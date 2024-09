ASUS Zenbook S 14 con Intel Lunar Lake, análisis

Hoy es el gran día, llegan al mercado los procesadores Intel Lunar Lake, y como no podía ser de otra forma en MuyComputer os hemos preparado un análisis muy completo con un invitado de honor, el ASUS Zenbook S 14, un ultraportátil de primer nivel que hace gala de un diseño muy cuidado, y de una calidad de construcción premium.

El ASUS Zenbook S 14 se dirige a un perfil de usuario muy concreto, ya que prioriza la movilidad y la autonomía, pero al mismo tiempo se revela como un equipo muy versátil porque es capaz de ofrecer un rendimiento sorprendentemente bueno para la categoría en la que se encuadra. Tened en cuenta que estamos ante un modelo que tiene un grosor de solo 1,1 centímetros, y un peso de apenas 1,2 kilogramos.

Su formato también es de los más compactos de su clase. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero no mienten, el ASUS Zenbook S 14 es un portátil de 14 pulgadas que es más ligero y tiene una pantalla más grande que el MacBook Air de 13 pulgadas, y también es más delgado y ligero que el Samsung Galaxy Book4 Pro.

Esta carta de presentación es espectacular, pero todavía tenemos muchas cosas que descubrir en este análisis, así que os invito a que os pongáis cómodos, porque os voy a contar todo lo que debéis saber del ASUS Zenbook S 14, también sobre el rendimiento, el consumo y la autonomía de Intel Meteor Lake. Empezamos.

Análisis externo del ASUS Zenbook S 14

Como dije al principio estamos ante un ultraportátil premium. Nada más sacarlo de la caja se nota que es un equipo extremadamente ligero y delgado, muy cómodo de mover incluso con una sola mano, y transmite muy buenas sensaciones al tacto gracias a su chasis fabricado en aluminio y a la terminación Ceraluminum, que como recordarán nuestros lectores habituales utiliza una capa de aluminio con ceramización por plasma en la tapa de la pantalla.

El diseño es, en esencia, el mismo que vimos en su momento en el ASUS Zenbook S 16. Tenemos una línea muy angulosa y una estética marcadamente minimalista, donde el más mínimo detalle está pensado al milímetro para generar pequeños contrastes que dan un toque de distinción al equipo. Esos matices, como por ejemplo las líneas de la tapa, la rejilla interior de la parte superior y el teclado a doble altura, rompen la sobriedad del equipo sin generar ninguna estridencia, y demuestran que a veces menos es más.

A nivel de diseño y de calidad de construcción el ASUS Zenbook S 14 es sobresaliente. No he apreciado ninguna parte débil en el equipo, ni en la zona de las bisagras ni en la tapa de la pantalla, y tampoco en la parte que une la almohadilla táctil con el teclado, que suele ser una de las más habituales en este tipo de equipos. Es todo un logro, ya que como dije estamos ante un equipo de solo 1,1 centímetros de grosor que apenas pesa 1,2 kilogramos.

La certificación MIL-STD-810H de resistencia de grado militar es toda una garantía, y el ASUS Zenbook S 14 cuenta con ella. Esto quiere decir que está preparado para soportar caídas, bajas y altas temperaturas, vibraciones y una altitud elevada. Imprescindible en un equipo como este, que está diseñado para moverse.

El ASUS Zenbook S 14 viene con un panel Lumina OLED de 14 pulgadas con una relación pantalla chasis del 90% y resolución de 2.880 x 1.800 píxeles. Su relación de aspecto es de 16:10, lo que significa que tenemos más espacio en vertical para trabajar, reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y alcanza un brillo de 500 nits. Cuenta con tecnologías para el cuidado de la vista, y tiene validación PANTONE.

En la parte superior vemos una cámara con infrarrojos y resolución FHD que es compatible con Windows Hello. A su lado tenemos dos micrófonos y el sensor de luz ambiental y de color. El apartado multimedia se completa con cuatro altavoces Harman Kardon (dos tweeters y dos subwoofers).

Saltando a la mitad inferior podemos un teclado QWERTY que me recuerda muchísimo al del ASUS Zenbook S 16. Se ha integrado también a doble altura, lo que genera un contraste muy bonito, es de tipo chiclet, tiene iluminación LED en color blanco, ofrece un recorrido por tecla de 1,1 mm y viene con la tecla dedicada de Copilot.

La almohadilla táctil ASUS ErgoSense es compatible con gestos inteligentes, tiene un tacto suave que permite un deslizamiento muy fluido, y marca perfectamente los clics izquierdo y derecho. Tiene un buen tamaño, y está posicionada de forma óptima para que podamos utilizarla con total comodidad.

Terminamos con un repaso a la conectividad que ofrece el ASUS Zenbook S 14. En el lado derecho cuenta con un puerto USB 3.2 Gen2 Type-A que puede trabajar a 20 Gbps, y en el lado izquierdo se encuentran una salida HDMI 2.1, dos puertos Thunderbolt 4 y un jack para entrada y salida de audio. No está nada mal para un equipo de este formado y peso.

Especificaciones del ASUS Zenbook S 14

Chasis y pantalla

Chasis fabricado en aluminio con acabado de ceramización por plasma (Ceraluminum).

Certificación MIL-STD 810H de resistencia de grado militar.

Pantalla de 14 pulgadas con panel OLED Lumina y resolución de 2.880 x 1.800 píxeles (formato 16:10). Relación pantalla cuerpo del 90%, disponible en versión estándar y táctil.

Tiempo de respuesta de 0,2 ms, un brillo máximo de 500 nits, tiene certificación VESA DisplayHDR True Black 500 y una tasa de refresco de 120 Hz.

El panel OLED reproduce el 100% del espacio de color DCI-P3 y 1.070 millones de colores. Tiene un contraste de 1.000.000:1 y emite un 70% menos de luz azul.

Cuenta con certificación TÜV Rheinland, Adaptive Sync y SGS de cuidado de la vista.

Componentes clave

SoC Intel Core Ultra 7 256V de consumo ultra bajo fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC (N3B), que integra CPU, GPU, NPU y memoria LPDDR5X.

El procesador (CPU) tiene 4 núcleos P (Lion Cove) a 2,2 GHz-4,8 GHz y 4 núcleos E (Skymont) a 2,2 GHz-3,7 GHz. Dispone de 12 MB de caché L3 y 14 MB de caché L2, su TDP es de 17 vatios. Puede trabajar con 8 hilos en total.

GPU integrada Intel Arc Graphics 140V con 8 bloques Xe2, 8 núcleos para aceleración de trazado de rayos, 128 unidades de matrices para IA, 64 unidades de texturizado y 32 unidades de rasterizado. Tiene un pico de velocidad de 2.050 MHz, y alcanza una potencia máxima en FP32 de 4,20 TFLOPs.

NPU 4.0 de última generación con una potencia máxima de 47 TOPs (INT8). Supera el requisito de 40 TOPs para mover Microsoft Copilot+ en local.

Chip de seguridad Microsoft Pluton.

La potencia combinada de la CPU, GPU y NPU es de hasta 115 TOPs.

16 GB de memoria LPDDR5X a 8.533 Mbps integrada en el mismo PCB que la CPU.

Unidad SSD PCIe Gen4 x4 de 1 TB que supera los 5 GB/s de velocidad en lectura secuencial.

Conectividad, refrigeración y batería

Conector puerto USB 3.2 Gen2 Type-A, salida HDMI 2.1, dos puertos Thunderbolt 4 y un jack para entrada y salida de audio.

Conectividad inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.

Batería de 72 Wh compatible con recarga rápida. Carga hasta un 60% en 49 minutos, y promete hasta 27 horas de autonomía.

Sistema de refrigeración con dos ventiladores basado en cámara de vapor ultradelgada y dos láminas de grafito de doble capa.

El chasis incorpora una zona de rejilla de 2.715 aperturas que mejoran el flujo de aire.

Teclado, sonido, sistema operativo y otros datos

Teclado de tipo chiclet con retroiluminación LED. Cada tecla tiene un recorrido por pulsación de 1,1 mm. Incluye la tecla dedicada de Copilot.

Almohadilla táctil de deslizamiento suave compatible con gestos inteligentes que ofrece un control avanzado del sistema.

Cámara frontal FullHD con infrarrojos compatible con reconocimiento facial y Windows Hello.

Cuatro altavoces (dos tweeters y dos subwoofers) Harman Kardon con amplificador inteligente.

Matriz de dos micrófonos integrados con cancelación de ruido bidireccional.

Tecnología ASUS AiSense para mejorar las videollamadas reduciendo el nivel de ruido y utilizando diferentes efectos, como desenfoque de fondo, corrección del contacto visual y encuadre automático.

Atenuación adaptativa del brillo de la pantalla y bloqueo adaptativo para mejorar la seguridad. Si el portátil detecta que no estamos delante del equipo se bloqueará automáticamente para prevenir accesos no autorizados.

Software MyASUS preinstalado, que nos permite visualizar fácilmente el estado del equipo y realizar diferentes ajustes, incluyendo el cambio de perfiles de rendimiento.

Software ASUS StoryCube preinstalado, que se apoya en la inteligencia artificial (IA) para ayudarnos a organizar nuestras fotos y vídeos.

También incluye el software ScreenXpert y GlideX.

Certificaciones REACH, ENERGY STAR 8.0 y RoHS.

Windows 11 Home como sistema operativo preinstalado.

Medidas y peso: 31,03 x 21,47 x 1,19 ~ 1,29 cm, 1,2 kilogramos.

Precio: desde 1.799 euros.

Experiencia de uso y rendimiento básico

El primer contacto con el ASUS Zenbook S 14 es muy positivo, como cabe esperar cuando tenemos entre manos un equipo premium. Muy buen diseño y excelente calidad de materiales, dos claves que son imprescindibles en un equipo que está pensado para estar siempre en movimiento, y para aguantar sin problemas todo el día en la oficina o en la universidad.

Nada más empezar a utilizarlo capta mi atención un detalle que también es importante, y es que el equipo es muy silencioso. Con una carga baja o media de trabajo el ruido de los ventiladores se mantiene en niveles muy bajos, y solo cuando lo sometemos a una carga de trabajo elevada se empiezan a notar, pero no llegan a ser muy molestos.

Un ultraportátil con un bajo nivel de ruido representa un valor muy importante en numerosos escenarios, como por ejemplo en clases y en oficinas o puestos de trabajo donde el silencio sea algo imprescindible por temas de concentración, ambiente laboral y productividad. El ASUS Zenbook S 14 sería un portátil perfecto para ese tipo de espacios.

La calidad de la pantalla es excelente, tanto por definición y nitidez (tiene una densidad de píxeles por pulgada muy alta) como por representación del color y ángulos de visión, que son perfectos en 178 grados. El brillo no desentona en absoluto, y contamos con soporte de VESA DisplayHDR True Black 500 y Adaptive Sync, que enriquecen la experiencia de uso incluso en juegos, un tipo de uso que no es la especialidad de este equipo, aunque como veremos más adelante no se defiende nada mal

Windows 11 vuela sobre el ASUS Zenbook S 14, y como dije el nivel de ruido es tan bajo que parece como si este equipo no hiciera ningún tipo de esfuerzo para mover dicho sistema operativo y las aplicaciones más comunes. La experiencia es muy satisfactoria en términos de rendimiento y ruido, y ASUS ha sabido mantener el calor lejos de las zonas clave de contacto para que no nos moleste.

El teclado tiene un recorrido de solo 1,1 mm, pero la respuesta por pulsación se deja notar y se marca de una manera bastante contundente, lo que hace que tengamos muy buenas sensaciones al teclear. Esto nos permite escribir muy rápido con una tasa mínima de errores. Con un teclado que no nos transmite esa sensación es común cometer errores al teclear, porque hace que sea más difícil establecer un ritmo correcto de escritura partiendo de esas sensaciones.

La almohadilla táctil me ha gustado mucho, tiene un tacto muy bueno y una suavidad que hace que los deslizamientos sean muy cómodos y precisos. También marca a la perfección los clics, y funciona sin problema cuando queremos utilizar gestos inteligentes. Muy buen trabajo por parte de ASUS en este sentido.

El apartado sonoro raya a un buen nivel, tanto que no necesitaremos auriculares para disfrutar de nuestra música y contenidos multimedia favoritos. Lo mismo puedo decir de los micrófonos y de la calidad de la cámara frontal, que además incorporan mejoras de cancelación de ruido por IA, funcionan sin problema y representan un valor importante para aquellos que necesiten realizar videollamadas.

ASUS ha cuidado hasta el más mínimo detalle con el Zenbook S 14, y no, no se ha olvidado del software. Este equipo viene con la plataforma MyASUS, que podemos utilizar para controlar todos los puntos clave del equipo, y también pare realizar cambios importantes en la configuración con solo unos pocos clics. Responde muy bien, no es una aplicación pesada y nos ayuda a simplificar la actualización y el mantenimiento del equipo.

Inteligencia artificial y Microsoft Copilot+

El ASUS Zenbook S 14 es un ultraportátil que está preparado para la IA en todos los sentidos, ya que cuenta con una NPU de nueva generación capaz de ofrecer una potencia de hasta 47 TOPs, y tiene además una GPU Intel Xe2 con unidades de matrices, lo que le permite acelerar IA por hardware y dar un soporte pleno de Intel XeSS, una tecnología de reescalado inteligente que puede llegar a doblar el rendimiento en juegos.

Intel XeSS acelerado por hardware puede marcar una diferencia muy importante en términos de rendimiento y de calidad de imagen, y esa NPU nos garantiza también que tenemos potencia de sobra para mover Microsoft Copilot+. Gracias a la IA acelerada por hardware podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo mejorar la calidad de las videollamadas, generar subtítulos en tiempo real, crear vídeos, contenidos e imágenes, y también disfrutar de funciones de organización y búsqueda automática de contenidos y archivos.

Por desgracia, Microsoft Copilot+ sigue siendo la gran cuenta pendiente del gigante de Redmond en equipos con procesadores x64. Su disponibilidad sigue estando limitada a equipos con CPU ARM, así que la experiencia de uso real y el aprovechamiento de la IA acelerada por hardware en local siguen estando muy limitadas, una realidad que no va a cambiar hasta que se produzca el lanzamiento de Windows 11 24H2, previsto para el 8 de octubre.

Podemos utilizar Copilot en su versión online, que funciona bastante bien y es capaz de generar imágenes con comandos sencillos en un tiempo inferior a los 20 segundos, y otras aplicaciones potenciadas por IA que ha integrado la propia ASUS en el Zenbook S 14, como StoryCube, que utiliza IA para organizar y buscar de forma automática vídeos y fotos.

Rendimiento del ASUS Zenbook S 14: aplicaciones y pruebas sintéticas

Pasamos ahora a ver qué resultados ha conseguido este equipo en las pruebas de rendimiento más importantes del momento. Se trata de un ultraligero, así que como os dije anteriormente su objetivo es priorizar la autonomía y la movilidad manteniendo un buen nivel de rendimiento. Este contexto es clave para poder interpretar adecuadamente los resultados obtenidos.

CPU Z

Es una prueba muy sencilla que permite medir de forma comparativa el rendimiento de la CPU. El Intel Core Ultra 7 256V de 8 núcleos y 8 hilos que monta el ASUS Zenbook S 14 rinde de maravilla en monohilo, y queda muy cerca de los 5.000 puntos en multihilo, lo que lo coloca solo un poco por detrás del Ryzen 7 7840U, que tiene 8 núcleos y 16 hilos.

Cinebench 24

Esta es una de las pruebas más exigentes para probar el rendimiento de cualquier CPU, ya que puede saturarla por completo y es capaz de llevarla al límite. De nuevo el Intel Core Ultra 7 256V consigue un resultado excepcional en monohilo, y es capaz de superar en multihilo a otros procesadores de generaciones anteriores equipados con 8 núcleos y 16 hilos gracias a su alto IPC.

Cinebench R23

Sigue siendo una de las pruebas más populares para medir el rendimiento de la CPU por las enormes bases de datos que existen, y por lo eficaz que resulta. Se mantiene la misma tónica que hemos visto en pruebas anteriores, tenemos un rendimiento muy bueno en monohilo y un buen rendimiento en multihilo, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones del Intel Core Ultra 256V a nivel de TDP.

3DMark CPU

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de un procesador utilizando diferentes cargas de trabajo, y también podemos medir otras cosas importantes, como la velocidad que es capaz de mantener y la temperatura de trabajo que puede alcanzar.

Esto hace que sea una de las más importantes para tener una visión más clara de qué es capaz de ofrecer realmente un procesador, y del rendimiento que podemos esperar en diferentes escenarios.

El Intel Core Ultra 7-155H que monta el ASUS Zenbook 14 OLED logró unas puntuaciones de 899, 1.581, 2.646, 3.730 y 4.540 en las pruebas con 1 hilo, 2 hilos, 4 hilos, 8 hilos y 16 hilos. Como podemos ver en la imagen, el Intel Core Ultra 7 256V lo supera en todos los casos, y la diferencia es bastante grande a favor de este último.

Muy buen rendimiento en general para un procesador que solo tiene 8 núcleos y 8 hilos, y que además es de consumo ultrabajo, ¿pero cómo se comporta en cada subprueba y qué valores térmicos alcanza? Vamos a descubrirlo ahora mismo:

Con un hilo activo tenemos una velocidad máxima de 4.687 MHz y una temperatura pico de 91,91 grados C.

tenemos una velocidad máxima de 4.687 MHz y una temperatura pico de 91,91 grados C. Con dos hilos activos la velocidad pico alcanza los 4.873 MHz y la temperatura sube a 94,94 grados C.

la velocidad pico alcanza los 4.873 MHz y la temperatura sube a 94,94 grados C. Con cuatro hilos activos se produce ya una caída de la velocidad de trabajo, que oscila mucho y ronda entre los 4,5 GHz y los 4 GHz. La temperatura pico es de 94,97 grados C.

se produce ya una caída de la velocidad de trabajo, que oscila mucho y ronda entre los 4,5 GHz y los 4 GHz. La temperatura pico es de 94,97 grados C. Con ocho hilos activos llegamos al grado de saturación máxima de este procesador. La velocidad de trabajo oscila bastante y tiene caídas a menos de 3,8 GHz. La temperatura máxima es de 91 grados C.

llegamos al grado de saturación máxima de este procesador. La velocidad de trabajo oscila bastante y tiene caídas a menos de 3,8 GHz. La temperatura máxima es de 91 grados C. Con 16 hilos activos en realidad nos movemos en el máximo de 8 hilos que puede paralelizar este procesador, por eso los resultados y las puntuaciones son tan parecidas, porque no puede trabajar con más de 8 hilos.

en realidad nos movemos en el máximo de 8 hilos que puede paralelizar este procesador, por eso los resultados y las puntuaciones son tan parecidas, porque no puede trabajar con más de 8 hilos. Con el máximo número de hilos activos ocurre lo mismo que os dije anteriormente, y se puede ver perfectamente ilustrado en la puntuación y en la gráfica correspondiente.

El Intel Core Ultra 7 256V registra un buen escalado del modo turbo, ya que es capaz de superar los 4,8 GHz con dos hilos activos y puede mantenerse en valores cercanos a los 4 GHz de media cuando trabaja con ocho hilos activos, que es su capacidad máxima de paralelización.

Los valores de temperatura son elevados pero seguros, ya que este procesador está diseñado para funcionar a una temperatura máxima de 100 grados C. Si se alcanza esa temperatura se produce el conocido efecto de estrangulamiento térmico, que reduce las frecuencias de trabajo para evitar que se produzcan problemas de estabilidad o daños. Corona Esta prueba mide el rendimiento de una CPU en millones de rayos por segundo. El procesador que monta el ASUS Zenbook S 14 logra 3,129 millones de rayos, y logra superar los 2,98 millones de rayos que obtuvo en la misma prueba el Intel Core Ultra 7-155H. CrystalDisk Mark Con esta prueba podemos medir el rendimiento de la unidad SSD, y ver si se producen problemas de temperatura. La unidad que monta el ASUS Zenbook S 14 logra un buen resultado, ya que supera los 5 GB/s en lectura secuencial y los 3,5 GB/s en escritura secuencial, y se mantiene a unas temperaturas de trabajo totalmente seguras. Steel Nomad Light Una prueba muy útil para medir el rendimiento en juegos, y que viene como anillo al dedo a este ultraportátil, porque pensada específicamente para equipos que cuentan con GPUs integradas. El ASUS Zenbook S 14 obtiene una puntuación bastante buena para un equipo de su clase, y recibe una valoración de rendimiento estimado de 35 FPS en Battefield V con calidad ultra. 3DMark TimeSpy Con esta prueba podemos ver el rendimiento estimado que tendrá un equipo a la hora de mover juegos. El ASUS Zenbook S 14 consigue 4.333 puntos, y supera de largo los 3.575 puntos que obtuvo en la misma prueba el ASUS Zenbook 14 OLED. Esto quiere decir que es un equipo mejor preparado para juegos, aunque este no sea su objetivo. PassMark PassMark valora el rendimiento general de los componentes más importantes del equipo, y arroja una puntuación media partiendo de los resultados obtenidos en cada uno de ellos. El ASUS Zenbook S 14 consigue un resultado muy bueno en almacenamiento, y puntuaciones buenas en CPU, gráficos 2D y memoria. Solo cae en gráficos 3D, algo comprensible porque monta una GPU integrada de muy bajo consumo. Su puntuación global es buena, porque supera al 66% de los equipos que tiene PassMark en su base de datos. Procyon IA Vamos ahora a medir el rendimiento de la NPU del Intel Core Ultra 7 256V, un componente que ha experimentado una importante mejora frente a la generación anterior. Esa nueva NPU puede alcanzar un pico de 47 TOPs, mientras que la NPU del Intel Core Ultra 7-155H solo llega a 10 TOPs. En FP16 (precisión media) la NPU del Intel Core Ultra 256V consigue 978 puntos, un resultado espectacular que confirma la enorme mejora de rendimiento frente a la generación anterior, que apenas llegaba a los 249 puntos en esta misma prueba. Es casi cuatro veces más rendimiento. En la prueba bajo INT8 tenemos una puntuación de 1.742. La generación anterior conseguía 455 puntos, así que de nuevo podemos ver un salto enorme con casi cuatro veces más rendimiento. El salto generacional es muy claro, y la diferencia de potencia en IA que tiene la NPU del Intel Core Ultra 7 256V es enorme. V-Ray Una prueba de renderizado por CPU que es interesante añadir para tener una visión más amplia de lo que puede ofrecer este nuevo procesador de Intel. No está nada mal para tratarse de una solución de consumo ultrabajo, ya que tenemos casi 10.000 puntos. Esto quiere decir que el Intel Core Ultra 7 256V queda solo un poco por debajo de modelos como el Ryzen Z1 Extreme, que tiene 8 núcleos y 16 hilos. Blender Es otra prueba de renderizado que mide el rendimiento en muestras por segundo, pero no hubo forma de que funcionara. Siempre me mostraba el mismo error, sin importar lo que hiciera. 3DMark Intel XeSS Con esta prueba podemos ver el valor que representa contar con soporte de Intel XeSS acelerado por hardware gracias a la GPU Intel Xe2 que monta el Core Ultra 7 256V. Sin dicha tecnología tenemos una media de 7,37 FPS, y al activarla la media sube a 17,50 FPS. Esto equivale a una mejora del rendimiento del 137,6%.

Rendimiento del ASUS Zenbook S 14 en juegos

Aunque el ASUS Zenbook S 14 no es un portátil para juegos he querido pasar algunas pruebas para ver cómo se comporta esa nueva GPU Intel Arc Graphics 140V, y la verdad es que en términos de rendimiento me ha sorprendido para bien, aunque también me ha permitido confirmar que Intel tiene todavía trabajo pendiente con los drivers, porque Ghostwire Tokyo no funcionó, como podéis ver en la imagen.

Cyberpunk 2077 es la otra cara de la moneda. El juego funcionó sin problemas con la Intel Arc Graphics 140V, y como vemos a pesar de ser una GPU integrada de bajo consumo fue capaz incluso de mover este juego en 1200p con Intel XeSS en modo ultra rendimiento, calidad media y trazado de rayos en ultra a 33 FPS.

Death Stranding también funcionó a la perfección con dicha GPU integrada, y como vemos esta tiene potencia suficiente para moverlo en calidad máxima con resolución 1440p sin necesidad de recurrir al reescalado. Podemos ajustar el nivel de calidad para mejorar el rendimiento, y si tenemos la edición «Director´s Cut» podemos activar Intel XeSS.

Dying Light 2 sigue siendo un juego muy exigente, pero gracias al reescalado la Intel Arc Graphics 140V puede moverlo sin problemas. En 1200p con calidad baja, texturas en medio y partículas en medio el juego se mueve a 54 FPS, y la experiencia es en general muy fluida. Podríamos activar el trazado de rayos, pero como vemos la fluidez se reduce a un nivel no recomendable.

De esta prueba de rendimiento podemos sacar en claro que la Intel Arc Graphics 140V es sorprendentemente capaz en juegos, y que es impresionante la mejora de rendimiento que estamos alcanzando con las GPUs integradas de bajo consumo. La GPU que monta el ASUS Zenbook S 14 es capaz de mover Cyberpunk 2077 mucho mejor que las consolas de la generación anterior (PS4 y Xbox One).

Temperaturas, escalado de frecuencias y autonomía

El Intel Core Ultra 7 256V se mueve en unos valores de temperatura que pueden llegar a ser elevados cuando trabaja a plena carga, pero son totalmente seguros. Durante mis pruebas no tuve ningún problema de estabilidad ni se produjo una pérdida grave de rendimiento, y las temperaturas máximas bajo Cinebench R23 en multihilo se acabaron estabilizando en 86 grados.

A nivel de consumo el Intel Core Ultra 7 256V raya a un nivel muy bueno. En el escritorio su consumo fluctúa entre menos de 1 vatio y 1,9 vatios, y va escalando en función de lo que hacemos con el equipo, y de la potencia necesaria. Registré un pico máximo de 39 vatios con Cinebench R23, pero solo duró unos instantes, y acto seguido se estabilizó entre los 28 y los 30 vatios.

Saltando a las frecuencias de trabajo, podéis ver que el Intel Core Ultra 7 256V también escala muy bien. Es capaz de mantener una frecuencia bastante alta en juegos gracias al modo turbo, y la GPU se mantiene casi siempre en su pico máximo de 1.950 MHz. Gracias a esto consigue un rendimiento consistente.

En cuanto a la autonomía, el ASUS Zenbook S 14 ha logrado un resultado espectacular. En la prueba de autonomía de Procyon, que reproduce un vídeo en bucle hasta que la batería está a punto de agotarse, registró más de 20 horas con el perfil de rendimiento en modo equilibrado, el brillo de la pantalla al mínimo y la iluminación del teclado desactivada.

Reducir el perfil de rendimiento podría aumentar todavía más la autonomía, y nos acercaría a esas 27 horas máximas teóricas que indica ASUS. Intel ha hecho un trabajo excelente con Lunar Lake a nivel de rendimiento y autonomía, eso ha quedado totalmente demostrado en este análisis.

Notas finales

El ASUS Zenbook S 14 es, por méritos propios, uno de los mejores portátiles de 14 pulgadas que existen ahora mismo en el mercado. ASUS ha mantenido el diseño anguloso, elegante y atemporal que caracteriza a la familia Zenbook, y lo ha mejorado con un acabado de ceramización por plasma para conseguir una calidad de construcción de primer nivel.

A nivel de rendimiento los números que hemos visto hablan por sí solos. Para ser un portátil de solo 1,2 kilogramos y 1,1 cm de grosor el ASUS Zenbook S 14 ofrece un rendimiento excelente, y representa un salto muy importante frente a las generaciones anteriores tanto a nivel de CPU como de GPU y de NPU. Destaca esta última, ya que llega a multiplicar casi por cuatro el rendimiento.

Destaca también la calidad de la pantalla, que es sobresaliente en todos los sentidos, y otros aspectos importantes, como el teclado, la almohadilla táctil y el sonido tampoco se quedan atrás. ASUS no ha hecho sacrificios, y ha sido capaz de mantener un nivel de calidad uniforme para conseguir una experiencia de uso que, como dije, es de las mejores que he tenido con un portátil de este formato y peso.

La autonomía brilla a un nivel tan alto que la verdad es que logró dejarme gratamente sorprendido. El ASUS Zenbook S 14 podrá acompañarte durante todo un día de uso sin ningún tipo de problema, y no tendrás que preocuparte por utilizarlo en sitios públicos o en lugares donde el silencio sea un requisito, porque el ruido que generan sus ventiladores es muy bajo.

El precio del ASUS Zenbook S 14 es de 1.799 euros, una cifra elevada, eso admite discusión, pero lo compensa ofreciendo un gran valor en líneas generales. Recomendable, sobre todo para profesionales y estudiantes universitarios que necesiten priorizar movilidad, autonomía y silencio, pero que no quieran renunciar a un buen rendimiento.