la población, en una fase final antes de completar su implantación, que ya es una realidad desde hace varios meses. En dicho artículo ya explicábamos cómo funcionaba, pero dado que la realidad que se ha producido hoy ha demostrado que todavía muchas personas lo desconocen, procede dar un repaso a dichos puntos.

⚠️ Mensaje de Es-ALERT ⚠️ Desde #ASEM112 hemos enviado a todos los móviles de la región una alerta con las recomendaciones básicas ante la #DANA. Por favor, haz caso de ellas. #Madrid112 #INUNCAM #EsAlert #tormenta#DANAseptiembre pic.twitter.com/oQVTJMOEJV — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 3, 2023

Como decía, Protección Civil ha emitido un mensaje de emergencia que ha resonado en una buena parte de los teléfonos con Android y con iOS, una alarma que se circunscribe a ámbitos geográficos concretos. Y este punto es relevante para parte de la dudas y quejas de muchas personas en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter): estos mensajes no se envían a personas ni números concretos, sino a antenas de telefonía móvil, que los difunden a todos los terminales conectados en ese momento a las mismas.

Por entendernos, Protección Civil, en este caso concreto ASEM 112 (Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid), no ha enviado un mensaje a Manolo Fulanito y a María Menganita, ni a números de teléfono en particular. No, el sistema de gestión de emergencias determina las zonas afectadas por las mismas, selecciona todas las antenas de telefonía móvil en el área afectada y emite un mensaje de difusión masiva. Así, la privacidad de las personas no se está viendo violentada por este sistema, al igual que ocurre si escuchamos un mensaje que se emite a través de un sistema de megafonía local.

Me ha sorprendido ver desde políticos hasta periodistas, y de todo el espectro ideológico, cuestionando este punto y este sistema, afirmando que nos encontramos frente a una suerte de política orwelliana, que el Gobierno tiene una puerta trasera para llegar a nuestros teléfonos… en fin, no pongo en duda que existan sistemas de vigilancia y control, así como herramientas avanzadas para tales fines, pero de ahí a calificar un sistema de avisos de emergencia como una herramienta de adoctrinamiento y espionaje… en fin, hay un buen trecho.

Por ponerlo aún más claro, los mensajes de Protección Civil se emplean haciendo uso de la función de difusión de celda (cell broadcast), que forma parte de los estándares de telefonía celular desde la segunda generación (GSM) y que, en lo que nos ocupa, destaca por ser un servicio push no confirmado, por lo que el emisor del mensaje nunca llegará a saber qué usuarios lo han recibido. No hay amenaza a la privacidad, del mismo modo que una emisora de radio no puede saber que la estamos escuchando cuando la sintonizamos en un receptor.

Lo que me lleva a otro punto, también muy importante, que ha sido cuestionado, el alcance universal de los mensajes de este tipo. Una interpretación inmediata, hecha por personas a las que reconozco que les atribuía una mayor solvencia intelectual, han afirmado que esto es una herramienta al servicio del Gobierno, que puede utilizarla para enviar mensajes a toda la población, aún cuando miembros de la misma estén en contra de recibirlo. Es decir, han dado por sentado que estos mensajes se reciben sí o sí, lo que es erróneo.

Como ya contamos el pasado mes de octubre, los dos sistemas operativos móviles permiten activar o desactivar la recepción de mensajes de alerta de Protección Civil. Y para quienes deseen comprobar su configuración actual y, si lo desean, modificarla, recuerdo lo que contábamos entonces, y que sigue siendo plenamente vigente:

Android: accede a la configuración y busca, en ajustes, un apartado dedicado a alertas inalámbricas, ajustes de difusión, difusión de celda o similares. Al acceder al mismo, verás los tipos de alerta que puedes activar y desactivar. Ajústalas a voluntad.

iOS: en el sistema de Apple tendrás que acceder a Ajustes, después a Notificaciones y, ya en ese apartado, desplázate hasta el final (tendrás que pasar por todas las apps que tengas instaladas) hasta encontrar el aparado ES-ALERT, en el que se mostrará la entrada «Pre-Alertas de Protección Civil», que podrás activar y desactivar, según tu preferencia.

Personalmente, y como persona que estuvo muy cerca de ser arrastrado por una riada junto a su familia, en una súbita riada que inundó por completo la que hasta entonces había sido su hogar, comprenderás que mi recomendación para todo el mundo es que mantengan estas alertas activadas. En aquella ocasión me/nos salvé/salvamos de milagro, pero fue cuestión de segundos, mientras que la posibilidad de haber recibido un mensaje, con unos minutos de antelación, habría sido mucho más seguro.

Otra polémica alrededor del mensaje de alerta de Protección Civil tiene que ver con su estridencia. A este respecto, tengo que reconocer que es algo verdaderamente escandaloso, en mi caso ha sonado de manera simultánea en los dos smartphones que empleo habitualmente, y sería un mentiroso si negara que me he llevado un buen susto, y no por el contenido del aviso, pues ya estaba bastante bien informado al respecto con anterioridad, sino porque la alarma sonora es realmente contundente.

Así, entiendo a la perfección que haya gente que se haya sentido molesta por ello, si bien también entiendo que este tipo de mensajes tengan este formato tan estridente. Al fin y al cabo, no lo olvidemos, son avisos de una situación de emergencia, de un riesgo que compromete seriamente nuestra seguridad, y en según qué tipo de circunstancias, una respuesta inmediata puede marcar una enorme diferencia en las consecuencias finales.

¿Tendría sentido poder establecer algunos ajustes adicionales en la configuración sobre el modo en el que recibimos este tipo de mensajes? Quizá, pero debemos tener en cuenta que han sido diseñados para maximizar su eficacia. ¿Quizá sería menos «agresivo» si su volumen inicial fuera más bajo y se fuera incrementando? Probablemente, pero en tal caso habría que ponderar hasta encontrar el punto dulce entre «agresividad» y velocidad de reacción, es decir, que en todo caso debería ser una progresión bastante rápida, y es que debemos pensar en emergencias en las que la velocidad de respuesta resultará determinante.

Y una última polémica, menor pero a la que también he encontrado referencias, es que el aviso se haya emitido en inglés. Sin embargo, en este punto hay que aclarar que se ha enviado en ambos idiomas, en castellano y en inglés. Lo que de nuevo me lleva a recordar que estos mensajes se difunden de manera masiva, mediante la difusión de celda, es decir, que el emisor no tiene constancia alguna del idioma nativo de la persona que lo recibe.

Recordemos que la Comunidad de Madrid recibe, a lo largo de todo el año, una importante cantidad de turismo internacional, y que durante su estancia en Madrid (al igual que en cualquier otra ubicación del país, si se diera el caso) también deben ser informados de estas eventualidades. Creo que polemizar sobre este punto es, no ya innecesario, sino francamente absurdo. Sería terrible si el mensaje solo se hubiera enviado en dicho idioma, claro, y en tal caso entendería perfectamente el enfado pero, como puedes ver en la imagen superior, que es la de mi teléfono personal, son dos los mensajes recibidos, el que se muestra en ese momento en pantalla, que está en inglés, junto con el mismo pero en español.

Así pues, y por resumir lo esencial (lo que en inglés se suele acotar con el ya famoso «TL:DR»), los mensajes de Protección Civil se envían y reciben de manera totalmente anónima, no vulneran la privacidad, pueden ser desactivados en Android y en iOS (aunque personalmente recomiendo no hacerlo) y, sin duda, lo más importante de todo: si os encontráis en alguna de las zonas afectadas por la DANA, por favor, tened mucho cuidado.