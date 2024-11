Galaxy S25, especificaciones, modelos, diseño, fecha de lanzamiento y posible precio

El lanzamiento del Galaxy S25 está cada vez más cerca, y esto ha disparado los rumores y las filtraciones. Gracias a ello tenemos nueva información con la que podemos actualizar, completar y ampliar el especial que compartimos con vosotros el pasado mes de junio, donde os contamos todo lo que sabíamos hasta el momento sobre este esperado terminal.

Es importante que tengáis en cuenta dos cosas antes de empezar. La primera es que todavía no se ha confirmado nada sobre el Galaxy S25, así que todo lo que vamos a ver en este artículo se basa en filtraciones y rumores no confirmados. Esto quiere decir que, aunque son muy creíbles, podrían no cumplirse, o cumplirse solo de forma parcial.

La segunda es que hay algunos rumores que hablan de un nuevo modelo que Samsung podría introducir en esta familia, el Galaxy S25 Slim. Las informaciones son todavía algo confusas, pero en general lo posicionan como un posible rival del iPhone 17 Air, un terminal ultradelgado que tendrá como prioridad la estética y la calidad de construcción.

Qué modelos formarán la serie Galaxy S25

En total se esperan tres modelos dentro de esta nueva generación, concretamente los mismos que Samsung lanzó dentro de la serie Galaxy S24: el modelo estándar, que será el más pequeño y económico, el modelo «Plus», que será una versión más grande y superior a nivel de hardware, y el modelo «Ultra», que será el mejor, el más potente y el más caro.

Los Galaxy S25 estándar y «Plus» tendrán muchas cosas en común, como la configuración de cámaras, el diseño y la calidad de acabados, ya que repetirán chasis en aluminio y terminación doble capa en cristal en la parte frontal y trasera. También utilizarán el mismo SoC, y es probable que en esta nueva generación los dos tengan también la misma cantidad de memoria RAM.

El modelo «Ultra» será de nuevo el tope de gama dentro de esta generación. Tendrá una pantalla más grande, una configuración de cámaras superior y una mayor calidad de construcción, gracias a la utilización de titanio en su marco. El SoC de este debería ser el mismo que el de los otros dos modelos, y puede que venga también con una mayor cantidad de memoria RAM.

Otra diferencia importante que volverá a marcar el Galaxy S25 Ultra será el soporte de lápiz óptico, un accesorio que es exclusivo de este terminar y que como ya saben muchos de nuestros lectores es una herencia de la extinta serie Galaxy Note, cuya esencia quedó absorbida por el este modelo «Ultra».

También se rumorea, como dije al principio del artículo, que Samsung podría lanzar un Galaxy S25 Slim, pero este todavía genera muchas dudas. Por lo que hemos podido ver hasta el momento, sería una versión ultradelgada del modelo «Plus» con cambios notables a nivel de diseño, y podría tener un enfoque marcadamente premium.

Qué diseño y calidad de construcción podemos esperar

Los Galaxy S25 estándar y «Plus» no traerán cambios importantes. Los dos modelos tendrán casi el mismo diseño que los Galaxy S24 estándar y «Plus», y estarán fabricados también en aluminio y cristal. En las últimas filtraciones solo he visto dos cambios relevantes, una modificación de los anillos concéntricos en los círculos de las cámaras y unos bordes de pantalla más reducidos.

El Galaxy S25 Ultra sí que va a traer grandes cambios a nivel de diseño. Este modelo pasará a utilizar un marco totalmente plano que unificará su línea con la de los demás modelos de esa nueva generación, y abandonará las esquinas puntiagudas a favor de unas esquinas redondeadas. Tanto la pantalla como la parte trasera serán planas, y la cámara frontal seguirá integrada en una isleta circular. Samsung repetirá el uso de titanio y cristal.

En cuanto al modelo Slim, ya os he comentado en el apartado anterior que se está perfilando como una versión mucho más delgada y ligera del Galaxy S25+, y que debería de estar terminado también en aluminio. Esto no quiere decir que Samsung no vaya a introducir cambios a nivel de diseño y de calidad de construcción simplemente es algo que todavía no sabemos, y que por tanto no podemos comentar.

Cabe la posibilidad de que Samsung no utilice cristal en la parte trasera del modelo Slim para conseguir ese acabado más delgado, y para darle un tacto y un agarre diferente frente al resto de terminales.

Posibles especificaciones del Galaxy S25

Fabricado en aluminio y cristal.

SoC Snapdragon 8 Elite. Se rumorea que la versión internacional podría utilizar un SoC Exynos 2500.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,36 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM, aunque algunos rumores todavía dicen que tendrá 8 GB.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 256 GB y 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: principal de 50 MP con un nuevo sensor Sony, gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.000 mAh compatible con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

Mejoras frente al Galaxy S24

SoC de nueva generación, más potente y eficiente.

4 GB más de memoria RAM.

Cámara trasera gran angular de 50 MP en vez de 12 MP.

Posibles especificaciones del Galaxy S25+

Fabricado en aluminio y cristal.

SoC Snapdragon 8 Elite. Se rumorea también que la versión internacional podría usar un SoC Exynos 2500.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base y 512 GB de capacidad de almacenamiento en la versión superior.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: principal de 50 MP con un nuevo sensor Sony, gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.800 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

Mejoras frente al Galaxy S24+

SoC de nueva generación, más potente y eficiente.

Cámara trasera gran angular de 50 MP en vez de 12 MP.

Posibles especificaciones del Galaxy S25 Ultra

Fabricado en aluminio y titanio.

SoC Snapdragon 8 Elite.

Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

16 GB de memoria RAM, aunque hay rumores que dicen que Samsung podría mantener la configuración base de 12 GB con el modelo de 256 GB de capacidad de almacenamiento.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 512 GB y 1 TB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Cuatro cámaras traseras: principal de 200 MP con nuevo sensor Samsung de una pulgada, gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3x y periscopio de 50 MP con zoom óptico 5x.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

Mejoras frente al Galaxy S24 Ultra

Diseño renovado profundamente.

SoC de nueva generación, más potente y eficiente.

Podría contar con 4 GB más de memoria RAM.

Cámara trasera gran angular de 50 MP en vez de 12 MP, y teleobjetivo de 50 MP en vez de 10 MP.

Posibles especificaciones del Galaxy S25 Slim

Fabricado en aluminio y cristal. Puede que no utilice cristal en la parte trasera.

SoC Snapdragon 8 Elite. Podría venir con un SoC Exynos 2500 o incluso con un Exynos 2400e para reducir costes.

Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 256 GB y 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Cuatro cámaras traseras: principal de 200 MP con nuevo sensor Samsung de una pulgada, gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x.

Batería de 4.000 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

No existe ningún modelo «Slim» anterior por parte de Samsung con el que podamos comparar, pero por lo que vemos en este listado de especificaciones sería una especie de híbrido curioso, ya que a nivel de hardware podría quedar por debajo del Galaxy S25 estándar en SoC y en memoria RAM, pero vencería en el apartado fotográfico.

Posible fecha de lanzamiento y precios

Tenemos una idea bastante clara de cuándo podría lanzar Samsung la serie Galaxy S25, pero debemos diferenciar dos momentos distintos. Los modelos estándar, «Plus» y «Ultra» se esperan para algún momento de enero de 2025. No hay una fecha exacta todavía, pero lo que más suena últimamente es mediados de dicho mes.

El Galaxy S25 Slim llegaría mucho después, concretamente entre los meses de agosto y septiembre, aunque he leído algún rumor que apunta al mes de octubre. Como dije, este terminal sigue siendo todavía una gran incógnita, así que tenemos que tomar todas las informaciones que hay sobre él con suma cautela.

Vamos a hablar ahora de precios. Los Galaxy S25 van a ser más caros de fabricar, y la diferencia va a ser especialmente grande en los modelos que utilicen un SoC Snapdragon 8 Elite y que traigan además otras mejoras, como un aumento de la RAM y/o nuevas cámaras. Por ejemplo, el modelo estándar con SoC Snapdragon 8 Elite y 4 GB más de RAM sería notablemente más caro de producir que el Galaxy S24.

En el caso de Galaxy S25 Ultra se rumorea que este va tener un coste de producción 110 dólares mayor que el del Galaxy S24 Ultra. Samsung tiene tres opciones para afrontar ese aumento de los costes con su nueva generación de smartphones:

Puede absorberlo y aceptar unos ingresos más bajos por terminal vendido.

Puede repercutirlo por completo en el consumidor, que tendrá que pagar más dinero por esos nuevos smartphones.

También puede distribuir la carga de ambas formas, es decir, absorber una parte del aumento de costes y repercutir la otra parte en el consumidor.

Posibles precios si Samsung absorbe los costes

Serían los mismos que los de la generación actual, es decir:

Galaxy S25: 909 euros.

Galaxy S25+: 1.159 euros.

Galaxy S25 Ultra: 1.479 euros.

Posibles precios si Samsung repercute los costes al consumidor

Serían más altos que los de los modelos actuales. Así es como podrían quedar.

Galaxy S25: 1.009 euros.

Galaxy S25+: 1.259 euros.

Galaxy S25 Ultra: 1.589 euros.

Posibles precios si Samsung opta por repartir la subida de costes

Serían más altos que los de los modelos actuales, pero no tanto como en el caso anterior. Podrían quedar más o menos de esta manera:

Galaxy S25: 959 euros.

Galaxy S25+: 1.209 euros.

Galaxy S25 Ultra: 1.539 euros.

Imagen de portada: Technizo Concept.