Razer Basilisk V3 Pro 35K, análisis: un ratón a la última para llegar a lo más alto

El Razer Basilisk V3 Pro 35K se ha convertido por méritos propios en uno de los ratones más importantes dentro del catálogo de Razer, y también en uno de los más interesantes dentro de su rango de precios. Es lógico, porque la verdad es que no le falta de nada, puede presumir de contar con un diseño y una iluminación LED RGB espectaculares, y de contar con un conjunto de prestaciones sobresaliente.

Ya os hablamos de él hace cosa de un mes, cuando se produjo su lanzamiento oficial, y compartimos con vosotros un resumen de sus especificaciones y novedades más importantes frente a la generación anterior, entre las que destaca sin duda el nuevo sensor Razer Focus Pro, que puede alcanzar los 35.000 DPI y ofrece funciones de rastreo asimétrico, seguimiento inteligente y sincronización de movimiento.

Está claro que un ratón de este tipo apunta directamente a la gama alta, y esto se deja notar también en el precio. Se puede comprar por 179,99 euros, una cifra elevada que seguro que te ha llevado a preguntarte si realmente vale lo que cuesta. No te preocupes, que no te voy a dejar con la duda. Lo he estado probando durante dos semanas, y en este análisis te voy a contar mis impresiones y todo lo que debes saber sobre el Razer Basilisk V3 Pro 35K.

Análisis externo del Razer Basilisk V3 Pro 35K

La caja del Razer Basilisk V3 Pro 35K ya denota que estamos ante un producto premium, y nada más sacarlo de la caja esta primera impresión se confirma totalmente por la calidad y el cuidado que Razer ha puesto tanto en el ratón como en el resto de accesorios. En la caja se incluyen, además del ratón, el cable de carga USB, el receptor USB para conectar el ratón en la banda de 2,4 GHz y el dongle de extensión, que es muy útil para colocar el receptor lo más cerca posible del ratón.

En estas dos imágenes tomadas más de cerca podemos ver con la calidad del cable de carga USB, que está protegido por una capa de nailon, un material de mucha más calidad y mayor resistencia que el plástico tradicional que podemos encontrar en otros tipos de cables, y viene con dos fundas de protección en los conectores. La calidad del dongle de extensión también está a la altura del conjunto.

Las sensaciones que transmite el Razer Basilisk V3 Pro 35K nada más sacarlo de la caja son realmente buenas, tanto por estética como por calidad de construcción. En términos de diseño este ratón es uno de los más bonitos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, gracias a su acertada combinación de líneas marcadamente angulosas con detalles redondeados, y a la combinación del color blanco con detalles en plástico negro brillante.

La línea que ha utilizado Razer en este ratón no juega un papel meramente estético, también tiene un rol muy importante en términos de ergonomía. Con el primer agarre ya queda claro que es un ratón con un tamaño bien equilibrado y una ergonomía sobresaliente. Mis manos no son especialmente grandes (tampoco pequeñas), y se adaptó como un guante.

Siguiendo con la ergonomía, el Razer Basilisk V3 Pro 35K es un ratón que se adapta a la perfección a cualquier tipo de agarre, aunque en mi opinión da lo mejor de sí con los de tipo garra y palma, gracias a la generosa curva que presenta en su parte central y a la terminación alargada de los botones de clic izquierdo y derecho.

En la vista lateral podemos ver tres botones dedicados presentes en la parte izquierda. Razer ha acertado con la distribución, ya que tenemos suficiente espacio para asentar cómodamente el pulgar y al mismo tiempo podemos acceder con facilidad a dichos botones. También podemos ver que esta zona está terminada en goma con un tacto rugoso para mejorar el agarre.

Desde la perspectiva superior vemos los botones de clic derecho e izquierdo, la rueda de scroll y el lateral derecho terminado también en goma rugosa para conseguir un mejor agarre. La rueda tiene iluminación LED RGB, y se puede desplazar a izquierda y a derecha para hacer dos tipos de clic diferentes, lo que supone un valor muy interesante en juegos donde debemos realizar muchas acciones diferentes en periodos muy cortos de tiempo.

Echamos un vistazo a la base y vemos las partes revestidas de teflón, un material que como dije anteriormente mejora el deslizamiento y es altamente resistente a la fricción y al desgaste. También tenemos el interruptor para elegir el mod de conectividad y contamos con iluminación LED RGB en la parte inferior. El círculo protege un espacio donde podemos guardar el dongle de conectividad en la banda de 2,4 GHz.

En la parte posterior tenemos el logo de Razer, que tiene iluminación LED RGB, y podemos apreciar mejor la curvatura que va desde esa parte hasta la zona frontal, y como se va a haciendo cada vez menos marcada para mejorar precisamente la ergonomía en los agarres de tipo garra y palma.

Esta vista ampliada nos permite apreciar con más detalle la calidad de materiales del Razer Basilisk V3 Pro 35K. Como os dije anteriormente, la terminación en goma del lateral con una terminación rugosa juega un papel muy importante permitiendo un agarre perfecto incluso tras largas horas de juego, y los botones se han integrado a la perfección.

En el otro lateral tenemos también una zona de goma rugosa para reforzar el agarre. Si os fijáis bien en esta imagen veréis también que las zonas de plástico en color blanco tienen una terminación ligeramente rugosa, un detalle que también contribuye a un mejor agarre. La calidad de los plásticos es excelente, como podemos apreciar en estas imágenes cercanas del ratón.

En esta vista podemos vemos los dos botones adicionales que están colocados justo debajo de la rueda de scroll, y también podemos ver de nuevo ese acabado rugoso de los plásticos en color blanco y la calidad de los detalles en plástico negro brillante, que generan un contraste muy bonito y son un gran detalle a nivel estético.

La terminación rugosa se extiende por todo el plástico blanco, y como vemos en esta última imagen llega incluso a los botones de clic derecho e izquierdo. El acabado de goma de la rueda de scroll es otro detalle de calidad, y mejora la experiencia de uso gracias al tacto y al agarre que ofrece cuando la utilizamos para desplazarnos verticalmente o para hacer clics.

Sin duda un ratón sobresaliente tanto en diseño como en calidad de construcción. No cabía esperar menos teniendo en cuenta que hablamos de un modelo que tiene un precio de 179,99 euros, una cifra que lo coloca directamente dentro de la gama alta.

Especificaciones del Razer Basilisk V3 Pro 35K

Chasis fabricado en plástico, con goma rugosa en los laterales para mejorar el agarre.

Base deslizante fabricada en teflón, un material muy resistente que garantiza un movimiento suave.

Cuenta con 11 botones programables totalmente personalizables a través de la aplicación gratuita Razer Synapse.

Tres opciones de uso: conectado por cable, mediante conectividad Bluetooth o a través de Razer HyperSpeed Wireless (incluye el adaptador).

Sensor óptico Focus Pro de segunda generación con una sensibilidad de hasta 35.000 DPI.

Funciones de rastreo asimétrico, seguimiento inteligente y sincronización de movimiento.

Velocidad máxima de hasta 750 IPS, con una aceleración máxima de 70G.

Interruptores ópticos de tercera generación con una vida útil garantizada de 90 millones de clics.

Rueda inclinable Razer HyperScroll de cuatro direcciones y tres modos con aceleración virtual.

Iluminación LED RGB Chroma de 13 zonas personalizable con 16,8 millones de colores.

Memoria para almacenar hasta cinco perfiles diferentes.

Batería recargable con una autonomía de hasta 140 horas conectado a través de Razer HyperSpeed Wireless (1.000 Hz), hasta 28 horas utilizando el Razer HyperPolling Wireless Dongle (8.000 Hz) y hasta 210 horas conectado por Bluetooth.

Medidas: 130 mm de largo, 75,1 mm de ancho y 42,5 mm de alto.

Compatible con carga inalámbrica de última generación.

Cable de carga USB incluido y dongle Razer HyperSpeed Wireless incluidos.

Peso: 112 gramos (sin cable).

Precio: 179,99 euros.

Configuración y experiencia de uso

El Razer Basilisk V3 Pro 35K viene cargado de fábrica, así que no tenemos que esperar para empezar a utilizarlo. Tenemos tres opciones, la primera es conectarlo a través del cable incluido, la segunda es optar por vincularlo a nuestro equipo vía Bluetooth, y la tercera es recurrir al dongle incluido, que trabaja en la banda de 2,4 GHz y se conecta al PC o portátil a través de un puerto USB.

Las tres opciones funcionan a la perfección, no tenemos que entrar en complicadas configuraciones y es un dispositivo «plug and play». Una vez encendido el Razer Basilisk V3 Pro 35K empieza a mostrar sus colores. La iluminación LED RGB que incluye este ratón es una de las mejores que he visto hasta el momento, y creo que las imágenes adjuntas hablan por sí solas.

La calidad de la iluminación LED RGB que ofrece el Razer Basilisk V3 Pro 35K es sin duda otro de sus puntos fuertes, y eleva la estética del ratón a un nivel espectacular. Es muy bonito, y creo que Razer ha acertado de pleno al centralizar la mayor parte de la iluminación LED RGB en la base del ratón, ya que genera un efecto muy atractivo cuando lo utilizamos, gracias al reflejo de esta sobre la mesa o sobre la alfombrilla.

Mi primer contacto con el ratón fue mejor de lo esperado. Por tamaño y ergonomía se acomodó de maravilla a mi mano, el deslizamiento fue fluido y preciso, las sensaciones que me transmitió al tacto fueron muy buenas tanto en la palma como en los dedos de clic y de agarre, y todos los botones adicionales están perfectamente situados para que podamos acceder a ellos al instante y de forma cómoda.

Los laterales de goma están perfectamente situados y bien perfilados, y esto hace que el agarre sea de los mejores que he podido experimentar en un ratón. Los espacios para colocar los dedos son amplios, pero en su justa medida para que no tengamos problemas a la hora de llegar a todos los botones disponibles. Esto es muy importante, porque un ratón con espacioso demasiado grandes acabaría siendo incómodo.

El tacto de la rueda de scroll merece una mención especial, y es que se sale de lo habitual, y para bien. La rueda Razer HyperScroll no solo permite hacer dos clics adicionales, sino que además puede funcionar en modo de desplazamiento dentado y en modo libre. El primero es la gran novedad, ya que nos da la sensación de esta moviendo un engranaje dentado que marcada cada desplazamiento que hacemos.

Para juegos el modo de desplazamiento dentado es, a mi juicio, el mejor, porque nos permite un deslizamiento más preciso y mejor definido que nos será de gran ayuda en una gran cantidad de juegos. El modo de desplazamiento libre puede ser mejor opción en aquellos juegos donde importe más la rapidez que la precisión, y si queremos disfrutar de ambos mundos tenemos el modo de carrete virtual, que aplica uno u otro modo en función de lo rápido que desplacemos la rueda.

El Razer Basilisk V3 Pro 35K cuenta también con aceleración virtual, que nos permitirá aumentar la velocidad de desplazamiento de la rueda del ratón en función de lo rápido que la estemos girando. Esto es especialmente útil cuando tenemos que desplazarnos por artículos y textos muy largos, un detalle interesante que demuestra que aunque este ratón está especializado en juegos Razer no se ha olvidado de otros escenarios de uso.

Aunque es cierto que el Razer Basilisk V3 Pro 35K funciona como un dispositivo «plug and play», si queremos sacarle el máximo partido tendremos que descargar el software Razer Synapse 4. Este es muy ligero y totalmente gratuito, e incluye el software Razer Chroma, que nos permitirá personalizar la iluminación del ratón y vincularlo con otros dispositivos Chroma.

Este software está lleno de posibilidades, como podemos ver en la galería adjunta. Con él podemos personalizar la sensibilidad del ratón con aumentos desde 1 DPI, crear diferentes perfiles de sensibilidad entre los que podemos alternar con un simple clic, ajustar la tasa de sondeo, cambiar el modo de la rueda de desplazamiento, activar las funciones de carrete inteligente y de aceleración, crear marcos, personalizar la iluminación LED RGB, activar el seguimiento inteligente con rastreo asimétrico y muchas cosas más.

En el vídeo adjunto podéis ver en vivo cómo funciona la iluminación LED RGB del Razer Basilisk V3 Pro 35K utilizando uno de mis perfiles favoritos. La iluminación es regulable en intensidad y dispone de una función de atenuación inteligente, que nos ayudará a reducir el consumo de batería.

He probado el Razer Basilisk V3 Pro 35K tanto haciendo un uso normal de mi PC como en juegos, y la experiencia ha sido sobresaliente en ambos casos. El deslizamiento del ratón se puede afinar a la perfección y crear diferentes perfiles adaptados a diferentes escenarios de uso, lo que me permite tener un perfil para editar imágenes, otro para uso típico de Windows 11 y ofimática, otro para juegos de acción y otro para juegos más tranquilos.

Bajo un uso básico el ratón se comporta de maravilla, y demuestra una gran versatilidad gracias a las diferentes opciones de configuración que tenemos a través de Razer Synapse 4. En juegos es donde desarrolla de verdad todo su potencial, y demuestra que lo tiene todo para ser considerado como uno de los mejores ratones de su clase.

El deslizamiento del Razer Basilisk V3 Pro 35K es excelente en casi cualquier superficie, los clics entran de forma instantánea, gracias al tiempo de respuesta de solo 0,2 ms que tienen los interruptores ópticos que integra, y sin tiempo de rebote. La ergonomía es tan buena que me permitió mover el ratón con total precisión incluso en situaciones de acción frenética sin perder comodidad.

En todo momento pude llegar a todos los botones adicionales, y los de la zona cercada al pulgar de agarre no me molestaron en absoluto. Por otro lado, la rueda de dirección en modo dentado también mejora mucho la experiencia y marca una gran diferencia, especialmente en juegos de acción y en títulos de rol donde prima la precisión sobre la velocidad.

He probado el Razer Basilisk V3 Pro 35K en juegos como DOOM Eternal, League of Legends, Diablo IV y Guild Wars 2, y su comportamiento ha superado mis expectativas, porque fue capaz de ofrecer una experiencia óptima en todos ellos a pesar de pertenecer a géneros muy diferentes.

Notas finales: un ratón a la altura de su precio

Crear un ratón de primer nivel que sea capaz de combinar estética, ergonomía e innovación no es nada sencillo. El Razer Basilisk V3 Pro 35K cumple con todas esas premisas, y además se atreve a subir el listón con características y novedades que realmente mejoran la experiencia de uso, y que supone un valor a tener en cuenta.

A nivel de diseño es uno de los ratones más atractivos que existen. Estéticamente hablando es un diez en todos los sentidos, cuenta con una iluminación LED RGB sobresaliente tanto por integración como por calidad, y su calidad de construcción está a la altura del conjunto. Lo mismo puedo decir de la ergonomía, que hace que el Razer Basilisk V3 Pro 35K sea uno de los ratones más cómodos y con mejor agarre y distribución de botones que he probado hasta la fecha.

En cuanto a sus prestaciones, es uno de los ratones para gaming más avanzados que existen, y esto se deja notar desde el momento en el que empezamos a utilizarlo. La calidad del sensor es fantástica, podemos personalizar la sensibilidad con una precisión absoluta, el deslizamiento es perfecto y la respuesta de los sensores ópticos es simplemente perfecta, sin rebotes y con una respuesta de solo 0,2 ms.

La autonomía también ha mejorado frente a la generación anterior, y es otro detalle importante que le hace sumar puntos. Haciendo una valoración global puedo decir que el Razer Basilisk V3 Pro 35K es un ratón casi perfecto y totalmente recomendable. Solo puedo ponerle un «pero», y es su precio de venta, que es alto. No obstante, es totalmente comprensible teniendo en cuenta lo que ofrece.