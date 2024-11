My First Gran Turismo, a punto del semáforo verde

El inminente lanzamiento de My First Gran Turismo es, como el de cualquier otro título de la saga, un excelente momento para recordar (sí, lo sé, ya me he convertido en el Abuelo Cebolleta) el impacto que experimentamos muchos cuando, hace ya más de 25 años, tomamos contacto con el primer Gran Turismo, el título para la primera generación de PlayStation. La experiencia fue toda una revelación, una muestra de lo realistas que podían llegar a ser los gráficos (sí, vistos ahora, son claramente anacrónicos, pero en aquel momento aquello era revolucionario). Después, cada entrega fue subiendo, en algunos casos mucho, el nivel con respecto a su predecesora, y nos fue enganchando más y más, hasta convertirse en la gran referencia del género que es hasta la fecha.

¿Y en qué consiste este nuevo título? ¿Es la nueva generación de la saga? En realidad no. Diseñado para atraer tanto a nuevos jugadores como a los más nostálgicos, My First Gran Turismo es una versión simplificada de Gran Turismo 7 que incluirá una selección de coches, circuitos y eventos clásicos de la saga. Estará disponible de forma gratuita para los usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5, y funciona como una demo extendida que se publica para celebrar el 30º aniversario de la consola de Sony. Recientemente clasificada en Taiwán, esta versión apunta a un lanzamiento inminente, probablemente antes del 3 de diciembre, fecha del aniversario de PlayStation.

Este lanzamiento es parte de una estrategia más amplia por parte de Sony para conmemorar las tres décadas de historia de PlayStation. En el marco de estas celebraciones, se han anunciado productos exclusivos y eventos especiales, y My First Gran Turismo destaca como un guiño directo a los fans de siempre y una herramienta para captar a nuevos jugadores. Con una selección de coches y circuitos cuidadosamente elegidos, promete ofrecer una experiencia accesible, pero con toda la esencia que caracteriza a la saga.

My First Gran Turismo (PS5, PS4) has been rated in Taiwan.

This was part of the first wave of PlayStation 30th anniversary announcements. Officially, it’s due out «this holiday,» so it’ll likely arrive this week or next since December 3 is the actual anniversary. https://t.co/KUnmtkcbWC pic.twitter.com/kXvxeqR4Hj

— Gematsu (@gematsu) November 25, 2024