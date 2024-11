Fecha de lanzamiento del Galaxy S25 filtrada, llega antes de lo previsto

El lanzamiento del Galaxy S25 se esperaba para finales de enero de 2025, pero según una nueva filtración Samsung no quiere esperar tanto, y está trabajando para lanzar esta nueva familia de smartphones el 5 de enero de 2025, es decir, justo en la primera semana de dicho mes, coincidiendo con la previa al CES.

Esta fecha ha sido obtenida de una encuesta oficial de Samsung y está relacionada con las precompras de los Galaxy S25, así que puede que la disponibilidad general tenga lugar una semana más tarde, que es lo que hemos ido viendo en lanzamientos anteriores. Si esto se confirma, para comprar un Galaxy S25 sin tener que pasar por la precompra tendremos que esperar hasta el 14 de enero.

Si comparamos con los Galaxy S24 vemos que Samsung se ha adelantado. Estos terminales fueron presentados el 17 de enero de este año, a partir de esa fecha ya se abrieron las precompras, pero la disponibilidad general no se produjo hasta el 24 de enero. La diferencia no es muy grande, pero muestra una clara tendencia por parte de Samsung a ir adelantando cada vez un poco más el lanzamiento de sus nuevos terminales estrella.

Se espera que Samsung lance este año un total de tres modelos del Galaxy S25, el estándar, el «Plus» y el «Ultra». Ya os he hablado de ellos a fondo en este artículo, así que os invito a repasarlo si queréis profundizar en su posible diseño, sus especificaciones y su posible precio de venta. Todo parece indicar que todos utilizarán un SoC Snapdragon 8 Elite, pero no está confirmado.

También hay rumores que dicen que Samsung podría lanzar un Galaxy S25 Slim. Tiene sentido porque este terminal serviría a Samsung para competir con el iPhone 17 Air de Apple, pero tampoco está confirmado. Lo último que sabemos es que su lanzamiento podría haber sido pospuesto para mediados de 2025, y que sus especificaciones podrían ser diferentes a las de los modelos que llegarán en enero de dicho año.

Aunque nada de lo dicho ha sido confirmado por Samsung, y no lo será por razones obvias, todo tiene sentido. La compañía lanzó los Galaxy S24 en enero, así que es lógico que quiera repetir lanzamiento de su próxima generación en dicho mes. También tiene sentido que quiera apostar por un lanzamiento un poco más temprano para empezar a competir con los iPhone 16 cuanto antes.

Galaxy S25 series will launch on Jan 5th, according from an online survey to customer about promotion when it ready to pre-order pic.twitter.com/SGmM3NNQho

— IMEI Pham (@pnk505) November 12, 2024