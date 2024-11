ASUS ExpertBook P5, análisis: inteligencia ultraligera

El ASUS ExpertBook P5 es un portátil ultraligero con el que la compañía taiwanesa ha hecho una interesante apuesta por la movilidad, pero manteniendo un alto nivel de prestaciones en todos los sentidos.

No es nada fácil cumplir esos objetivos. Pensad que cuando aumentamos las prestaciones de un portátil lo más habitual es que tengamos que hacer sacrificios a nivel de autonomía, tamaño y peso. Con el ASUS ExpertBook P5 esto no ha sido un problema porque ASUS ha sabido afinar la elección de cada componente.

A esa acertada combinación de componentes se suma un diseño minimalista y totalmente atemporal que queda bien en cualquier escritorio, y una calidad de construcción de primera en la que destacan el chasis en aluminio y la certificación de resistencia de grado militar MIL-STD 810H.

En líneas generales el ASUS ExpertBook P5 es un equipo que se dirige a profesionales que necesiten estar constantemente en movimiento, y también es una opción interesante para docentes e incluso para estudiantes, ¿pero qué valor es capaz de ofrecer realmente por lo que cuesta? Si quieres descubrirlo sigue leyendo, que te lo voy a contar en este análisis.

Análisis externo del ASUS ExpertBook P5

Como dije anteriormente, este portátil adopta un diseño minimalista muy discreto y tiene un carácter marcadamente atemporal. Combina con gran acierto bordes planos con líneas rectas y esquinas redondeadas para crear una estética inmune al paso del tiempo, y tiene un perfil muy delgado con un grosor de entre 1,49 cm y 1,64 cm, dependiendo de dónde hagamos la medición.

En la tapa tenemos el distintivo ASUS Expertbook, y nada más, lo que se traduce en un acabado bastante plano y discreto, algo que francamente me parece muy acertado, porque denota simplicidad y elegancia, dos cosas que siempre gustan en el ámbito docente y profesional. El chasis de este equipo está fabricado en aluminio, un material ligero pero resistente que tiene un tacto premium.

La solidez estructural del ASUS ExpertBook P5 es sobresaliente. Es cierto que es un equipo muy delgado y ligero, pero esto no está reñido con la calidad de construcción, y este equipo lo deja claro desde el momento en el que lo sujetamos por primera vez. No he encontrado partes blandas ni ninguna zona que transmita fragilidad.

Al abrirlo tenemos una pantalla de 14 pulgadas con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles en formato 16:10. Este formato es ideal para trabajar, porque nos deja más espacio en vertical. El panel es de tipo IPS, lo que significa que ofrece ángulos de visión de 178 grados, está protegido por una capa anti-reflectante y su relación pantalla cuerpo es del 90%.

En la parte superior tenemos una cámara con resolución 1080p e infrarrojos que es compatible con reconocimiento facial a través de Windows Hello. Tiene un obturador físico que bloquea totalmente la cámara, lo que nos garantía una privacidad total, y está acompañada por una matriz de micrófonos, lo que significa que contamos con todo lo necesario para realizar videollamadas.

Pasamos a la mitad inferior, y nos encontramos con un teclado de tipo cliclet con un recorrido por pulsación de 1,5 mm, una distancia óptima teniendo en cuenta el tamaño del ASUS ExpertBook P5, un equipo de solo 14 pulgadas que además es muy delgado. Las teclas son más grandes, tienen iluminación LED y es resistente a los derrames.

Además de la posibilidad de utilizar el reconocimiento facial podemos utilizar el lector de huellas dactilares que viene integrado en la tecla de encendido. Ambas opciones son igualmente válidas, aunque para un uso diario veo más cómodo recurrir al reconocimiento facial.

Debajo del teclado tenemos una almohadilla táctil con un tamaño bastante generoso, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un equipo de 14 pulgadas. Su tacto es suave, tiene un buen deslizamiento y los clics derecho e izquierdo tienen una respuesta adecuada.

En los laterales tenemos el abanico de conectores y puertos. ASUS ha integrado un conjunto que cubrirá sin problemas las necesidades de cualquier usuario, ya que contamos con dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A, dos conectores Thunderbolt 4, una salida HDMI 2.1 y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Especificaciones del ASUS ExpertBook P5

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio.

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Pantalla de 14 pulgadas con panel IPS, resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y formato 16:10.

Brillo máximo de 400 nits, acabado antirreflejos y tasa de refresco de 144 Hz. Compatible con Adaptive Sync.

Reproduce el 100% del espacio de color sRGB, tiene una relación pantalla cuerpo del 90%.

Componentes clave

SoC Intel Core Ultra 7 258V de consumo ultra bajo fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC (N3B), que integra CPU, GPU, NPU y memoria LPDDR5X.

El procesador (CPU) tiene 4 núcleos P (Lion Cove) a 2,2 GHz-4,8 GHz y 4 núcleos E (Skymont) a 2,2 GHz-3,7 GHz. Dispone de 12 MB de caché L3 y 14 MB de caché L2, su TDP es de 17 vatios, puede subir a37 vatios en modo turbo.

La CPU tiene 8 núcleos y 8 hilos en total.

GPU integrada Intel Arc Graphics 140V con 8 bloques Xe2, 8 núcleos para aceleración de trazado de rayos, 128 unidades de matrices para IA, 64 unidades de texturizado y 32 unidades de rasterizado. Tiene un pico de velocidad de 2.050 MHz, y alcanza una potencia máxima en FP32 de 4,20 TFLOPs.

NPU 4.0 de última generación con una potencia máxima de 47 TOPs (INT8). Supera el requisito de 40 TOPs para mover Microsoft Copilot+ en local.

Chip de seguridad Microsoft Pluton.

La potencia combinada de la CPU, GPU y NPU es de hasta 120 TOPs.

32 GB de memoria LPDDR5X a 8.533 Mbps integrada en el mismo sustrato que la CPU.

Dos unidades SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB que superan los 6 GB/s de velocidad en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conectividad cableada: dos puertos USB 3.2 Gen 2 Type-A, dos conectores Thunderbolt 4, una salida HDMI 2.1 y un jack de 3,5 mm para entrada y salida de sonido.

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Batería de 63 Wh compatible con recarga rápida de 65 vatios.

Sistema de refrigeración con un ventilador que hace contacto con el SoC Intel Lunar Lake.

El chasis incorpora una zona de rejilla que facilita la entrada de aire frío desde la base y la salida del aire caliente desde la parte superior trasera.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED. Cada tecla tiene un recorrido por pulsación de 1,5 mm. Incluye la tecla dedicada de Copilot.

Almohadilla táctil de deslizamiento suave de gran tamaño colocada en posición central.

Cámara frontal FullHD con obturador físico e infrarrojos compatible con reconocimiento facial y Windows Hello.

Dos altavoces con amplificador inteligente compatibles con Dolby Atmos.

Matriz de dos micrófonos integrados con cancelación de ruido bidireccional.

Tecnología ASUS AiSense para mejorar las videollamadas reduciendo el nivel de ruido y utilizando diferentes efectos, como desenfoque de fondo, corrección del contacto visual y encuadre automático.

Atenuación adaptativa del brillo de la pantalla y bloqueo adaptativo para mejorar la seguridad. Si el portátil detecta que no estamos delante del equipo se bloqueará automáticamente para prevenir accesos no autorizados.

Lector de huellas dactilares integrado en la tecla de encendido.

Software MyASUS preinstalado, que nos permite visualizar fácilmente el estado del equipo y realizar diferentes ajustes, incluyendo el cambio de perfiles de rendimiento.

ASUS AI ExpertMeet, que incluye funciones potenciadas por inteligencia artificial de gran utilidad, como la captura y transcripción de reuniones con identificación de oradores, subtítulos traducidos por IA, cancelación de ruido por IA, cámara mejorada con IA y marca de agua.

Certificaciones REACH, ENERGY STAR 8.0 y RoHS.

Windows 11 Pro como sistema operativo preinstalado.

Medidas y peso: 31,20 x 22,32 x 1,49 ~ 1,64 cm, 1,27 kilogramos.

Cinco años de garantía.

Precio: desde 999 euros (con Intel Core Ultra 5 y 16 GB de RAM).

Experiencia de uso y rendimiento básico

Como siempre empiezo este apartado comentando mis primeras impresiones con el ASUS ExpertBook P5 nada más sacarlo de la caja. Desde el momento en el que lo tenemos en la mano se nota que es un portátil con una terminación premium, el aluminio transmite muy buenas sensaciones, y la calidad de construcción en general raya a un buen nivel.

El bajo peso y su tamaño del ASUS ExpertBook P5 hacen que sea muy cómodo y fácil de transportar, dos valores que agradecerán todos aquellos que tengan que llevar encima el portátil a diario y que no quieran lidiar con las incomodidades que ofrecen en este sentido los portátiles de dos o más kilogramos.

A pesar de su pequeño tamaño, la relación pantalla cuerpo del 90%, su resolución de 2.560 x 1.600 píxeles y el formato 16:10 hacen que tengamos bastante espacio para trabajar con comodidad, tanto que podemos tener abiertos dos navegadores en paralelo, dos aplicaciones o dos ventanas y no tendremos ningún problema.

Windows 11 vuela en este equipo, que además se comporta de una manera muy silenciosa incluso con cargas de trabajo moderadas. Cuando le pedimos el máximo de rendimiento el ruido del ventilador aumenta para disipar la mayor cantidad de calor que genera el Intel Core Ultra 7 258V, algo que es totalmente lógico, y en ningún momento llega a ser molesto.

Ese buen rendimiento y su bajo nivel de ruido lo convierten en una opción muy interesante para profesionales y estudiantes que se muevan en espacios donde el silencio sea algo fundamental. Esto quiere decir que, por ejemplo, es un portátil ideal para oficinas y centros educativos, y que podrás utilizarlo sin problema incluso en una biblioteca.

La pantalla no está a la altura de los paneles OLED que ASUS utiliza en otros equipos, pero el panel IPS que monta este portátil ofrece una experiencia de uso notable, sobre todo gracias a su alta densidad de píxeles por pulgada y a sus ángulos de visión de 178 gados. Reproduce el 100% del espacio sRGB, algo que se deja notar en la representación de los colores, que en general raya a un buen nivel.

El teclado ofrece una experiencia muy buena, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos hablando de un portátil de 14 pulgadas. Las teclas traen una ligera concavidad que mejora la ergonomía, tienen un tamaño considerable y un recorrido por pulsación de 1,5 mm, lo que me permitió escribir con rapidez cometiendo muy pocos errores, sin pulsaciones erróneas y sin problemas de fatiga temprana.

La almohadilla táctil también respondió muy bien en todo momento, tanto en los deslizamientos como en los clics, y la iluminación LED del teclado es bastante discreta pero funciona a la perfección, y marca una diferencia muy clara cuando utilizamos el portátil con poca o ninguna iluminación ambiental. Encaja, además, con el enfoque minimalista y elegante del equipo.

El resto de elementos no desentonaron en absoluto. La cámara ofrece una calidad bastante buena, y lo mismo puedo decir de los micrófonos. Destaca especialmente la calidad del sonido, algo que sigue la tónica que he visto en otros portátiles anteriores de ASUS que he tenido la oportunidad de analizar. Buen trabajo en el apartado multimedia.

Para personalizar el ASUS ExpertBook P5 contamos con el software MyASUS, que nos permite visualizar el estado del equipo y realizar diferentes configuraciones y ajustes con unos pocos clics. En la galería adjunta encontraréis un repaso visual por las diferentes opciones que ofrece dicha herramienta.

Inteligencia artificial y Microsoft Copilot+

Windows 11 para CPUs x64-x86 todavía no ha recibido la actualización que habilita las funciones de Microsoft Copilot+, así que seguimos limitados al Copilot online que nos permite generar imágenes si tenemos una conexión a Internet.

Afortunadamente ASUS ha integrado en este equipo ExpertMeet, un conjunto de soluciones que utilizan IA acelerada por hardware para ofrecer funciones de gran valor:

AI Meeting Minutes, que captura transcribe reuniones. Puede convertir el sonido en texto, identificar a los participantes y clasificar y resumir los puntos clave de cada orador.

que captura transcribe reuniones. Puede convertir el sonido en texto, identificar a los participantes y clasificar y resumir los puntos clave de cada orador. Subtítulos traducidos por IA, que aplica subtítulos instantáneos en tiempo real para traducir llamadas y grabaciones.

que aplica subtítulos instantáneos en tiempo real para traducir llamadas y grabaciones. Cancelación de ruido por IA, que aprovecha una enorme base de datos de aprendizaje profundo para reducir el ruido de fondo y mejorar la voz de la persona que habla.

que aprovecha una enorme base de datos de aprendizaje profundo para reducir el ruido de fondo y mejorar la voz de la persona que habla. Cámara con IA, mejora nuestra imagen al realizar videollamadas para que siempre luzcamos de la mejor manera posible.

mejora nuestra imagen al realizar videollamadas para que siempre luzcamos de la mejor manera posible. Marca de agua, una función muy útil, ya que nos permite personalizar las videollamadas con marcas de agua que podremos aplicar de diferentes formas. Por ejemplo, podremos utilizarlas para proteger el contenido que vamos a presentar, lo que resulta muy útil si tenemos un NDA (acuerdo de confidencialidad).

Podemos utilizarlas de una manera sencilla e intuitiva, gracias a la perfecta integración que ha hecho ASUS de estas herramientas en el ExpertBook P5, y el rendimiento es muy bueno.

Rendimiento en aplicaciones y pruebas sintéticas

El Intel Core Ultra 7 258V no es un procesador de alto rendimiento, es una solución de bajo consumo que tiene como objetivo principal maximizar la autonomía. Esto ya nos dice por dónde van a ir los tiros a nivel de rendimiento, pero lo cierto es que como ya os dije en análisis anteriores de procesadores Lunar Lake en Intel han conseguido una relación rendimiento-consumo muy buena con esta generación, sobre todo en monohilo.

Dicho esto, vamos a ver de qué es capaz este modelo con una ronda de pruebas de rendimiento en diferentes aplicaciones que nos permitirán llevar al extremo tanto la CPU como la GPU y la unidad SSD.

Cinebench 24

Una prueba de renderizado tremendamente exigente, capaz de llevar al límite a cualquier procesador. El Intel Core Ultra 7 258V consigue un resultado muy bueno en monohilo, ya que posiciona en primer lugar en el raking de referencia que trae esta aplicación, consigue un resultado bastante digno en mulithilo, donde supera por poco al Intel Core Ultra 7 256V.

Cinebench R23

Esta es otra prueba de renderizado que todavía sigue siendo un referente porque puede llevar al 100% de uso a cualquier CPU actual, y porque sus resultados son muy fiables. El Intel Core Ultra 7 258V consigue de nuevo un rendimiento excepcional en monohilo y un buen resultado en multihilo, teniendo en cuenta lo limitado que está a nivel de TDP.

3DMark CPU

Una de mis pruebas favoritas para medir el rendimiento de un procesador, porque aplica diferentes cargas de trabajo para utilizar distintas cantidades de hilos, y además nos permite ver cómo se comporta el procesador con cada una de esas cargas.

Los resultados son muy claros, y confirman de nuevo que el Intel Core Ultra 7 258V es un poco más potente que el Intel Core Ultra 7 256V, aunque curiosamente el primero pierde frente a este por solo 4 cuatro puntos en monohilo. No os alarméis, ha sido una simple oscilación, algo normal en las pruebas de rendimiento.

Las puntuaciones entran dentro de lo esperado, y confirman que el Intel Core Ultra 7 258V es una CPU capaz de ofrecer un buen rendimiento en cargas de trabajo con hasta 8 hilos. El escalado al pasar de cuatro a ocho hilos es sorprendentemente bueno, y esto confirma lo potentes que son los cuatro núcleos Skymont que monta este procesador.

Vamos a ver ahora cómo se comporta la CPU con las diferentes cargas de trabajo aplicadas:

Con un hilo activo tenemos una velocidad máxima de 4.687 MHz y una temperatura que oscila bastante, y que se mueve casi siempre por encima de los 70 grados C.

tenemos una velocidad máxima de 4.687 MHz y una temperatura que oscila bastante, y que se mueve casi siempre por encima de los 70 grados C. Con dos hilos activos la velocidad oscila bastante, tenemos algunos picos de más de 4.800 MHz, pero la media está más cerca de los 4.500 MHz, y la temperatura sube a 87,98 grados C, aunque también oscila bastante.

la velocidad oscila bastante, tenemos algunos picos de más de 4.800 MHz, pero la media está más cerca de los 4.500 MHz, y la temperatura sube a 87,98 grados C, aunque también oscila bastante. Con cuatro hilos activos la velocidad de trabajo registra un pico de 4.681 MHz, pero la media es mucho más baja y ronda los 4.300 MHz. La temperatura alcanza un pico de 88,02 grados C.

la velocidad de trabajo registra un pico de 4.681 MHz, pero la media es mucho más baja y ronda los 4.300 MHz. La temperatura alcanza un pico de 88,02 grados C. Con ocho hilos activos llegamos al grado de carga máxima que soporta este procesador, ya que tiene 8 núcleos y 8 hilos. La frecuencia se mantiene en 4.191 MHz y la temperatura máxima supera por poco los 88 grados C.

llegamos al grado de carga máxima que soporta este procesador, ya que tiene 8 núcleos y 8 hilos. La frecuencia se mantiene en 4.191 MHz y la temperatura máxima supera por poco los 88 grados C. Con 16 hilos activos en realidad seguimos en el máximo de 8 hilos que puede paralelizar este procesador, por eso los resultados y las puntuaciones son casi idénticos, porque no puede ir más allá de 8 hilos. En este caso la velocidad media más estable es de 4.278 MHz, y la temperatura máxima de 86,98 grados C.

en realidad seguimos en el máximo de 8 hilos que puede paralelizar este procesador, por eso los resultados y las puntuaciones son casi idénticos, porque no puede ir más allá de 8 hilos. En este caso la velocidad media más estable es de 4.278 MHz, y la temperatura máxima de 86,98 grados C. Con el máximo número de hilos activos ocurre lo mismo que os dije anteriormente, pero esta prueba se pasa la primera y tiene una duración muy corta, por eso el valor de temperatura es ligeramente mejor que en otras pruebas anteriores. La velocidad se mantiene estable en 4.191 MHz, y la temperatura toca techo en 83 grados C.

Buenos resultados en general, y sin sorpresas. Las frecuencias de trabajo son bastante estables, con variaciones de menos de 600 MHz entre la carga monohilo y la carga con el máximo de hilos disponibles. Las temperaturas son totalmente seguras, y se mantienen siempre por debajo de los 90 grados C. Podéis ampliar las imágenes para echar un vistazo más exhaustivo a los resultados.

Corona

En esta prueba el Intel Core Ultra 7 258V consigue generar 3.254.538 rayos por segundo. Más es mejor, así que queda un poco por encima de los 3.129.832 rayos por segundo. De nuevo un buen resultado para un procesador de bajo consumo como este.

CrystalDisk Mark

El ASUS Expertbook P5 que he probado tiene dos unidades de almacenamiento, así que he tenido que pasar dos veces esta prueba, una con cada unidad. Los resultados son excelentes, ya que ambas unidades superan los 6 GB/s en lectura secuencial y los 5,5 GB/s en escritura secuencial.

Sus prestaciones son también muy parecidas, y los dos tienen 1 TB de capacidad, lo que nos deja un total combinado de 2 TB de capacidad de almacenamiento, así que no tendremos problemas de espacio.

Steel Nomad Light

Una prueba que mide el rendimiento de un equipo en juegos, aunque esta tiene la particularidad de que está enfocada a sistemas con GPU integrada, así que es perfecta para el ASUS Expertbook P5. Este supera ligeramente los 2.924 puntos que obtuve con el ASUS Zenbook S 14, así que es un poco más potente en general.

3DMark TimeSpy

Otra prueba para medir el rendimiento de un equipo en juegos. Aunque el ASUS Expertbook P5 no sea un portátil para gaming he querido incluir también esta prueba para que tengáis una referencia, y para ampliar los resultados del análisis, ya que no he pasado pruebas concretas en juegos. La puntuación es ligeramente inferior a la del ASUS Zenbook S 14 configurado con un Intel Core Ultra 256V, que consigue 4.333 puntos. Es curioso, porque este gana en puntuación GPU pero pierde en CPU.

PassMark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento general de un equipo y de todos sus componentes. Este portátil destaca por su buen rendimiento en CPU y en gráficos 2D, y destaca por tener un rendimiento sobresaliente en memoria y almacenamiento. Solo flojea en rendimiento 3D, algo que es normal, porque viene con una GPU integrada. Logra superar al 65% de los equipos que PassMark tiene en su base de datos.

Procyon IA

En la prueba de visión por IA la NPU del Intel Core Ultra 7 258V consigue 1.652 bajo INT, un resultado que supera de largo los 455 puntos que lograba la NPU de la generación anterior (Intel Core Ultra 100). El salto generacional es enorme, como podemos apreciar.

Bajo FP16 (precisión media) la puntuación es de 926, un resultado que supera en más del triple a la NPU de la generación anterior, que solo llegaba a los 249 puntos en esta misma prueba. De nuevo, queda claro que se ha producido un gran salto generacional.

Vamos ahora a ver el rendimiento en generación de imágenes bajo INT8 con la GPU integrada Intel Arc Graphics 140V, que tiene a su disposición 16 GB de memoria LPDDR5X. Esos 2.383 puntos no están nada mal para una GPU integrada.

Intel ha hecho un buen trabajo con la NPU que monta Lunar Lake, eso no admite discusión. Dicha NPU está además preparada para soportar Microsoft Copilot+, como dije anteriormente, y tiene una potencia pico de 47 TOPs.

V-Ray

Esta prueba de renderizado nos permite medir el rendimiento CPU y GPU. En CPU tenemos una puntuación de 10.105 vsamples, cifra que supera ligeramente los 9.822 vsamples que conseguimos con el Intel Core Ultra 7 256V. Un buen resultado, dado que ambos SoCs son casi idénticos.

Con la GPU integrada el resultado es de 471 vpaths, una cifra respetable para una solución modesta y de bajo consumo como la que integra este SoC de Intel.

Blender

Blender se divide en tres pruebas de renderizado. En su momento no pude pasar esta prueba con el ASUS Zenbook S 14 con Intel Lunar Lake porque no funcionaba, me daba un error que no pude solucionar de ninguna manera.

Con el ASUS Expertbook P5 no he tenido ningún problema, así que imagina que todo era un fallo del benchmark, y que habrá recibido algún tipo de actualización para resolverlo.

Tenemos unos resultados modestos tanto en CPU como en GPU, pero totalmente comprensible dado que el Intel Core Ultra 7 258V es una solución de bajo consumo.

3DMark Intel XeSS

Terminamos con una prueba que es muy interesante, porque nos permite demostrar el valor que supone contar con una tecnología de reescalado. La iGPU Intel Arc Graphics 140V soporte Intel XeSS acelerado por hardware, y como vemos esta tecnología puede llegar a duplicar el rendimiento, pasando de 8,28 FPS a 16,32 FPS.

Nota sobre las pruebas en juegos

No he hecho pruebas en juegos porque el ASUS ExpertBook P5 no es un portátil pensado para jugar, pero en líneas generales su rendimiento debería ser similar al del ASUS Zenbook S 14 que analicé el pasado mes de septiembre, ya que tienen una configuración casi idéntica a nivel de CPU y GPU.

Esto quiere decir que podemos esperar un buen rendimiento en juegos con resolución 1080p y calidades bajas o medias, dependiendo de la exigencia de cada título. En aquellos menos exigentes podríamos jugar con calidad alta o muy alta, como Death Stranding o DOOM 2016, por poner dos ejemplos muy conocidos.

Para mejorar el rendimiento en juegos podemos recurrir al reescalado Intel XeSS acelerado por hardware, ya que la iGPU Xe2 que monta el ASUS ExpertBook P5 tiene unidades de matrices. Esto nos permitiría reescalar a la resolución nativa de al pantalla desde resoluciones inferiores, y mantener una calidad de imagen superior a la que tendríamos al bajar directamente la resolución.

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El Intel Core Ultra 7 258V mantiene unas temperaturas muy buenas con una carga de uso baja, ya que se mantiene por debajo de los 60 grados C, pero estas suben rápidamente en cuanto necesitamos más potencia. En mis pruebas registré un pico máximo de 96 grados con una carga sostenida del 100% de uso, un escenario que no será el habitual, obviamente.

Aunque la temperatura es alta resulta segura, y os puedo confirmar que en ningún momento detecté problemas de estabilidad ni de pérdida de rendimiento. Este se mantuvo constante, así que puedo concluir que simplemente es un procesador que está hecho para funcionar dentro de ese margen térmico, sin más. Tened en cuenta además que se pico no se mantiene de forma permanente, sino que va fluctuando, y la media es inferior a los 90 grados.

El consumo registra unos valores muy bajos cuando estamos en el escritorio, y también es muy bajo con un uso básico. En cargas de trabajo más intensas este aumenta, como es lógico, pero siempre se mantiene dentro de unos niveles totalmente seguros. Ocasionalmente se producen picos por encima de los 30 vatios, pero de media lo normal es que se mantenga dentro de esa cifra o un poco por debajo.

La velocidad de trabajo del procesador depende de la carga de trabajo que estemos ejecutando, pero como vemos en la gráfica se mantienen dentro de los niveles indicados por Intel. Nos acercamos a los 4,8 GHz de máxima en monohilo, en aplicaciones multihilo exigentes esta baja y va fluctuando en la franja de los 3,5 GHz y 4 GHz. Es completamente lógico, ya que a mayor cantidad de hilos activos más tiene que bajar la frecuencia para que el consumo y el calor generado no lleguen a niveles insostenibles.

La autonomía que ofrece el ASUS Expertbook P5 es buena, pero no está a la altura del ASUS Zenbook S 14, y es lógico, porque son dos equipos más distintos de lo que parece. El segundo tiene una pantalla OLED, una batería más grande y solo utiliza una unidad SSD, factores que al final acaban marcando una gran diferencia en la autonomía.

Con todo, esas 13 horas y 12 minutos en la prueba de vídeo en local son un resultado muy bueno, ya que nos garantizan que podremos completar una jornada de trabajo sin tener que buscar un enchufe.

Notas finales

El ASUS Expertbook P5 es un portátil muy interesante para profesionales y estudiantes. La calidad del teclado y de la almohadilla táctil garantiza una experiencia de escritura excelente, y unas interacciones rápidas y cómodas sin tener que recurrir a ningún periférico externo.

La pantalla ofrece una buena calidad de imagen en general, y el formato 16:10 nos ayudará a ser más productivos. Sus ángulos de visión también nos facilitarán el trabajo colaborativo y compartir contenidos con compañeros y amigos. No está al nivel de un panel OLED, como dije anteriormente, pero cumple y raya a un nivel notable.

El rendimiento cumple de sobra para el perfil de usuario que tiene este equipo, y lo mejor es que es muy silencioso. Esto le confiere un gran valor para profesionales que tengan que trabajar en espacios donde el ruido no sea bienvenido, y también para estudiantes que quieran llevar el equipo a la biblioteca.

La autonomía es otro de sus puntos fuertes, ya que fue capaz de superar las 13 horas de vida con una carga de batería. El modelo analizado cuenta con 32 GB de RAM y con dos SSDs de 1 TB cada uno, así que tendrá además una larga vida útil, ya que supera las configuraciones recomendadas de 16 GB y 1 TB.

El modelo base con Intel Core Ultra 5, 16 GB de RAM y un SSD de 1 TB tiene un precio de 999 euros, una cifra equilibrada si lo comparamos con otras opciones similares que podemos encontrar actualmente en el mercado. El modelo analizado rondará los 1.400 euros, un precio que también me parece razonable teniendo en cuenta que monta un SoC más potente, y que dobla la RAM y el almacenamiento disponible.