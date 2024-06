Galaxy S25, especificaciones, diseño, modelos, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que sabemos

El Galaxy S25 será presentado en algún momento del primer trimestre del año que viene, pero ya tenemos una gran cantidad de filtraciones y de informaciones bastante fiables que nos han permitido conocer muchas cosas sobre esta nueva generación de Samsung, y por ello he querido actualizar nuestro artículo especial dedicado a contaros todo lo que sabemos sobre los Galaxy S25.

He filtrado cuidadosamente todas las informaciones que han aparecido hasta el momento para seleccionar únicamente aquellas que tienen bastante credibilidad, y he dejado fuera aquellas que no tienen sentido o que son poco fiables. No obstante, tened en cuenta que a pesar de todo estamos tratando con información que no ha sido confirmada, y que por tanto cabe la posibilidad de que parte de esta no se cumpla.

En líneas generales todo lo que he visto indica que el Galaxy S25 va a ser un smartphone marcadamente continuista, y que no traerá cambios importantes ni a nivel de diseño ni a nivel de hardware frente al Galaxy S24. Esta es precisamente la tónica que ha venido siguiendo Samsung desde hace varios años, en los que ha combinado pequeños cambios a nivel de diseño con mejoras de hardware modestas en la mayoría de los casos.

Qué diseño tendrán los Galaxy S25

Podemos esperar la misma base que hemos visto en los Galaxy S24, incluyendo el marco plano y puede que una pequeña reducción de los bordes de la pantalla. También veremos una terminación planta tanto en el frontal como en la parte trasera, y repetirá la isleta delantera para albergar la cámara frontal.

He visto también algún rumor que baraja cambios un poco más marcados, y que hablan de una posible modificación en la distribución de las cámaras traseras, pero la mayoría de las informaciones apuntan en la dirección contraria y dicen que, en general la línea, de esta nueva generación va a ser prácticamente un calco de la generación actual, cuya única novedad importante frente a los Galaxy S23 fue la introducción del marco metálico plano.

Un diseño totalmente continuista, pero Samsung podría darnos una sorpresa con la calidad de acabados, porque se rumorea que podría extender la construcción en titanio del Galaxy S24 Ultra a todos los modelos de la serie Galaxy S25. Esto tiene sentido porque le permitiría dar un toque premium a todos sus nuevos smartphones, pero al mismo tiempo podría implicar una importante subida de precios y privaría al modelo Ultra de ese toque diferenciador, así que es poco probable.

Con esto en mente, lo más seguro es que el Galaxy S25 Ultra vuelva a utilizar titanio, quizá de un grado superior comparado con el Galaxy S24, y que los modelos estándar y «plus» repitan el chasis construido en aluminio. Todos los modelos contarán con una capa de cristal en la parte frontal y en la parte trasera.

Cuántos modelos lanzará Samsung de los Galaxy S25

Podemos esperar un total de tres modelos, como en la generación actual. El modelo estándar seguirá siendo el más básico y el que servirá de entrada a la gama alta de Samsung. El modelo «plus» tendrá un mayor tamaño de pantalla que el anterior, y puede que también ofrezca algunas mejoras a nivel de hardware. El modelo «ultra» será el tope de gama, tanto por tamaño de pantalla como por especificaciones.

En esta ocasión no hemos visto rumores centrados en posibles cambios en el número de modelos de la serie Galaxy S25, cosa que sin embargo sí ocurrió con los Galaxy S24, aunque obviamente no llegaron a cumplirse, ya que Samsung al final repitió la misma estrategia de siempre y volvió a lanzar tres modelos claramente diferenciados. De hecho en dicha generación las diferencias entre el Galaxy S24 y el Galaxy S24+ se agudizaron.

Habrá que esperar a ver si Samsung decide hacer lo mismo en esta generación, es decir, si vuelve a tomar medidas para diferenciar un poco más al Galaxy S25+ del modelo estándar. Tiene muchas opciones interesantes para hacerlo sin que el Galaxy S25 Ultra pierda su esencia, como por ejemplo utilizar un titano de grado inferior en el modelo «plus» y otro de grado superior en el modelo «ultra».

Posibles especificaciones del Galaxy S25

SoC Snapdragon 8 Gen4.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,36 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

8 GB de memoria de memoria RAM. Puede que Samsung aumente la RAM a 12 GB, o que lance una configuración opcional con dicha cantidad de memoria.

128 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 256 GB y 512 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: angular de 50 MP con un nuevo sensor Sony, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.000 mAh compatible con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

Si lo comparamos con el Galaxy S24 vemos dos cambios relevantes, el aumento del tamaño de la pantalla, que pasa de 6,2 pulgadas a 6,36 pulgadas, y salto a un SoC Snapdragon 8 Gen4. Según los últimos rumores Samsung solo utilizará este SoC en toda la familia Galaxy S25, así que no habrá variantes con el Exynos 2500 porque, supuestamente, tiene problemas de producción con su nodo de 3 nm.

Posibles especificaciones del Galaxy S25+

SoC Snapdragon 8 Gen 4.

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM. Puede que Samsung lance una versión con 16 GB de RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en la versión base, y 512 GB de capacidad de almacenamiento en la versión superior.

Cámara frontal de 12 MP.

Tres cámaras traseras: angular de 50 MP con un nuevo sensor Sony, gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP.

Batería de 4.800 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

En este caso las diferencias frente al Galaxy S24+ a nivel de hardware serían muy pequeñas, ya que Samsung mantendrá el mismo tamaño de pantalla y la misma cantidad de memoria RAM. Lo más relevante que podemos dar por sentado es el cambio de SoC, que como en el modelo anterior será un Snapdragon 8 Gen4.

Algunos rumores han hablado también de la posibilidad de que toda la familia Galaxy S25 utilice paneles AMOLED de nueva generación, y dicen que estos podrían utilizar memoria LPDDR6 y almacenamiento UFS 4.0 con 4 líneas, pero nada de esto está confirmado, y parece poco probable que vayan a llegar a tiempo para introducir todos estos avances en dicha gama de smartphones.

Posibles especificaciones del Galaxy S25 Ultra

SoC Snapdragon 8 Gen 4.

Pantalla Dynamic LTPO AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

12 GB de memoria RAM. Puede que Samsung lance una versión con 16 GB de memoria RAM.

256 GB de capacidad de almacenamiento en su versión base. Versiones con 512 GB y 1 TB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 12 MP.

Cuatro cámaras traseras: angular de 200 MP con nuevo sensor Samsung de una pulgada, gran angular de 50 MP, teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico 3x y periscopio de 50 MP con zoom óptico 5x.

Batería de 5.000 mAh con recarga rápida.

Android 15 como sistema operativo con la capa OneUI 7.0.

El Galaxy S25 Ultra podría ser el modelo que más mejoras traerá frente a su equivalente de la generación actual, porque según los últimos rumores no solo utilizará un SoC de nueva generación más potente, sino que además:

Tendrá una pantalla más grande (6,9 pulgadas frente a 6,8 pulgadas).

Utilizará un panel AMOLED de nueva generación.

Contará con más memoria RAM.

Tendrá mejoras importantes en las cámaras traseras. Destaca el uso de un nuevo sensor en la cámara de 200 MP, el salto a una gran angular de 50 MP y el nuevo teleobjetivo de 50 MP.

Un vistazo al SoC Snapdragon 8 Gen4

Este chip será el cerebro de los Galaxy S25, y las primeras filtraciones indican que lo tiene todo para convertirse en uno de los más potentes de su categoría. Estará fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC, y a nivel CPU estará configurado con dos núcleos Cortex-X925 de alto rendimiento y seis núcleos Cortex-A725 más eficientes y con menor consumo, ambos con la clásica capa de personalización que suele dar Qualcomm a sus SoCs.

Los núcleos Corterx-X925 podrán trabajar a un máximo de 4,26 GHz, lo que supone un salto enorme frente al máximo de 3,39 GHz que registra el núcleo Cortex-X4 del Snapdragon 8 Gen3. Los núcleos Cortex-A725 funcionarán a un máximo de 2,8 GHz. Si esto se confirma la diferencia de rendimiento que podría marcar este nuevo SoC frente al de la generación actual sería bastante grande.

En cuanto a la GPU, el Snapdragon 8 Gen4 vendrá equipado con una Adreno 830 funcionando a 965 MHz. Es pronto para hablar del rendimiento, pero los primeros rumores dicen que será capaz de superar en un 10% el rendimiento de la GPU que monta el Apple M2. Comparado con el Snapdragon 8 Gen3, se estima que el Snapdragon 8 Gen4 ofrecerá una mejora de rendimiento CPU y GPU del 35%, aproximadamente.

Qué precio tendrán y cuándo se lanzarán los Galaxy S25

Samsung podría repetir lo que hizo con los Galaxy S24, es decir, podría realizar primero una presentación de los Galaxy S25 y posponer su lanzamiento en una o dos semanas. Con esto en mente, creo que lo más probable es que esta nueva generación se presente a mediados de enero del año que viene, y que esté disponible entre finales de dicho mes y principios de febrero.

También cabe la posibilidad de que Samsung opte por un lanzamiento tardío, pero viendo cómo está el mercado a día de hoy, y teniendo en cuenta que Apple lanzará el iPhone 16 en septiembre, creo que no tiene sentido que la surcoreana espere a finales de febrero o a marzo, ya que dejaría «sola» a la manzana mordida durante más tiempo.

En cuanto al precio de los Galaxy S25 ahora mismo tenemos dos grandes corrientes, una que afirma que costarán lo mismo que la generación actual porque Samsung no quiere alejarse mucho de su gran rival, Apple, y otra que dice que se producirá una pequeña subida de precios. Ambas tienen sentido, aunque personalmente me inclino más a pensar que al final Samsung mantendrá el nivel de precios de la generación actual.

Os dejo a continuación una estimación del precio que podría tener esta nueva generación tanto si se mantiene el precio de la actual como si se acaba aumentando ligeramente. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

Galaxy S25 base con 128 GB: 909 euros si no hay subida de precio. Entre 949 y 999 euros si hay subida de precio.

Galaxy S25+ base con 256 GB: 1.159 euros si no hay subida de precio. Entre 1.199 y 1.249 euros si se produce una subida de precio.

Galaxy S25 Ultra base con 256 GB: 1.479 euros si no sube el precio. En caso de que suba el precio se pondría entre los 1.529 y los 1.599 euros.

Imagen de portada: Technizo Concept.