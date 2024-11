La familia Echo Show, de Amazon, vuelve a crecer

Amazon ha presentado dos nuevas incorporaciones a su popular línea Echo Show, haciendo que sean más los perfiles de usuario que se pueden sentir interesados por un tipo de dispositivo que, reconozco, en mi caso me resulta bastante atractivo. Son el Echo Show 21, con una pantalla de gran tamaño y diseño pensado para el hogar conectado, y una versión renovada del Echo Show 15, que incluye mejoras en audio y cámara. Con estos lanzamientos, la compañía sigue consolidando su posición como líder en dispositivos inteligentes para el hogar.

El Echo Show 21 es el dispositivo más grande de la serie hasta la fecha. Su pantalla de 21 pulgadas con resolución 1080p está diseñada para ser montada en la pared, convirtiéndolo en el centro de control ideal para el hogar conectado. Este modelo ofrece una experiencia visual inmersiva, perfecta para consumir contenido multimedia, realizar videollamadas o gestionar tareas diarias. Además, incorpora altavoces mejorados que duplican los graves y tecnología de adaptación al entorno, asegurando una calidad de audio superior en cualquier espacio.

Mientras que el Echo Show 21 se posiciona como la opción más grande y avanzada de la serie, la actualización del Echo Show 15 está orientada a quienes buscan un diseño más compacto sin renunciar a las capacidades de un centro de control inteligente. Este modelo añade mejoras significativas en la calidad de audio y cámara, manteniendo su atractivo para espacios reducidos o usos específicos en el hogar. Ambas opciones están diseñadas para adaptarse a diferentes necesidades, ampliando la versatilidad de la línea Echo Show.

La integración en el ecosistema de hogar inteligente es otro de los puntos fuertes de ambos dispositivos. Equipados con Alexa, los nuevos Echo Show permiten gestionar múltiples dispositivos conectados desde una única interfaz, simplificando tareas cotidianas y ofreciendo una experiencia más fluida. Su compatibilidad con estándares como Wi-Fi 6E, Thread y Zigbee, además de su capacidad como controladores de dispositivos Matter, los posiciona como herramientas clave para un hogar conectado. Esta combinación de funcionalidades no solo facilita la gestión de dispositivos, sino que también asegura una mayor compatibilidad con los estándares tecnológicos que definen el futuro del hogar inteligente.

Además de sus capacidades técnicas, los Echo Show 21 y 15 ofrecen opciones de instalación flexibles. Ambos incluyen equipo de montaje en pared y el Alexa Voice Remote, mientras que el soporte de sobremesa se vende por separado. Este enfoque modular permite a los usuarios personalizar su configuración según el espacio disponible y el uso que deseen darle, desde un panel de organización familiar hasta una pantalla para entretenimiento.

Con estos nuevos dispositivos, Amazon amplía las posibilidades de su línea Echo Show y consolida una propuesta que no solo abarca tecnología avanzada, sino también flexibilidad y diseño. Los Echo Show 21 y Echo Show 15 no solo buscan integrarse en nuestros hogares, un objetivo largamente perseguido por la compañía, sino también redefinir cómo interactuamos con nuestros dispositivos conectados, adaptándose a las necesidades cambiantes de los usuarios y del mercado.

Los nuevos Echo Show ya están disponibles en la web de Amazon. El precio del Echo Show 15 es de 329,99 euros, y el del Echo Show 21 es de 439,99 euros.

