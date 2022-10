Protección Civil prueba su sistema de alertas a móviles

Si vives en Andalucía, Asturias o Cantabria y, de repente, has recibido en el móvil un mensaje de Protección Civil, no debes preocuparte por ello, ya que se trata de una prueba ya anunciada previamente, con la que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, entidad adscrita al Ministerio del Interior, quiere evaluar el funcionamiento de #ES-Alert, el servicio de alertas con el que, de ser necesario, las autoridades pueden informar rápidamente sobre emergencias a las personas que se puedan ver afectadas.

Para dichas pruebas, que se realizarán en distintos días en las distintas comunidades y ciudades autónomas, Protección Civil ha establecido este calendario:

24 de octubre : Andalucía, Asturias y Cantabria.

: Andalucía, Asturias y Cantabria. 27 de octubre : Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia.

: Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. 2 de noviembre : Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y Navarra.

: Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, Murcia y Navarra. 10 de noviembre : Canarias, Castilla y León, Ceuta y País Vasco.

: Canarias, Castilla y León, Ceuta y País Vasco. 16 de noviembre: Castilla la Mancha, La Rioja y Melilla.

Por lo tanto, en la fecha que corresponda a tu ubicación, es posible que tu teléfono móvil emita un pitido, asociado a un mensaje. En tal caso, y como ya hemos indicado, no debes preocuparte, ya que no se está produciendo ninguna emergencia, es solo una prueba del sistema que será empleado si, esperemos que no sea necesario, es necesario prevenir a la población de un área determinada, ante una emergencia que requiera de una rápida respuesta al respecto.

El sistema #ES-Alert de Protección Civil se basa en un tipo de servicio específico de las redes celulares, es decir, que no emplea ni Internet ni mensajes SMS, en el primer caso porque perdería efectividad en caso de terminales no conectados a Internet, y en el segundo porque se basa en la ubicación geográfica, no en la dirección del usuario cuando dio de alta la línea. Así, los mensajes se distribuyen a determinadas antenas de la red, aquellas ubicadas en la zona afectada por la potencial emergencia.

¿No has recibido el aviso de Protección Civil?

Son dos, principalmente, las razones por las que puede que no te haya llegado el aviso de prueba de Protección Civil (si estás en Andalucía, Asturias o Cantabria), o que no lo haga en las fechas que hemos indicado anteriormente, de encontrarte en esas regiones.

La primera, y fundamental, es que el aviso no se está enviando a la totalidad de la región, solo a determinadas antenas. Esto se explica porque el sistema de notificación debe ser lo suficientemente preciso como para informar solo a las zonas afectadas, y no a toda una comunidad autónoma, cuando el riesgo se circunscriba a un área geográfica mucho más pequeña.

La otra posibilidad es que, ya sea por defecto o por decisión propia, tengas desactivadas las notificaciones de este tipo, y es que tanto Android como iOS pueden configurarse para no recibir este tipo de mensajes. Hoy mismo ya se han podido ver algunos mensajes, en redes sociales, de usuarios que consideran que estas notificaciones son, en realidad, una amenaza para la privacidad y que, por lo tanto, recomiendan desactivarlas.

Personalmente, no me parece una buena idea. La difusión de celda (Cell broadcast), que es el sistema empleado para el envío de estos mensajes no es, de hecho, una tecnología especialmente enfrentada a la privacidad, pues a diferencia de los mensajes dirigidos a un usuario en concreto, en este caso lo único que influye en recibirlos o no es la antena a la que estamos conectados… una información de la que ya disponen los operadores sin necesidad alguna de emitir este tipo de mensajes. Recuerda que el teléfono se registra automáticamente cada vez que se conecta a una antena, sea al encenderse o al cambiar de una a otra.

Dicho de otra manera, si desactivamos los avisos de Protección Civil (o si no los activamos y la configuración por defecto en nuestro teléfono es que no ser reciban), perderemos un canal de información muy rápido y efectivo en caso de emergencias, sin que esto suponga mejora alguna en nuestra privacidad.

Sea como fuere, si quieres comprobar su estado y, eventualmente, cambiar su configuración, para recibir (o no hacerlo) los mensajes de Protección Civil, es bastante sencillo en ambos sistemas operativos, aunque en Android dependerá de la personalización del sistema operativo llevada a cabo por el fabricante de tu dispositivo (o del desarrollador con el que hayas querido actualizar tu móvil).

Android: accede a la configuración y busca, en ajustes, un apartado dedicado a alertas inalámbricas, ajustes de difusión, difusión de celda o similares. Al acceder al mismo, verás los tipos de alerta que puedes activar y desactivar. Ajústalas a voluntad.