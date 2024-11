NVIDIA App llega a su versión final, esto es todo lo que debes saber

El pasado mes de febrero tuve la oportunidad de probar NVIDIA App, una nueva aplicación que se convertirá en la sustituta de GeForce Experience. En aquel momento dicha aplicación se encontraba en fase beta, lo que significa que todavía no estaba terminada y que tenía pendientes algunas mejoras. A pesar de todo mi experiencia fue muy positiva, tanto que decidí dejarla instalada en mi equipo.

Esto quiere decir que no he dejado de utilizar la NVIDIA App desde que la instalé en febrero. Puede que alguno me diga que corrí un riesgo porque, al final, no deja de ser una aplicación en versión beta, pero la verdad es que esta aplicación estaba ya tan pulida y bien terminada que al final no tuve el más mínimo problema.

El tiempo ha pasado, NVIDIA ha ido lanzando nuevas actualizaciones con el objetivo de llevar esta aplicación a su versión final, y hoy por fin ha llegado el gran día. NVIDIA App ya está disponible en su versión final, y llega cargada de novedades muy importantes que la convierten en una opción muy superior y mucho más completa que GeForce Experience.

Qué es y qué incluye NVIDIA App

Es una aplicación diseñada para equipos que cuenten con una tarjeta gráfica NVIDIA, muy ligera y totalmente gratuita que se puede descargar a través de la web oficial de NVIDIA. Esta aplicación integra un conjunto de funciones y de tecnologías que nos harán la vida mucho más fácil, y además es mucho más ligera y rápida que GeForce Experience.

Según los datos oficiales del gigante verde, esta nueva aplicación se instala en la mitad de tiempo, ocupa un 17% menos de espacio y responde un 50% mejor. Además de esto también tiene una interfaz mucho más moderna e intuitiva, y cuenta con un conjunto de funciones muy interesantes que están perfectamente divididas en diferentes categorías.

En la pantalla de inicio podremos acceder con unos simples clics a todas las funciones y características que ofrece NVIDIA App. También sirve como portada para mostrar los últimos anuncios de NVIDIA, lo que nos permite estar informados y descubrir nuevas aplicaciones y herramientas de NVIDIA que puedan sernos de ayuda.

Si miramos en la parte izquierda encontraremos diferentes secciones que permitirán descargar los últimos controladores, visualizar los ajustes gráficos de los diferentes juegos que tengamos instalados, ver la información de nuestro equipo, canjear cupones y códigos de juegos y acceder a la sección de configuración, donde encontraremos diferentes opciones relacionadas con:

La superposición en juegos, que nos permite medir el rendimiento y visualizar el consumo de recursos en juegos.

Activar filtros en juegos y el modo foto.

Activar la descarga automática de controladores.

Personalizar las notificaciones y los directorios de búsqueda de juegos.

Con la NVIDIA App podremos utilizar la función de optimización automática de los juegos que haya identificado en nuestra biblioteca. Dichos ajustes están pensados para conseguir el mejor equilibrio entre calidad gráfica y rendimiento en función de la configuración de nuestro equipo. Muy útil, sobre todo para aquellos que no tienen claro cuáles son los ajustes más importantes en juegos a la hora de mejorar el rendimiento, y que prefieren que estos se configuren automáticamente.

Capa de superposición y el valor de las funciones exclusivas

La capa de superposición es sin duda alguna una de las características más importantes y de mayor valor que incluye NVIDIA App. Podemos activarla fácilmente pulsando «alt + z» en nuestro teclado, y a través de ella podremos disfrutar de un nuevo conjunto de funciones muy valiosas, como activar el códec de grabación AV1, que utiliza una compresión avanzada para mejorar la calidad de la captura de vídeo.

A través de esta capa también podremos utilizar la función de grabación de pantalla, lo que nos permitirá inmortalizar nuestras partidas, activar la repetición instantánea, hacer capturas de pantalla, acceder al modo foto, capturar automáticamente momentos destacados del juego, utilizar filtros, activar o desactivar el micrófono y activar la superposición de las métricas de rendimiento.

He querido hacer una mención especial a la sección de filtros porque esta juega un papel muy importante. Podemos acceder a ella pulsando «alt + F3», y no solo nos permitirá activar filtros básicos, sino que también nos dará la posibilidad de utilizar RTX Dynamic Vibrance, que mejorar la vivacidad y la claridad de la escena, y RTX HDR, que nos permite aplicar HDR (alto rango dinámico) a cualquier juego compatible que por defecto estaba limitado a SDR.

Ya os hablé sobre ambos en mi análisis de la primera versión de la NVIDIA App, y debo decir que marcan una diferencia tan grande que representan un gran valor en juegos. En la imagen adjunta podéis ver cómo mejora la calidad de imagen activando RTX Vibrance en Resident Evil 4 Remake, uno de los juegos donde más impacto tiene por su marcado contraste en zonas con poca iluminación.

Todas las claves sobre tu equipo y más rendimiento con un clic

A través de la sección «Sistema» podremos visualizar información importante sobre nuestro PC, y también tendremos la oportunidad de activar un ajuste automático de overclock que subirá la frecuencia de trabajo de nuestra tarjeta gráfica para mejorar el rendimiento. Dicho ajuste es automático y se realiza de forma segura, así que no tendremos nada de lo que preocuparnos.

Esta ha sido, precisamente, una de las novedades más importantes que el gigante verde ha introducido en NVIDIA App desde que esta llegó en fase beta. Y hablando de novedades, tampoco podemos pasar por alto otras funciones y novedades importantes que se han incorporado en la versión final, y que la han convertido en una de las mejores aplicaciones de su clase, como por ejemplo la posibilidad de volver a un driver anterior, el soporte de RTX HDR en configuraciones multimonitor y el soporte de AV1 en ShadowPlay.