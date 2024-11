Anunciados los nominados al GOTY 2024

El GOTY 2024 ya tiene candidatos, y con ellos llega la mayor cita anual para los amantes de los videojuegos: The Game Awards 2024. Este evento, considerado el más importante de la industria, ha revelado su lista completa de nominados, destacando tanto los grandes éxitos comerciales como las joyas independientes que han marcado este año. Así, y como no podría ser de otra manera, ya han comenzado las apuestas sobre qué títulos terminarán llevándose el gato al agua.

Con seis aspirantes al Juego del Año, entre ellos Final Fantasy VII Rebirth, Black Myth: Wukong y Elden Ring: Shadow of the Erdtree, la categoría principal refleja un equilibrio entre superproducciones consolidadas y propuestas innovadoras que han sabido cautivar a crítica y público. La lista la completan Astro Bot, Balatro y Metaphor: ReFantazio, títulos que destacan por su enfoque creativo y su capacidad para ofrecer experiencias únicas.

Además de los nominados al GOTY 2024, la categoría de Mejor Dirección agrupa a algunos de los mismos títulos, lo que reafirma la calidad de su desarrollo y la visión creativa de sus equipos. Juegos como Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth y Black Myth: Wukong no solo buscan brillar en los apartados técnicos, sino también en su capacidad para liderar narrativas complejas e innovadoras. Por otro lado, la categoría de Mejor Narrativa incluye historias profundamente inmersivas como las de Senua’s Saga: Hellblade II y Silent Hill 2, que marcan el regreso de dos sagas icónicas.

El diseño artístico y sonoro vuelve a ser uno de los focos de las nominaciones, con categorías como Mejor Dirección de Arte, donde destacan títulos como Neva y Metaphor: ReFantazio, y Mejor Banda Sonora, donde Silent Hill 2 y Stellar Blade han capturado la atención con composiciones que elevan la experiencia de juego. Estas categorías reflejan cómo los videojuegos han trascendido como forma de arte, combinando elementos visuales, narrativos y musicales en un medio interactivo.

Los juegos independientes también tienen su espacio en The Game Awards 2024, con títulos como Balatro, Lorelei and the Laser Eyes y Animal Well que destacan en la categoría de Mejor Juego Independiente. Estas obras, alejadas de los grandes presupuestos, han demostrado que la creatividad y la innovación pueden rivalizar con cualquier superproducción. En la categoría de Mejor Juego Debutante Indie, destacan The Plucky Squire y Pacific Drive, dos apuestas que han generado un gran impacto desde su anuncio.

Otra categoría que subraya el avance de la industria es Innovación en Accesibilidad, donde juegos como Call of Duty: Black Ops 6 y Star Wars Outlaws han integrado opciones diseñadas para hacer que sus experiencias sean más inclusivas. Esto refleja el compromiso de los desarrolladores por crear mundos abiertos a un público cada vez más diverso. Del mismo modo, la categoría Juegos por el Impacto reúne títulos como Closer the Distance y Life is Strange: Double Exposure, que abordan temas relevantes y buscan generar una conexión emocional significativa.

The Game Awards 2024 se celebrará el 13 de diciembre y, como en años anteriores, será transmitido en directo a nivel mundial. Conducido por Geoff Keighley, el evento no solo destaca por sus premios, sino también por su capacidad para adelantar lo que será tendencia en la industria. La expectación es máxima: ¿qué juego se alzará con el título de GOTY 2024? ¿Cuál es tu apuesta? ¡Espero leerla en los comentarios!

Lista completa de candidatos

Juego del año (GOTY 2024):

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Sombra del Árbol Áureo

Final Fantasy VII Renacimiento

Metaphor: ReFantazio

Mejor dirección:

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Sombra del Árbol Áureo

Final Fantasy VII Renacimiento

Metaphor: ReFantazio

Mejor narrativa:

Final Fantasy VII Renacimiento

Like a Dragon: Riqueza Infinita

Metaphor: ReFantazio

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Mejor dirección de arte:

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Sombra del Árbol Áureo

Metaphor: ReFantazio

Neva

Mejor banda sonora y música:

Astro Bot

Final Fantasy VII Renacimiento

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Mejor diseño de audio:

Astro Bot

Call of Duty: Black Ops 6

Final Fantasy VII Renacimiento

Senua’s Saga: Hellblade II

Silent Hill 2

Mejor interpretación:

Hannah Telle, Life is Strange: Double Exposure

Briana White, Final Fantasy VII Renacimiento

Humberly González, Star Wars Outlaws

Luke Roberts, Silent Hill 2

Melina Juergens, Senua’s Saga: Hellblade II

Innovación en accesibilidad:

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: La Guardia del Velo

Prince of Persia: La Corona Perdida

Star Wars Outlaws

Juegos con impacto social:

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

Mejor juego en desarrollo continuo:

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Mejor soporte a la comunidad:

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Mejor juego independiente:

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Mejor juego debutante indie:

Balatro

Animal Well

Manor Lords

Pacific Drive

The Plucky Squire

Mejor juego para móviles:

AFK Journey

Balatro

Pokémon Trading Card Game Pocket

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Mejor juego de realidad virtual/aumentada:

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath 2

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

Mejor juego de acción:

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Stellar Blade

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Mejor juego de acción/aventura:

Astro Bot

Prince of Persia: La Corona Perdida

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

The Legend of Zelda: Ecos de Sabiduría

Mejor juego de rol:

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Sombra del Árbol Áureo

Final Fantasy VII Renacimiento

Like a Dragon: Riqueza Infinita

Metaphor: ReFantazio

Mejor juego de lucha:

Granblue Fantasy Versus: Rising

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Mejor juego familiar:

Princess Peach: Showtime!

Astro Bot

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Ecos de Sabiduría

The Plucky Squire

Mejor juego de estrategia/simulación:

Frostpunk 2

Age of Mythology: Retold

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Mejor juego deportivo/carreras:

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Mejor juego multijugador:

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Mejor adaptación:

Arcane

Fallout

Knuckles

Like a Dragon: Yakuza

Tomb Raider: La Leyenda de Lara Croft

Juego más esperado:

Death Stranding 2: En la Playa

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Más Allá

Monster Hunter Wilds

Creador de contenido del año:

CaseOh

IlloJuan

Techno Gamerz

TypicalGamer

Usada Pekora

Mejor juego de esports:

DOTA 2

Counter-Strike 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Mejor atleta de esports:

33 – Neta Shapira

Aleksib – Aleksi Virolainen

Chovy – Jeong Ji-hoon

Faker – Lee Sang-hyeok

ZyWoO – Mathieu Herbaut

ZmjjKk – Zheng Yongkang

Mejor equipo de esports: